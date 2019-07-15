 ФСБ сообщает о задержании украинцев на админгранице с оккупированном Крымом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", по данным пресс-службы российского ведомства, задержанные находились "в федеральном и межгосударственном розыске".

В частности, в ведомстве утверждают, что один из задержанных "подозревается в убийстве", которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы "за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Сообщается, что задержанные украинцы были переданы силовикам.

Имена и фамилии украинцев не указаны. Комментарии задержанных отсутствуют.

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