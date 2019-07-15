 Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с послом Италии Ла Чечилиа. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран", - говорится в сообщении.

"Требуем ясных шагов по решению проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - добавил министр.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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