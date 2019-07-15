 Суд в Москве 17 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским военнопленным морякам

Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых на три месяца - до 24 и 26 октября 2019 года", - сказала пресс-секретарь.

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По ее словам, суд рассмотрит ходатайства в среду, 17 июля, в течение дня.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию относительно эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе и призвала Кремль освободить украинских моряков, а также соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных.