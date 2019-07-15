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Все про:Госпогранслужба (3366) Россия (73320) Демченко (12)

 В Украину с начала года не пропустили 4670 граждан РФ, - Госпогранслужба

В Украину с начала 2019 года не смогли въехать 4670 граждан Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За прошлые сутки отказали во въезде 33 гражданам РФ. Всего с начала года это почти уже 4670 граждан", - сказал Демченко.

Он отметил, что среди основных причин отказа во въезде были невозможность подтвердить цель своего визита.

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"Были также те, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Если такие выявлялись на границы, то им отказывали во въезде. Кроме того, это сопровождается запретом на въезд в Украину сроком минимум на 3 года", - рассказал Демченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3137526
 
 
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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та да, петручио еще тот клоун.такой цирк закатывал на посту презика, мама не горюй. да и сейчас не перестает клоунады устраивать ))))) только больной на голову может за него голосовать))))))))
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З Донецка сепари знають,щоб заїхати у Київ 4-чотири куска зелені потрібно...!
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Ошибочная статистика. Один Портнов стоит десяти тысяч
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украину с начала года не пропустили 4670 граждан РФ, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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