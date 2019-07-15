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 Денисова: Надеюсь 16 июля обменяться с Москальковой списками задержанных украинцев и россиян

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что надеется 16 июля на обмен списками удерживаемых в заключении граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

Об этом сказала Денисова на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украину".

"Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать", - сказала Денисова.

"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила Денисова.

В свою очередь Москалькова отметила, что во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137541
 
 
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Москальковій -5 балів! А до того часу що вона робила? Чи ці списки щогодини міняються?
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ну-ну... надейся..
еще побегаешь за джипом москальковой...чтобы отдать на сверку эти списки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова: Надеюсь 16 июля обменяться с Москальковой списками задержанных украинцев и россиян
 
 
 
 
 
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