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Все про:Бирюков (103) Бронежилет (18) Труба (107) Европейская Солидарность (67)

 Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ФОТО

Бывший советник министра обороны и кандидат в народные депутаты Юрий Бирюков возмущен непоследовательностью заявлений главы ГБР Романа Трубы относительно партии якобы бракованных бронежилетов, экспертиза по которым еще не была проведена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Бирюкова, только что Труба (глава ГБР. - Ред.) на камеру заявил следующие вещи:

- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии еще не проводили;
- были некие "следственные действия" по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.

"Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!", - возмутился кандидат в нардепы.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 01

Вместе с тем, в настоящее время в здании ГБР собрались активисты, которые требуют прекратить расследования, инициированные ГБР по заявлениям Портнова. В частности активисты партии "Европейская Солидарность" требуют немедленно прекратить политически мотивированные преследования волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ. ФОТОрепортаж

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 02

"События последних недель показали, что Директор ГБР Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича - Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы - это вопрос национальной безопасности. Под его руководством Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожение волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявила лидер молодежного крыла Партии "ЕС", кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 03
Фото: сайт "Европейская Солидарность"

Лидер молодежной организации "Европейской Солидарности" напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от Партии "Европейская Солидарность".

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

Источник: https://censor.net.ua/n3137540
 
   
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а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!

Вопрос очень хороший, пора в суд подавать, только давай-те не в наш, а в суд ЕС, по тому, что наши уже лягли под ватнго Зелю
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Тобто коли твій суд лежав під свинарником вас влаштовувало,а хто ж винен що суд ваш а ліг під зелю?
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Кум Порошенко генпрокурор Юрик сажал добровольцев, патриотов, воевавших за Украину на Донбассе, по прямому указанию Порошенко
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поэтому, холуя пуйла Порошенко загоним на зону а не в Раду...

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Что то не густо. 20 человек пришло на пикет, да и то видно что студенты за 200гривень на улице нанятые? А говорили что у Пети 25%.
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всему своё время,общество инертно, многие ещё не раскупили что у нас в стране происходит пророссийский реванш
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Давление на правоохранительный орган? Петр литрксеич захотел ещё одну статью?
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Тобто вже й труба не така.Коли був при владі то влаштовувало а як до самого дійшло то зразу фсб. Так це ж ти його туди призначив,а не портнов.
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Я думаю, інформація про Трубу не тепер вилізла. Раніше треба було заходи вживати, особливо, коли знали його зв'язок з Портновим. А знали - це не було таємницею.
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А в интересах кого строился бизнес Порошенко в бытность его президентом? Откуда умопомрачительное увеличение личного богатства за время войны с агрессором?
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Там, кстати, новость прошла что Труба решил расследовать дело о незаконном обогащении Портнова, в том смысле что его незаконно в этом обвинило НАБУ. И не говорите после этого что Труба не отрабатывает заказ Портнова.
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А это просто твари тренируются вначале лишить солдат бронежилетов . касок . потом будут изымать боеприпасы с вооружением - твари
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Упс. Так петя ж эту трубу и проложил..А теперь её портнов арендует?. Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 7502
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Что, соевые, ваши шуточки про то что Пеця никуда не убегает и на него ничего криминального нет - уже не такие смешные, правда?
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1.Нельзя шатать лодку атопутиннападэ.
2 Не работайте на картинку кремля.
3. Коня на переправе да еще во время войны не меняют.
4. Идите работать двухсотгривневые...
5. идите на фронт а не качайте лодку
....
и тд. и тп.
Помните *******?
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Бірюку хвоста защемили так воно почало скиглити)) Коли крав не гавкав, порохобот..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПартия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ФОТО
 
 
 
 
 
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