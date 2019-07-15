 Денисова: Надеюсь 16 июля обменяться с Москальковой списками задержанных украинцев и россиян

Об этом сказала Денисова на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украину".

"Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать", - сказала Денисова.

"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила Денисова.

В свою очередь Москалькова отметила, что во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Денисовой и Москальковой началась в Киеве: обсуждают вопросы освобождения удерживаемых в РФ украинцев. ВИДЕО