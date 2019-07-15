 Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Бирюкова, только что Труба (глава ГБР. - Ред.) на камеру заявил следующие вещи:
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии еще не проводили;
- были некие "следственные действия" по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
"Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!", - возмутился кандидат в нардепы.
Вместе с тем, в настоящее время в здании ГБР собрались активисты, которые требуют прекратить расследования, инициированные ГБР по заявлениям Портнова. В частности активисты партии "Европейская Солидарность" требуют немедленно прекратить политически мотивированные преследования волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии.
"События последних недель показали, что Директор ГБР Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича - Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы - это вопрос национальной безопасности. Под его руководством Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожение волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявила лидер молодежного крыла Партии "ЕС", кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.
Фото: сайт "Европейская Солидарность"
Лидер молодежной организации "Европейской Солидарности" напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от Партии "Европейская Солидарность".
"Никто не заблокировал работу по закупке, которую проводит министерство. Пожалуйста, продолжайте и закупайте. Мы изъяли партию бронежилетов, которая по предварительным данным и по данным, добытым во время оперативно-технических мероприятий, доказывается, что они простреливаются. Более того, мы провели следственное действие, это не была экспертиза, а следственное действие, которая предварительно подтвердила, что они (бронежилеты. – Ред.) простреливаются. Мы изъяли только одну партию и не заблокировали закупки. Когда мы проведем экспертизу мы примем решение. Мы не наложили ни одного запрета", - заявил Труба на встрече с нардепами, добавив, что ГБР будет по мере проведения следственных действий, как можно быстрее, передавать в Минобороны изъятые образцы-эталоны.
"Мы не говорим об остальных бронежилетах, мы говорим об одной единственной партии, какую мы изъяли. 11 тыс. бронежилетов. … Прошу, не политизируйте ситуацию, там нет политики. В каждой системе есть люди, которым не достойны там работать. Мой долг, если есть вина таких людей, доказать и они должны пойти в суд, а суд уже разберется. Не политизируйте. Есть все основания проводить обыски и говорить, что бронежилеты простреливаются. Нет тут политики и популизма", - резюмировал Труба.
Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это частьмоей реформы органов прокуратуры ", - сказал Порошенко Трубе во время их встречи.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/22/7162968/
Але: сталося так, що Портнов, повернувшись в Україну, почав впливати на суди, і на Трубу, зокрема.
73%зебіли, ви досягли цього разом!
"Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры ", - сказал Порошенко Трубе
Вот будет "слез и соплей" о политических преследованиях...
Коли Голова ГБР послав ГБР проводити обшук,щоб встановити звязок Труба-Портнов-ФСБ,це був шедевр.
Хто знає,коли буде апеляція порошенко+нарік проти Бутусова.Бо котимось вже до рівня бульварної преси,може після скасування штрафу хоч ситуація зміниться
Портнов - уроженец "Ворошиловграда"(знаменательное название, правда ?) То есть Луганска. Собственно, что представляют из себя "ДНР" и "ЛНР" - об этом в одном из интервью рассказывал Арестович: это две кормовые базы российских "силовиков". "ДНР" - это ФСБ, а "ЛНР" - это ГРУ. Потому у них и гербы разные:"ЛНР" - это смесь чисто советской армейской символики с уголовной (восьмиконечная звезда).
Так вот Портнов - это представитель ГРУ МО РФ. То есть он из тех же что и Бес, и прочие садисты, которые убивали солдат и офицеров ВСУ.
Ему нельзя позволить уйти в Ростов. Будет сидеть в Украине.
А то все "будет, будет", "скоро, скоро". А оно все никак не наступает.
Намёк не поняли ?
Ви їх тут бачите за роботою!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Оксюморон какой-то. Хряк-мародер перед своим уходом назначил на начальника ГБР Трубу, а теперь выступает против своего назначенца. Похоже Труба послал того, кто его поставил. Петю - кинули. Гы.
Экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов после победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов дал 15 минут суду на освобождение обвиняемого в сепаратизме регионала Александра Ефремова. Об этом Портнов написал в «Телеграм».«И к Старобельскому суду обращаюсь. Завтра у вас 15 минут на освобождение Александра Ефремова», - написал экс-соратник Януковича, который с 2014 года находится в Вене.
Ефремова обвиняют в организации захвата здания облгосадминистрации в Луганске, а также пособничестве захвату здания управления СБУ в восточном регионе. Кроме этого, экс-нардепу инкриминируют содействие созданию террористической организации ЛНР.
"Не треба винуватити ката, якщо керівники держави сплять спокійно", - вислів, часів Наполеона Боанапарта.
Пиши сразу с матами!
Портнов є кумом глави Офісу президента Андрія Богдана.
"Група проплачених дякул з передвиборчої сітки Порошенка підроблялась, удаваючи мітінг під офісом ДБР"
Нет предела человеческой глупости. И очень короткая человеческая память. Неделя до выборов. Читаю заголовки. «Зеленский искупался в море в красных трусах». «Зеленский побегал по фонтанам». Зеленский то, Зеленский это. «Семенченко - почему не критикуешь Зеленского? Ты посмотри - реванш, ты посмотри - он ничего не делает. А ты представляешь Порошенко, который бы ничего не делал первые 100 дней? А вот Портнов! А вот Медведчук».
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке нардеп Семен Семенченко.
И этим воплям нет конца…
Люди. Люди! Человеки!!! Я потому и жду первые 100 дней, потому что умею сравнивать. И с памятью у меня все в порядке.
Вам рассказать, что делал Порошенко через 22 дня после инаугурации? Я напомню. Он объявил одностороннее прекращение огня. Он предложил свой мирный план (амнистия, зашита русского языка, совместное патрулирование с боевиками). Он согласовал этот план с Путиным.
Вы этого не помните? Вспомните. И поехали в Донецк Кучма, Медведчук и Шуфрич. А российские наемники срочно начали бетонировать на своих позициях. В чем им активно помогали российские специалисты.
29 июня, на 22 день после инаугурации Порошенко я собрал батальон Донбасс и из Новых Петривцив мы поехали и заблокировали администрацию президента. И выдвинули Петену требования. Прекратить одностороннее перемирие и не дать наемникам укрепиться. Ввести военное положение на востоке. Обеспечить добровольцев батальонов оружием и позволить им проводить мероприятия по уничтожению террористов. Выполнить свои предвыборные обещания по социальному обеспечению военных. Требовать от Запада введения 3-го этапа санкции к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Затем резолюцию нашего митинга утвердили на Майдане. И на следующий день Петен треснул и объявил об окончании перемирия.
Вы этого не помните, бедные? Вы до сих пор кричите о «страшных вещах, которые Зеленский натворил за 50 дней президентства»? Вы до сих пор кричите, что Порошенко в 2014 году «защитил страну»?
Хватит врать, беспамятные вы наши. Мы в 2014 защитили страну. Добровольцы, военные. Мы заставили Порошенко отказаться от плана, согласованного с Медведчуком и Путиным. И смогли освободить еще немного наших территорий, штурмуя бетонные укрепления, которые настроили за время его одностороннего перемирия.
Так что у меня с памятью все в порядке. И я могу сравнивать.
И лучше бы, если Порошенко бегал в 2014 году через фонтаны и купался в море. Меньше бы вреда и горя принес бы стране.
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P.S. Тем, кто помнит - сделайте репост пожалуйста. Пусть вспомнят и крикуны.
Поторопись.
1 год ·
Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!
а воно он як - його рвані труси смердять по всьому Київу і не тільки.. дурбецало зелене
Всі уже мабуть забули, як перед ІІ туром виборів Коломойша давав інтервю де безапеляційно заявив, що Порошенка у політці більше не буде. але, коли стало зрозуміло, що попри всю антипорошеківську істерію ЄС проходить у ВР почався бєзпрєдєл. почали висмоктувати з польця "справи".
Виконавець - Портнов. Користується тим, що за КПк ГБр чи прокуратура мають порушувати справи по будь-якій заяві, розслідувати їх і закривати у суді, якщо факти не підтвердилися. воно пише всікі вигадки і справи змушені порушувати.
в принципі таким само чином можне і на Зєєєлю справу завести. На якомусь сайті оприлюднити фейк, а потім посилаючись на цю пцблікацію написати заяву, що зєєєля убив свого брата і зарив на березі Дніпра. І муситимуть розслідувати.
Розрахунок на те, що народ не в курсі про цю особливість КПК ім. Ківалова-Портнова і вважатиме, що якщо є справа то є і злочин.
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