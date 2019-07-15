EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1115  56
Все про:Зеленский (2153) СНБО (3233) Пристайко (113) Рябошапка Руслан (50) Богдан Андрей (84) Бухарев Владислав (10)

 Зеленский утвердил в составе СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку, а также ввел в состав - Бухарева и Черкасского

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины руководителя своего офиса Андрей Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Соответствующий указ президента Украины №520/2019 от 15 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-служба президента, этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болтон и Данилюк обсудили мирное восстановление территории Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3137553
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
когда руские танки ждать в киеве на военном параде?
 показать весь комментарий
 
 
Да они уже готовы. Сколько им идти от границы ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Медведчук уже в Киеве с телеканалами и привел это все в Киев Порошенко за бабло
 показать весь комментарий
 
 
Пока власть была у Пороха, Медведчук шаг влево-вправо боялся сделать.
 показать весь комментарий
 
 
Ты что наркоман?При Порошок Медведчуку телеканалы разрешил купить,теперь кремль свою пропаганду гонит на всю Украину
 показать весь комментарий
 
Ні. Він казковий свідок секти 24 відсотків. Петераст.
 показать весь комментарий
 
Напомним, в марте 2016 года российская госкомпания Транснефть продаланефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс, швейцарской компании International Trading Partners AG, среди контрагентов которой являются структуры, принадлежащие людям из орбиты Виктора Медведчука. В частности гражданину ФРГ Анатолию Шеферу, который параллельно является директором еще одной швейцарской компании ITC Industry Trading Company SA.
В свою очередь Минобороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо, чтобы владельцы трубопровода смогли качать по нему новое из России.https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nabu-rassleduet-peredachu-nefteprovodov-ukrainy-lyudyam-medvedchuka
 показать весь комментарий
 
думаю через месяц после выборов, когда очередной майдан почнеться
 показать весь комментарий
 
 
как на майдан пойдешь,не забудь в туалете свет выключить и диван сложить
 показать весь комментарий
 
у каждого свои приоритеты,кому - майдан,кому - сральник..
 показать весь комментарий
 
На 9-ое мая. На победобесие клоун деньги найдёт, это ж не День Незазависимости...
Если его раньше не снесут
 показать весь комментарий
 
 
Ну что, зебилы?
Патриоты да?)))
Вы зделали это вместе.
 показать весь комментарий
 
 
Продолжаю поражаться мудрости Владимира Александровича
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коломойский отстоял ключевой город Днепропетровск,за это вы,кацапы под прокси его ненавидите,ведь то что кум ***** выкупает украинские телеканалы тебя не волнует
 показать весь комментарий
 
Коломойский отстоял свои бизнесы. Больше его ничего на этой планете не интересует (кроме целостности его собственной шкуры, конечно).
 показать весь комментарий
 
 
Коломйский отстоял свои интересы и УКРАИНСКИЕ ,а Ахметов сдал и прибежал в Киев,чувствуешь разницу кацап под прокси?
 показать весь комментарий
 
 
Це зветься "ситуативний сателліт". Має право на існування... але на 100% лояльність розраховувати нільзя.
 показать весь комментарий
 
 
Посмотри на город Днепр, в каком виде он был при Коломойском: дома старые и обшарпанные, дороги в колдобинах, разметки на дорогах не было; весь город заставлен наливайками; метро не строилось с 1995 года, его вообще предлагали затопить. Зато отгрохал себе культурный центр. Зачем ему этот город ?
 показать весь комментарий
 
 
В нашому селі теж не було окупантів-сєпарів. То можеш і мене "героєм-патріотом" назвати.
 показать весь комментарий
 
Да? Правда? а ты кто такой? Первоисточник? Доказательства этого пустословия есть?
 показать весь комментарий
 
См. выше мой коммент. "По делам узнаете их" (С)
 показать весь комментарий
 
Відстояв він його з простої причини: місто було ключовим для його інтересів. Тож робити з нього мега-патріота сенсу ніт. Заради власних інтересів він Дніпро (і не тільки) так само здасть з тельбухами.
"Якщо крокодил з'їв твого ворога - це не означає, що він твій друг" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Готовят с сдаче Украину ,🐸🎒🐒💩каломои
 показать весь комментарий
 
 
Я уже завал такой вопрос , за сколько евреи Зе команды и Коломойский продадут Украину России ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сколько вас тут кацапов под прокси?
 показать весь комментарий
 
"И тогда размер моих границ... не имел бы никакой благодарности!" (С. Альтов, "Взятка")
 показать весь комментарий
 
Не кошерно - Каламойші і Портянки не вистачає в складі РНБО.
 показать весь комментарий
 
 
Все, куда приходит русский мир, или сгорает, или высыхает без воды или тонет! Донецк июль 2019г. Шахтные грунтовые воды затопили уже первый этаж ТЦ " Северный".
- Владимир Владимирович, расскажите нам, что случилось Донецком?
- Он утонул. Хи-хи. P.S . Видео в ютубе
 показать весь комментарий
 
 
осталось в ситуативную комнату плейстейшн поставить. и бонг раскурить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
поросята налетай. Вам хавало подкинули
 показать весь комментарий
 
Нужно уважать Президента Украины Зеленского,пока он не наделал опрометчивых ошибок.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется что у нас 3 президента: Богдан, Разумков, Зеленский. Именно в таком порядке. Или ошибаюсь?
 показать весь комментарий
 
 
богдана с разумковым я бы поменял местами
 показать весь комментарий
 
 
Один президент: Коломойский. Остальные - клоны.
 показать весь комментарий
 
 
Помиляєшся. В нас президент Ігор валерійович Каломойський. А то його буратіно, мальвіна і пес пьєро.
 показать весь комментарий
 
 
Евреи Зе команды и Коломойский продадут за доллары вас холопе Зебилы в Россию . Ничего личного, только бизнес
 показать весь комментарий
 
 
На расейской Орде своих холопов хватает,много их с Крымом разом!
 показать весь комментарий
 
А теперь собери всё СНБО по вопросу кражи евреями Вальцманом и Гнойсманом нашей ГТС, а так же снижения тарифов на газ и бензин в два раза. Докажи, что ты Президент, а не Шут Гороховый.
 показать весь комментарий
 
 
Ти чо?! Хочеш щоб євреї доказали, що вони євреї?
 показать весь комментарий
 
В голосовании за приз лучшему молодому игроку Европы Golden Boy, голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин занимает второе место в голосовании.

Отдать голос за лучшего, по вашему мнению, молодого игрока Европы, можно по этой ссылке: https://www.tuttosport.com/sondaggi/calcio/golden-boy/2019/07/12-58831753/vota_il_golden_boy_2019_le_80_nomination/
Андрей Лунин идет в списке под номером 54.
 показать весь комментарий
 
Богдан в СНБО...

Так блин уж и Беню туда вводили бы, шоб без посредников. И Портнова тоже, шоб перестать играть в пантомиму, выдавая его проекты за свои.

От теперь у нас безопасность будет в руках рыгов и бандюков...
 показать весь комментарий
 
Порох -командир!! Надеюсь Усе под контролем!!!
А так то прикольные типы!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский утвердил в составе СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку, а также ввел в состав - Бухарева и Черкасского
 
 
 
 
 
 вверх