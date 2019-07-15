 Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику", - сказал Кравченко в комментарии агентству в понедельник.
По его словам, заседание в понедельник как таковое не состоялось.
Кравченко добавил, что столь длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами. В частности, еще не назначен запасной судья, а также у судей период отпусков.
Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.
6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.
20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.
Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.
а,жаль(
За пять лет депутатской карьеры Гаврилюк прославился тем, что сходу присвоил себе волонтерский «Мерседес» ML 320 CDI 4matik. Эта машина была передана спонсорами в зону АТО, но Гарилюку оказалась нужней. Для этого он открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в АТО, и стал на нем ездить в Раду.
Так же он прославился предложением легализовать проституцию. До начала этих событий он был никому не известным жителем буковинского села, который ездил на заработки в Россию, разводил свиней и задолжал банку кредит на сумму 11 тысяч долларов.
Люстрироваться же срочно надо только проукраинских политиков.
А партії в складі яких вмключно сволота--дві. Це потрошенка і його філії--мертвечука
Якщо зараз його виправдати - це їм (процитую з колекції військових афоризмів) "чревато боком". Буде як з Портнякою, тільки по хардкору.
А на осінь планують такі "покращання", щоб люди могли хіба що на кухні, озираючись, висловити незадоволення.
конечно это ожидаемое решение
вот,реваншисты наберут большинство в з-раде и подчистят законы,а там и леХетимный вернётся(