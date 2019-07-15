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 Суд в Москве 17 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским военнопленным морякам

Следствие просит продлить срок содержания под стражей 24 украинским морякам, арестованным после силового задержания близ Керченского пролива осенью 2018 года

Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых на три месяца - до 24 и 26 октября 2019 года", - сказала пресс-секретарь.

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По ее словам, суд рассмотрит ходатайства в среду, 17 июля, в течение дня.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию относительно эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе и призвала Кремль освободить украинских моряков, а также соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3137550
 
 
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Вполне возможно что освободят. Это даст несколько процентов поддержки "Кварталу-95".
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При чём это клоунское шоу до работы МИД в Морском Трибунале ?
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Если парней освободят до выборов, это будет, типа, "великая дипломатическая победа" клована
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из 47% уже осталось 31% и это по данным самого "честного" центра Разумкова, сколько там на самом деле уже не ясно, вполне возможно и 20% нет
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К сожалению, даже это - слишком много. Ведь они неизбежно объединятся с джюппо-блоком и с Юлей. Всё это лютые враги украинского государства.
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Скажите чесно, что Вас больше волнует - освобождение наших моряков или возможный (но не обязательный) рост поддержки партии Зеленского?
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Снести режим наркомана. Пока режим не снёс Украину с карты мира.
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Якщо відпустять до виборів, то Зєлю дотиснути. Якщо ні, то будуть тиснути після виборів через Медведчука. Зєлі потрібна конституційна більшість. Він її може створити лише з Опоблоком, бо після заяв, про "розширення і поглиблення" люстрації умовні "майданівській" партії - ЄС, "Батьківщина" і "Голос" я думаю не підуть у коаліцію зі своїми ліквідаторами.
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Порохоботы держат кулачки чтобы моряков не освободили, а если вдруг таки освободят - назовут это достижением Пети и его наследием. Стандартная схема.
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странное дело выходит у последователей зеленой сопли, все провальные внешнеполитические моменты и незаконные решения судов - это дело рук команды пороха, а все возможные позитивные выполнит лично фельдмаршал генералиссимус главнокомандующий клоун всея Руси пан наркоман Зеленский, это отсутсвие мозга так искажает сознание или его разжижение?
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