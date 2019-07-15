EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Экономика
  2088  51
Все про:Газ (9101) Нафтогаз (2701) Тарифы на газ (144)

 "Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле, и снижает цену газа для потребителей по ПСО на этот месяц на 11,7% - до 4 905,67 грн за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Следовательно, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%", - говорится в сообщении. 

Также в компании уточнили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Это уже второе подряд снижение стоимости газа "Нафтогазом": в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% в сравнении с маем", - добавили в НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.

Цена на газ для населения, согласно требованиям МВФ, должна формироваться, исходя из двух факторов - себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, и его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3137523
 
 
 Топ комментарии
 
Низзя снижать а то дехфолт и пукин нападьот. Нас так пугали 5 лет.
 показать весь комментарий
 
в июле, когда немножко неотопительный сезон? Актуально "Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн - Цензор.НЕТ 6673
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поки не вирішене питання як ми будемо взимку опалюватись без російського газу всі ці новини про зменшення цін на газ не дають ніякої впевненості в завтрашньому дні! Уряд Гройсмана має сказати як Україна проживе без російського газу наступний опалювальний сезон, а Гройсман мовчить бо не знає як це зробити! Гройсман це пустишка, глупа та беззмістовна кукла на посту прем'єра! Коли в Україні у владу перестануть пускати ідіотів та дебілів?
 показать весь комментарий
 
 
Кучеренко это "понижение" уже назвал издевательством.
Летом, когда газ практически не используется - они понизили, а в октябре, перед отоп сезоном, собираются повышать.
 показать весь комментарий
 
Низзя снижать а то дехфолт и пукин нападьот. Нас так пугали 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
МВФ нападет! Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.
 показать весь комментарий
 
 
всё пропало. не знаю, как дальше жить. теперь точно путен нападе.
 показать весь комментарий
 
 
рядом в с тобой в белгороде цена за 3х комн зимой 7 рулей=3000грн. средняя зрп 20-25=9000грн. нет субсидий, проезд в 3 раза дороже. в пензе на отопление дома в деревне берут кредиты 60-70 тыс на зиму, зарплаты 12-15р. может у тебя в жизни не все так плохо?
 показать весь комментарий
 
 
могу попросить друзей тебе окоп, который мне знаком, предложить, за бесплатно. сейчас тепло, птички поют, орки правда иногда постреливают, но в принципе неплохо. только за пороха ты там не сможешь чирикать((
 показать весь комментарий
 
 
не в тему ты зубожилый, но давай. свое покопал апрель-октябрь 2014, 4х5х1,5 но с тобой, кися, еще раз вместе, за счастье посижу. гИде за Пороха низзя, конкретно-место, подразделение, сектор, линия...? ты полистай в инете, там подскажут))) кстати я о том- все устали, и больше всего те, кто за 1200 км. а может все не так плохо.
 показать весь комментарий
 
))), копатель, я живу в 260-280 км от нулей ( смотря как ехать), а вот белгородские цены на коммуналку не знаю((
 показать весь комментарий
 
ты не словишься никак со своими мыслями. был вопрос--где про Порохе нельзя, конкретно? в каком окопе ты сидел?))) если ты не понял 4х5, значит ты копал огород! за 280 км долетает?))) ты от хорошей петарды в памперсы оденешься на месяц, а про 152 не стоит обсуждения. молчу про Киев 2013-2014, но что ты делал в марте-апреле 2014 в харькове?
 показать весь комментарий
 
не удивил, я в курсе, что сейчас все нулёвки, как ты, на этом ресурсе, такие борзые, были в первых рядах на Груше и освобождали Славянск.
 показать весь комментарий
 
Это ужэ было .
.
Потом--объявлели о НЕВОЗМОЖНОСТИ.
.
 показать весь комментарий
 
а ты шо не видел?! на г+г показали диверсанта, который должен был весь Харьков газом затравить! Нападьот же!
 показать весь комментарий
 
в июле, когда немножко неотопительный сезон? Актуально
 показать весь комментарий
 
 
А вы проплатите на перед и не парьтесь))) Я так делаю))) Счетчики уже года два как не проверяют.
 показать весь комментарий
 
Отопление наперед проплатить нельзя, а газ для приготовления пищи - это копейки.
 показать весь комментарий
 
 
Ну в когось в приватному будинку може і опалення газом іде...
 показать весь комментарий
 
Вы не правы, схема "наперед" в коммунальных платежах не действует. Проплатить то Вы можете, и Вам спасибо скажут. Но перерасчет потом в нужную сторону сделать не забудут. Или Вы забыли аксиому, что государство обмануть может, а вот обмануть государство не получится. Это только Игорь Валерьевич может себе позволить...
 показать весь комментарий
 
Васильевич - я же по счетчику плачу!! Это вы не правы)))
 показать весь комментарий
 
У меня такое было уже с водой. Я ошибочно внес завышенные показатели счетчика и проплатил большую сумму. Правда, не расстраивался, думал, что пересчитают. Но так совпало, что через две недели повысили тариф на воду. Пришлось даже еще доплатить. Такая вот арифметика.
Так и с газом. Конечно, приветствую снижение тарифов. Но сейчас лето. Но к зиме, уверяю Вас, тарифы поднимут. Вопрос - зачем верблюду весь этот тюнинг в новосибирском зоопарке?
 показать весь комментарий
 
капец... от можновладци!, ограбили на миллиарды, откатили на сотку - и все в шоколаде!, злой-добрый полицейский...... ДЯКУЕМО!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дайош Петручу взад, пусть поднимет тарифы зубожилому населенню!!))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кто ограбил, что украли? бери цену закачки, добавь НДС и транспорт, +услуги горгаза, смешай с внутренним, получишь 12 тыс/тыс куб. сегодня цена закачки упала в 2,5 раза, первый раз с 2015, вот результат.
 показать весь комментарий
 
согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.

А может вас нах. с вашим МВФ, если они вне зависимости от цены диктуют нам повышение цены на газ в 2 раза. Хорошо же Мародер договорился с условиями МВФ. Себе кредиты- народу повышение цен. Вот вам и не удивляйтесь и реакции народа, как Мародер пролетел с выборами как фанера над Парижем.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не мучает мысль, что если "нах. с вашим МВФ" то курс будет 40-60-80-100....цена импорта вырастет в 3 раза, получишь не "плохие" 12300, а хорошие 31200 ? резервы ЗВР за 2 месяца упали на 2 млрд. не будет программы с МВФ уйдут покупатели ОВГЗ, на которых держится курс. без них сегодня 45 как два пальца должен уже быть давно. не хочешь пенсию 150$ получишь 20.
 показать весь комментарий
 
Не рассказывай мне сказки. 90% цены товара в Украине ето налоговая и коррупционная составляющая. Если убрать одну только коррупцию то товары подешевеют в 3 раза в том числе и газ. Я уже больше 15 лет работаю в торговле и знаю как товар по пути от производителя до конечного потребителя растет в цене в 5-10 раз.
 показать весь комментарий
 
 
А если урезать в двое еще непомерные и необоснованные налоги с которых кормится непомерная армия чиновников и расходуются совсем не на потребности народа то в Украине цены будут смешные вообще.
 показать весь комментарий
 
 
"больше 15 лет работаю в торговле", "растет в цене в 5-10 раз" .... значит ты, специалист, продаешь на базаре укроп, петрушку и зеленый лук! вот тебе ЗАДАЧА: убери составляющую и снизь цену. Изделие из моплена. вес 3 гр. сырье 30 коп, литье 20к, красители и компоненты 10к, упаковка 3к, маркировка 2к, др расх + 5. ндс + прибыль +амортизация+ аренды + транспорт+ зрп= 1,02 грн. (от сырья 30 коп до товара в три раза). добавь дилера +20%. (уже в 4 раза) что убрать?
 показать весь комментарий
 
Да не снизятся тарифы!! САМ Портников сказал - не снизятся. А Портников это ж...ГОРА!!! Глыба!! ( так в Совке любила интеллигенция выражаться)))
 показать весь комментарий
 
вчера по телеку гройсман сказал что снизят, и закачают газ по этой цене на зиму. и потому типа зимой никаких повышений на газ и тепло не будет. посмотрим..
 показать весь комментарий
 
 
У зимку Гройсмана вже не буде)))Тому він може розповідати все що завгодно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда - верю!! Грося не обманет - век мне сериалов не смотреть!!
 показать весь комментарий
 
 
Нам відомо про гройсманівський популізм."А давайте закачаємо газ зараз,коли він дешевий,а коли він буде дорогий,будемо опалювати дешевим !"-геніальна ідея . Для дітей (або виборців Зєлєнского).
 показать весь комментарий
 
При чем тут Портников, если МВФ поставила такие условия. Или вам кредитов не нужны? Хотя вам может и не нужны, но они очень нужны вашим избранникам в правительстве.
 показать весь комментарий
 
Вот и посмотрим кто сильнее - Портников МВФ или Нафтогаз)))
 показать весь комментарий
 
а коболеву и его замам зарплату когда снизят?
 показать весь комментарий
 
 
А кобле и его мамке на премию хватит,жалко будет если эта семейка разориться и повесится,кто будет суды у газпрома выигрывать?
 показать весь комментарий
 
После ВЫБОРОВ- объявлят о НЕВОЗМОЖНОСТИ..
.


.
.
"Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн - Цензор.НЕТ 5054

 показать весь комментарий
 
 
А МВФ не требует пенсий 48 тыщ. гр? Сранно!!!
 показать весь комментарий
 
а где грося который верещал что мвф дефолт ниже 12 низзя Вот ублюдки барыжные терзали страну тарифами несколько лет прикрывая свою тупость и жадность
 показать весь комментарий
 
 
Свиносоєві притихли. Перегрупування йде,цікаво що будуть говорити...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн
 
 
 
 
 
 вверх