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 Политика Украины
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 Вся предвыборная агитация и теледебаты с 16 июля должны быть на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на государственном языке.

Об этом сообщает на официальном сайте Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает Цензор.НЕТ.

"16 июля вступает в силу (за исключением отдельных положений) Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который регулирует функционирование и использование украинского языка в различных сферах общественной жизни. Среди прочего закон определяет и требования к материалам политической рекламы, которая распространяется на телевидении, радио, в интернете и печатным способом", - отмечается в сообщении.

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В частности, согласно ч.4 ст. 18 этого закона, "материалы предвыборной агитации, транслируемые на телевидении, радио, размещаемые на носителях наружной рекламы, распространяемые в виде листовок и газет или в сети Интернет, выполняются на государственном языке".

Кроме того, материалы предвыборной агитации, в том числе видеоматериалы о выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, всеукраинских и местных референдумах и их результатах, а также политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия жестоговорящими лицами путем перевода на украинский жестовый язык и / или субтитрования на украинском языке с учетом требований, установленных законом.

Согласно части 5 ст. 18 "в порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины".

Национальный совет обращает внимание лицензиатов на эти нормы и напоминает телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины относительно языка предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3137530
 
   
 Топ комментарии
 
А мовные инспектора на дебатах будут?типа - это сказано не по украински,избиратель не должен принимать сказанное во внимание.
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Мають рацію,але, дуже багато але!
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Виключно українською мовою! Чуєш Зеленський! Не рюсскагаваняшчім, в стилі аля азіров, а державною літературною українською мовою!
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А мовные инспектора на дебатах будут?типа - это сказано не по украински,избиратель не должен принимать сказанное во внимание.
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Тогда в Раду вообще никто не попадёт.
Я так рахую, таке моє вiдношення(с).
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рахують, це коли мова йде про перелік, чого небуть.
А відношення- вважають.
У кацапів, так, без різниці...замок, зАмок, замОк....
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А чего так рано спохватились?
Может отложим еще чуть-чуть до 22 июля?

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"Среди прочего закон определяет и требования к материалам политической рекламы, которая распространяется на телевидении, радио, в интернете и печатным способом"

Бутусов, Ви вивчили українську мову?
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коли бутусов ходив в школу, від уроків укр.мови/літератури дітей звільняли за заявою батьків. Тіпа, нагрузка велика - діти хлянуть від української
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Теперь мы увидим, как знают украинский язык порохоботы этого форума.
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Добре знають, ще прихильники ЮВТ знають, це ж рідна мова.
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Виключно українською мовою! Чуєш Зеленський! Не рюсскагаваняшчім, в стилі аля азіров, а державною літературною українською мовою!
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Вот это западло для зели... Ну ничего, он насрет на закон. Срать на всех этой жопе на ножках не привыкать.
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