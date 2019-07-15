 Зеленский утвердил в составе СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку, а также ввел в состав - Бухарева и Черкасского

Соответствующий указ президента Украины №520/2019 от 15 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-служба президента, этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского.

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