 Турчинов: Главная угроза изменений в Конституцию - это потеря унитарной независимой Украины

Об этом, как сообщили в пресс-службе Александра Турчинова, он сказал в интервью LB.UA.



"Это преобразование унитарного государства в федеративное или даже в конфедерацию. Это прекращение существования независимой Украины, прекращение европейской и евроатлантической интеграции. Это возвращение под протекторат России", - подчеркнул он, добавив, что главная угроза изменений в Конституцию - это потеря унитарной независимой Украины.



По словам Александра Турчинова, для роста и процветания государства нужна стабильность. "В ее основе - базовые правила и законы, которые проработали не пять, а хотя бы 50 лет", - подчеркнул он, добавив, что если каждые пять лет новая власть будет менять Конституцию, это приведет к разбалансировке и изменению всего базового законодательства, что отнюдь не способствует стабильности. "Отсутствие стабильности исключает рост экономики и привлечение инвестиций. Это бессмысленный бег по кругу", - сказал он.



Полностью с интервью можно ознакомиться по ссылке.