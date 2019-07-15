 Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Украину на форум регионов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БелТА", об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол.

Как сообщалось, II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

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