 С начала суток один украинский воин получил ранения, зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций ОС, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, по данным Минобороны, вражеские обстрелы были зафиксированы из крупнокалиберных пулеметов - в районе Луганского, из стрелкового оружия - вблизи Широкино.

"С полуночи противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Водяного, а после 05:15 утра выпустил 4 мины калибра 82 мм.

С 05:20 в течение часа боевые действия продолжались вблизи Новоалександровки. Со стороны села Калиново-Борщеватое оккупанты выпустили по позициям наших воинов 14 мин 120-го и 82-го калибров, вели плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщил Гуцуляк.

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Вместе с тем, спикер Минобороны отметил, что защитники Украины вели огонь и подавляли вражескую вооруженную активность без нарушения Минских соглашений.

"К сожалению, по имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - добавил Гуцуляк.