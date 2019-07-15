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Все про:Бирюков (103) Бронежилет (18) Труба (109) Европейская Солидарность (70)

 Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ВИДЕО+ФОТО

Бывший советник министра обороны и кандидат в народные депутаты Юрий Бирюков возмущен непоследовательностью заявлений главы ГБР Романа Трубы относительно партии якобы бракованных бронежилетов, экспертиза по которым еще не была проведена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Бирюкова, только что Труба (глава ГБР. - Ред.) на камеру заявил следующие вещи:

- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии еще не проводили;
- были некие "следственные действия" по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.

"Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!", - возмутился кандидат в нардепы.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 01

Вместе с тем, в настоящее время в здании ГБР собрались активисты, которые требуют прекратить расследования, инициированные ГБР по заявлениям Портнова. В частности активисты партии "Европейская Солидарность" требуют немедленно прекратить политически мотивированные преследования волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ. ФОТОрепортаж

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 02

"События последних недель показали, что Директор ГБР Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича - Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы - это вопрос национальной безопасности. Под его руководством Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожение волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявила лидер молодежного крыла Партии "ЕС", кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 03
Фото: сайт "Европейская Солидарность"

Лидер молодежной организации "Европейской Солидарности" напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от Партии "Европейская Солидарность".

"Никто не заблокировал работу по закупке, которую проводит министерство. Пожалуйста, продолжайте и закупайте. Мы изъяли партию бронежилетов, которая по предварительным данным и по данным, добытым во время оперативно-технических мероприятий, доказывается, что они простреливаются. Более того, мы провели следственное действие, это не была экспертиза, а следственное действие, которая предварительно подтвердила, что они (бронежилеты. – Ред.) простреливаются. Мы изъяли только одну партию и не заблокировали закупки. Когда мы проведем экспертизу мы примем решение. Мы не наложили ни одного запрета", - заявил Труба на встрече с нардепами, добавив, что ГБР будет по мере проведения следственных действий, как можно быстрее, передавать в Минобороны изъятые образцы-эталоны.

"Мы не говорим об остальных бронежилетах, мы говорим об одной единственной партии, какую мы изъяли. 11 тыс. бронежилетов. … Прошу, не политизируйте ситуацию, там нет политики. В каждой системе есть люди, которым не достойны там работать. Мой долг, если есть вина таких людей, доказать и они должны пойти в суд, а суд уже разберется. Не политизируйте. Есть все основания проводить обыски и говорить, что бронежилеты простреливаются. Нет тут политики и популизма", - резюмировал Труба.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

Источник: https://censor.net.ua/n3137540
 
   
 Топ комментарии
 
а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!

Вопрос очень хороший, пора в суд подавать, только давай-те не в наш, а в суд ЕС, по тому, что наши уже лягли под ватнго Зелю
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Кум Порошенко генпрокурор Юрик сажал добровольцев, патриотов, воевавших за Украину на Донбассе, по прямому указанию Порошенко
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Тобто коли твій суд лежав під свинарником вас влаштовувало,а хто ж винен що суд ваш а ліг під зелю?
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Бирюков, не верю я тебе. Ты такое же брехло как и твой патрон.
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Никакой законности к нарушителям закона применять нельзя,только беззаконие,эти мрази воровали и крышевали воров пять лет,а теперь подай им закон и справедливость - в тюрягу потроха и конфискацию имущества без суда и следствия,это будет справедливо.
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Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубыдиректором Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это частьмоей реформы органов прокуратуры ", - сказал Порошенко Трубе во время их встречи.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/22/7162968/
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брехливий зебіл, як кожен брехливий, обрізав найсуттєвіше з цієї ссилі. А саме: "16 ноября директором Государственного бюро расследований конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу. Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора - заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк". З чого ясно, що не просто так Порошенко підписав указ. А цим самим він просто виконав церемоніальну функцію Президента - підписав указ на призначення осіб, яких обрала конкурсна комісія. (Втім, таку ж саму церемоніальну функцію Президент виконує і стосовно суддів, відібраних ВККС+ГРД). І не підписати цей указ (накласти вето) Президент міг з вагомих, юридично обгрунтованих причин. Знайомство Труби і його підлеглість Портнову в домайданий період такою причиною бути не може!

Але: сталося так, що Портнов, повернувшись в Україну, почав впливати на суди, і на Трубу, зокрема.
73%зебіли, ви досягли цього разом!
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Який же ти казковий, петерасте!

"Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры ", - сказал Порошенко Трубе
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а які він мав йому слова сказати? Ви, зебіли, що, зовсім чокнулись?
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Это еще "незаменимого" по-настоящему в оборот не взяли.
Вот будет "слез и соплей" о политических преследованиях...
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Вы уже Юлю с Луценко сажали. Вот всё что вы умеете это сажать политконкурентов по надуманному поводу. Как в России.
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Тимошенко и Луценко сажали однопартийцы твоего нанимателя - "незаменимого".
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Вы имеете ввиду Нашу Украину? Именно в этой партии состоял Порошенко на то время.
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Где он только не состоял. И ПР создавал, и в партии медведчука себя неплохо чувствовал. Вот такой он - принципиальный *******.
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О,а я то думав звідки новина на цензорі була про обшуки в Офісі президента.
Коли Голова ГБР послав ГБР проводити обшук,щоб встановити звязок Труба-Портнов-ФСБ,це був шедевр.
Хто знає,коли буде апеляція порошенко+нарік проти Бутусова.Бо котимось вже до рівня бульварної преси,може після скасування штрафу хоч ситуація зміниться
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Ну, это не совсем так.
Портнов - уроженец "Ворошиловграда"(знаменательное название, правда ?) То есть Луганска. Собственно, что представляют из себя "ДНР" и "ЛНР" - об этом в одном из интервью рассказывал Арестович: это две кормовые базы российских "силовиков". "ДНР" - это ФСБ, а "ЛНР" - это ГРУ. Потому у них и гербы разные:"ЛНР" - это смесь чисто советской армейской символики с уголовной (восьмиконечная звезда).
Так вот Портнов - это представитель ГРУ МО РФ. То есть он из тех же что и Бес, и прочие садисты, которые убивали солдат и офицеров ВСУ.

Ему нельзя позволить уйти в Ростов. Будет сидеть в Украине.
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Все Пэтины дела на смарку. Создавал, создавал и на тебе. И еще лезет.
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зеЛЯ вместе с труБой будет драпать на ростов. Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 2597
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Зелю придушат свои же. Он слишком много знает.
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Назовите дату когда конкретно будет.
А то все "будет, будет", "скоро, скоро". А оно все никак не наступает.
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Бирюк, это только начало, потерпи месяцок, ты гнида ещё не так запоёш!
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Ой, а шо буде ? Вам мало показалось сгоревшего электровоза ?
Намёк не поняли ?
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Как же страшно отвечать за содеянное. Но потерпите чуть-чуть, после выборов погонят Луценко ссаной тряпкой, тогда свинарчуковцам вообще Труба будет.
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очередной шлягер от соевого ...совсем недавно , ежедневно исполняли - путинападе , а зараз - всеагенты ФСБ
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Зе!Люди - Зе!Боти
Ви їх тут бачите за роботою!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Бу-га-га.
Оксюморон какой-то. Хряк-мародер перед своим уходом назначил на начальника ГБР Трубу, а теперь выступает против своего назначенца. Похоже Труба послал того, кто его поставил. Петю - кинули. Гы.
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бугага Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 1570 . . Есть Украине хоть один чинуша которого не назначил Порох .? Не дуркуй .!!
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После победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов дал 15 минут суду на освобождение обвиняемого в сепаратизме регионала Александра Ефремова.

Экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов после победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов дал 15 минут суду на освобождение обвиняемого в сепаратизме регионала Александра Ефремова. Об этом Портнов написал в «Телеграм».«И к Старобельскому суду обращаюсь. Завтра у вас 15 минут на освобождение Александра Ефремова», - написал экс-соратник Януковича, который с 2014 года находится в Вене.
Ефремова обвиняют в организации захвата здания облгосадминистрации в Луганске, а также пособничестве захвату здания управления СБУ в восточном регионе. Кроме этого, экс-нардепу инкриминируют содействие созданию террористической организации ЛНР.
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Не кажется вам ето смешным когда Парашенко имея сейчас своих людей во власти а именно: Гнойсмана премьером, Луценка гениальным пгокугогом, свои рехвормированные суды, сейчас с двумя десятками студентов пикетирует суд чего то требуя? Правда самого Парашенка на пикете нет. Видать на Мальдивах жопу греет. Ето цирк на дроте перед выборами, больше ничего.
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Портнов - агент российской военной разведки.
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Если интересы портнова - это посадка потроха и его верного свинарчука в тюрягу,то нам с портновым по пути.
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Портнов это открытый сепар и колаборант.
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Если приличные люди и патриоты не желают садить вора потроха,то пусть это сделает сепар,колаборант,кафир,подонок и ублюдок,я только за.
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Портнов - "державний кат". Він виконує замовлення влади і "рубає голови". Колись Портнов був у Юлі Тімошенко. Коли до влади прийшов Янкуковіч, то Портнов Юлю посадив на сім років за звинуваченнями, висмоктаними з пальця. За Порошенка Портнов не отримав жодних проблем у себе в Австрії, бо ніяких заявок на нього з українського офісу мжрозшуку не було. Тепер влада міняється і знову Портнов карає попередню владу.
"Не треба винуватити ката, якщо керівники держави сплять спокійно", - вислів, часів Наполеона Боанапарта.
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Хороший кат в деле порошенко нам очень нужен,пусть работает,теперь во власти нужны каты,а не воры или ласковые хлопчики.
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Когда Портнов пытался отделить или призывал тделить территории Украины или сотрудничал с врагом?
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Вот таких вот "попутчиков", типа тебя, обычно такие, как Портнов, называют "консервы". Погугли, что это значит.
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Да нахрен мне твои выводы,гнида которая находит причины не сажать потроха и свинарчука для меня самого гнилая консерва.
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Побольше экспрессии. Как-то не особо верится, что вот прям так сильно болит у тебя душа за Украину, что аж прям кушать не можешь...
Пиши сразу с матами!
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Може хтось забув, то напомню.
Портнов є кумом глави Офісу президента Андрія Богдана.
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Як думаєте, Портнов посадить мародера Порошенка з його шоблою, чи ні?
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Портнов это открытый сепар и колаборант.
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Що, навіть більше, ніж мародер Порошенко з шоблою? Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 7353
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писком бирюковых и визгом порхотварей удовлетворен!
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Пишіть новину правильно:
"Група проплачених дякул з передвиборчої сітки Порошенка підроблялась, удаваючи мітінг під офісом ДБР"
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А воровал из украинского бюджета єтот хряк надо полагать в интересах украинского народа
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Семенченко: советую крикунам вспомнить, что творил Порошенко в первые 100 дней президентства.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 3134Нет предела человеческой глупости. И очень короткая человеческая память. Неделя до выборов. Читаю заголовки. «Зеленский искупался в море в красных трусах». «Зеленский побегал по фонтанам». Зеленский то, Зеленский это. «Семенченко - почему не критикуешь Зеленского? Ты посмотри - реванш, ты посмотри - он ничего не делает. А ты представляешь Порошенко, который бы ничего не делал первые 100 дней? А вот Портнов! А вот Медведчук».
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке нардеп Семен Семенченко.
И этим воплям нет конца…
Люди. Люди! Человеки!!! Я потому и жду первые 100 дней, потому что умею сравнивать. И с памятью у меня все в порядке.
Вам рассказать, что делал Порошенко через 22 дня после инаугурации? Я напомню. Он объявил одностороннее прекращение огня. Он предложил свой мирный план (амнистия, зашита русского языка, совместное патрулирование с боевиками). Он согласовал этот план с Путиным.
Вы этого не помните? Вспомните. И поехали в Донецк Кучма, Медведчук и Шуфрич. А российские наемники срочно начали бетонировать на своих позициях. В чем им активно помогали российские специалисты.
29 июня, на 22 день после инаугурации Порошенко я собрал батальон Донбасс и из Новых Петривцив мы поехали и заблокировали администрацию президента. И выдвинули Петену требования. Прекратить одностороннее перемирие и не дать наемникам укрепиться. Ввести военное положение на востоке. Обеспечить добровольцев батальонов оружием и позволить им проводить мероприятия по уничтожению террористов. Выполнить свои предвыборные обещания по социальному обеспечению военных. Требовать от Запада введения 3-го этапа санкции к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Затем резолюцию нашего митинга утвердили на Майдане. И на следующий день Петен треснул и объявил об окончании перемирия.
Вы этого не помните, бедные? Вы до сих пор кричите о «страшных вещах, которые Зеленский натворил за 50 дней президентства»? Вы до сих пор кричите, что Порошенко в 2014 году «защитил страну»?
Хватит врать, беспамятные вы наши. Мы в 2014 защитили страну. Добровольцы, военные. Мы заставили Порошенко отказаться от плана, согласованного с Медведчуком и Путиным. И смогли освободить еще немного наших территорий, штурмуя бетонные укрепления, которые настроили за время его одностороннего перемирия.
Так что у меня с памятью все в порядке. И я могу сравнивать.
И лучше бы, если Порошенко бегал в 2014 году через фонтаны и купался в море. Меньше бы вреда и горя принес бы стране.
загрузка...

P.S. Тем, кто помнит - сделайте репост пожалуйста. Пусть вспомнят и крикуны.
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Пора уже сказать остаточне прощавай временам, когда ничтожное меньшинство диктовало свою волю всему государству.
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петя, сухари насушил?
Поторопись.
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Рад возвращению рыгов к власти? Расслабься и не радуйся сильно, борьба только началась
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Ничего страшного в том, что Портнов(Рыг) посадит Вальцмана(патентованный РЫГ, основатель партии РЫГОВ) за решётку. Ну что плохого в том, что Мародёр и его банда окажется за решёткой?
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Дальнейшая судьба Украины подконтрольной русней тебя не волнует? Главное пороха посадить потому что в телеке сказали что он плохой? Народу с короткой памятью никогда не построить сильную богатую страну
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Є сухарі! Навіть ванільні! Нехай Петро не хвилюється!
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Та, соберем ему котомку. Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 117
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Петро и не хвилюється ! Жуй их сам Сулима , можешь начинать прямо сейчас . Пороху они всё равно не понадобятся . Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 7459 .
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5 год войны с россией. Кацап портнов напрямую причастный к расстрелам на Майдане и вторжению россии спокойно возвращает под контроль суды и ГП. Мне кажеться пора патриотам, военным и небезразличным к Украине людям брать ситуацию в свои руки, и вешать вдоль дорого тварей реваншистов вместе с предателями политиканами
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Юрій Бірюков
1 год ·

Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:

- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;

- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;

- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;

- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.

Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!
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походу, дяди с волосатыми руками обещали Трубе, что проституировать будет легко, денежно и без последствий для здоровья и репутации (хоча, яка там репутація у хвойди)..
а воно он як - його рвані труси смердять по всьому Київу і не тільки.. дурбецало зелене
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Петя!Ты что,всех за идиотов имеешь.Сам эту Трубу назначил,а виноват теперь Портнов?Я понимаю Танюша Чорновол помешана на Портнове.Ну так у нее и справка от врача есть.А теперь уже и Петя, и вся его придворная рать помешалась.Прям болезнь какая то заразная.
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Хочете зєбобіки я розкажу вам звідки у цієї хуцпи ноги ростуть7
Всі уже мабуть забули, як перед ІІ туром виборів Коломойша давав інтервю де безапеляційно заявив, що Порошенка у політці більше не буде. але, коли стало зрозуміло, що попри всю антипорошеківську істерію ЄС проходить у ВР почався бєзпрєдєл. почали висмоктувати з польця "справи".
Виконавець - Портнов. Користується тим, що за КПк ГБр чи прокуратура мають порушувати справи по будь-якій заяві, розслідувати їх і закривати у суді, якщо факти не підтвердилися. воно пише всікі вигадки і справи змушені порушувати.
в принципі таким само чином можне і на Зєєєлю справу завести. На якомусь сайті оприлюднити фейк, а потім посилаючись на цю пцблікацію написати заяву, що зєєєля убив свого брата і зарив на березі Дніпра. І муситимуть розслідувати.
Розрахунок на те, що народ не в курсі про цю особливість КПК ім. Ківалова-Портнова і вважатиме, що якщо є справа то є і злочин.
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На таких как ты нынешняя власть внимания не обращает. Твое пыхтение, как и пыхтение других порохоботов, не стоит даже и читать, чтобы не терять драгоценного времени. Пыхтите там, в своем кругу. А стране в нынешнее время вы не нужны.
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Заодно целуйте медведчука в зад, ставленника путина и лучшего друга порошенко.
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Цікава статєйка.А може краще самому зробити висновки,переглянувши відео ("забулися" вкласти) ,як ЄС чмирить Трубу ? Не знав,бідака,як викрутитись.https://www.facebook.com/serega.misura/videos/2789658731104550/ (останні 10 хв.цікаві)
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Yes , идиот .!! Почему не сидит Портнов и Мудачук ??? .

Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 1066.
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А в чьих же тогда интересах Медведчук действует - в интересах петриотов Украины? Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 9923

Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 4415
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Потом окажется, что и все эти "расследования" со Свинарчуком и не расследования вовсе, а так предположения. НО ГЛАВНОЕ, выиграть выборы.
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Ну що народ, зробили себе самі. Зробіть тепер ще і своїм дітям. Молодці!
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Сывочолий ворюга не на шутку перепугался , как ведет дело против него Портнов ( при всех претензиях и обвинениях , все говорят , что лучший профи в Украине ).Это не придурки из луценковского ГПУ. Так как Портнов взялся за дело , - сидеть Порошенко.И Труба здесь "по-барабану", он при всем желании и лояльности к Порошенко не может остановить процесс.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПартия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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