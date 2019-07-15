 Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Встретился с послом Италии Ла Чечилиа. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран", - говорится в сообщении.
"Требуем ясных шагов по решению проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - добавил министр.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
их тоже не обобщать?)))
Это вы сами так решили или они так себя называют,а вы повторяете?
Если сами,то по каким критериям вы определяете цивилизованность?
В них в первую очередь входит соблюдение прав человека,в том числе на справедливое правосудие.
А у вас?
Чисто гипотетически может случиться вообще что угодно. Но ведь гипотезы не доказательства.
Але тут мова йде про офіційний документ від міністерства і його очільника і суд мав би його брати до уваги.