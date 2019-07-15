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 Ночью в районе Водяного завязался бой с ДРГ оккупантов, враг поспешно отступил, - Минобороны

Около 02:30 15 июля в районе Водяного на Донбассе было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня ночью, около 02.30 нашим наблюдателем в районе Водяного, было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное. При приближении противника на выгодную дистанцию завязался бой, враг поспешно отступил", - сообщил он.

По словам спикера Минобороны, в настоящее время потери противника уточняются.

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Также он добавил, что на месте боестолкновения украинскими защитниками найдены останки РПГ-7В и поврежденный АК-74.

"Потерь среди личного состава бригады нет", - добавил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3137548
 
   
 Топ комментарии
 
Надо было просто перестать стрелять? Да, плесень зелёная? Ночью в районе Водяного завязался бой с ДРГ оккупантов, враг поспешно отступил, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9733
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Ну с учетом ЗЕмычания...
Это явный акт агрессии со стороны ВСУ по отношении к попучленцам!)))
Военная прокуратура уже арестовала агрессоров?)))
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Барыга продолжает наживаться на крови? Доколе?! Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7157
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Надо было просто перестать стрелять? Да, плесень зелёная?
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Ну с учетом ЗЕмычания...
Это явный акт агрессии со стороны ВСУ по отношении к попучленцам!)))
Военная прокуратура уже арестовала агрессоров?)))
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Жаль шо отступили,лучше б на корм червям отползли.
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Потери в рядах впопучленства уточнаются...
На месте бое столкновения найдены трое обдрыстаных штанов апалчения...
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Хтось таки відступив в різні боки...
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хорошо хоть до выборов пока против бойцов ВСУ сопля пока дела не возбуждает за нападение на "повстанцев"
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Барыга продолжает наживаться на крови? Доколе?! Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7157
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Пока не послушают ВСУ нового великого президента -"Перестаньте стрелять!" Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9649
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Барыга - действующий президент Украины, к сожалению, но так
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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".... выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек"
До 4 человек (точнее - орков) - это не больше 4-х, т.е. 1,2, 3 или 4. Вопрос - почему их просто прогнали, а не попытались повязать?
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А что если бы при попытке повязать парочка повязывателей не вернулась обратно на своих двоих? Это не компьютерная игра где можно начать заново.
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Відповідь: слухають блаЗеня (просто перестать стрелять), а ніс до носа ДРГ не підійшла. Тож камінням відганяли.
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І навіщо дали відступити?
Забарилися, не встигли знищити. Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3591
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью в районе Водяного завязался бой с ДРГ оккупантов, враг поспешно отступил, - Минобороны
 
 
 
 
 
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