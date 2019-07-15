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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Житомир (456) Зеленский (2153) Лукашенко (1699) Форум (98)

 Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Украину на форум регионов

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БелТА", об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол.

Как сообщалось, II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Амаль як Лукашэнка", - беларусские журналисты о первых публичных разговорах Зеленского с украинскими чиновниками. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3137524
 
 
 Топ комментарии
 
"Посол Белоруссии на Украине". Цензор, наймите корректора текста.
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У вовы цугцванг Его каждое движение только ухудшает ситуацию
Лучше ы на работу ходил бездельник...
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"Посол Белоруссии на Украине". Цензор, наймите корректора текста.
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лукашенко це не та персона яку можна приймати в Україні. Лукашенко це союзник путіна, громадяни Білорусі воюють на стороні терористів, воюють через мобілізацію військоматами, їх організовано доставляють в ОРДЛО, дають зброю і амуніцію і вони вахтовим методом підтримують російських терористів за рішенням лукашенка! Громадяни Білорусі були взяті в полон, дали покази, що вони колишні білоруські спеназівці, які були викликані для війни з Україною, безкоштовно спецтранспортом доставлені в ОРДЛО, проходили службу в підрозділах терористів безкоштовно, як військову повинність, все це організовувала влада Білорусі! І тепер кликати лукашенка на форуми в Україні це те саме що запрошувати путіна!
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да,там, все такие малограмотные)))
проще весь персонал заменить )
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Лукашенко уже отдал нам Гриба и еще некоторых заложников? Почему в украинской власти работают одни предатели которые ни капли за украинских людей не переживают. Почему Лукашенку не выставить ультиматум чтобы вернул наших людей?
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регионы в Украине называются областями. Тупой клоун этого не знает.
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Тролляка,а не знаєш,шо форум регіонального розвитку проходив за ініціативою порошенка в Києві,напередодні президентських виборів
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А съезд где проходить будет ??
.
в Северодонецку ????
.
.


Или в Харькове ????
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У вовы цугцванг Его каждое движение только ухудшает ситуацию
Лучше ы на работу ходил бездельник...
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій оф
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Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Украину на форум регионов
при порохе приезжали достойные посетители
а,вот сейчас едут те кто на одном уровне з зэлей)
"яке їхало - таке і здибало" - народне українське прислів'я
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Какой регион Украины Лукашенко уже считает своим?
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Відбудеться тепла зустріч двох хамобидляків.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Украину на форум регионов
 
 
 
 
 
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