 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос Центра Разумкова

Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Чаще всего избиратели намерены отдать свой голос на выборах в Верховную Раду Украины за политическую партию "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать).

За партию "Оппозиционная платформа - за життя" намерены проголосовать 9,7% всех респондентов и 12,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать, за партию "Голос" - соответственно 7,0% и 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 6,1% и 8,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 6,1% и 7,0%, за партию "Сила и честь" - соответственно 3,7% и 4,6%, за "Оппозиционный блок" - соответственно 3,0% и 3,8%, за Всеукраинское объединение "Свобода" - соответственно 1,9% и 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2,0% и 2,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1,5% и 2,0%, за партию "Гражданская позиция" - соответственно 1,6% и 1,8%, за партию "Объединение "Самопомич" - соответственно 1,5% и 1,4%, за "Партию Шария" - соответственно 1,0% и 1,2%. Каждую из других партий намерены поддержать менее 1% избирателей.

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На время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном регионе (здесь за нее собираются голосовать 40,1% всех опрошенных) и в Центральном регионе (35,3%). Партия "Оппозиционная платформа - За життя" в наибольшей степени поддерживают на Востоке (20,5%) и на юге (16,1%), то же же касается и "Оппозиционного блока" (соответственно 6,4% и 5,0%). За партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (13,6%), за партию "Европейская Солидарность" - жители Западного (9,9%) и Центрального (7,0%) регионов, за ВО "Свобода" - жители западного региона (5,2%).

Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа" (ее поддержка растет от 20,9% среди тех, кому 60 и более лет, до 44,8% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия "Голос" имеет наименьшую поддержку в старшей возрастной группе (60 и более лет, где за нее готовы проголосовать лишь 3,6%, тогда как в других возрастных группах - от 6,9% до 9,9%). Электоральная поддержка партий "Оппозиционная платформа - За життя", ВО "Батькивщина", "Сила и честь" больше выражена в старших возрастных группах.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля 2019 года. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.