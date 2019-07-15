 Ночью в районе Водяного завязался бой с ДРГ оккупантов, враг поспешно отступил, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
"Сегодня ночью, около 02.30 нашим наблюдателем в районе Водяного, было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное. При приближении противника на выгодную дистанцию завязался бой, враг поспешно отступил", - сообщил он.
По словам спикера Минобороны, в настоящее время потери противника уточняются.
Также он добавил, что на месте боестолкновения украинскими защитниками найдены останки РПГ-7В и поврежденный АК-74.
"Потерь среди личного состава бригады нет", - добавил Гуцуляк.
Это явный акт агрессии со стороны ВСУ по отношении к попучленцам!)))
Военная прокуратура уже арестовала агрессоров?)))
На месте бое столкновения найдены трое обдрыстаных штанов апалчения...
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
До 4 человек (точнее - орков) - это не больше 4-х, т.е. 1,2, 3 или 4. Вопрос - почему их просто прогнали, а не попытались повязать?
Забарилися, не встигли знищити.