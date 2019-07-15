 Зеленский утвердил в составе СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку, а также ввел в состав - Бухарева и Черкасского

Соответствующий указ президента Украины №520/2019 от 15 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщает пресс-служба президента, этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского.
В свою очередь Минобороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо, чтобы владельцы трубопровода смогли качать по нему новое из России.https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nabu-rassleduet-peredachu-nefteprovodov-ukrainy-lyudyam-medvedchuka
Если его раньше не снесут
Патриоты да?)))
Вы зделали это вместе.
"Якщо крокодил з'їв твого ворога - це не означає, що він твій друг" (с)
- Владимир Владимирович, расскажите нам, что случилось Донецком?
- Он утонул. Хи-хи. P.S . Видео в ютубе
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Зер гут, Вальдемар
интересная тема, говорят, на 100 лимонов зелени..., пардон за каламбур.
Отдать голос за лучшего, по вашему мнению, молодого игрока Европы, можно по этой ссылке: https://www.tuttosport.com/sondaggi/calcio/golden-boy/2019/07/12-58831753/vota_il_golden_boy_2019_le_80_nomination/
Андрей Лунин идет в списке под номером 54.
Так блин уж и Беню туда вводили бы, шоб без посредников. И Портнова тоже, шоб перестать играть в пантомиму, выдавая его проекты за свои.
От теперь у нас безопасность будет в руках рыгов и бандюков...
А так то прикольные типы!!!