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 Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 13 сентября.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику", - сказал Кравченко в комментарии агентству в понедельник.

По его словам, заседание в понедельник как таковое не состоялось.

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Кравченко добавил, что столь длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами. В частности, еще не назначен запасной судья, а также у судей период отпусков.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

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При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

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6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.

Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3137519
 
 
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ясное дело - ждут результатов выборов и объедения слуг бени и пр(об) - тогда и его оправдают и вернут как многих - портнов и К - пример - жах
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Народный козак Украины Гаврилюк:

За пять лет депутатской карьеры Гаврилюк прославился тем, что сходу присвоил себе волонтерский «Мерседес» ML 320 CDI 4matik. Эта машина была передана спонсорами в зону АТО, но Гарилюку оказалась нужней. Для этого он открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в АТО, и стал на нем ездить в Раду.
Так же он прославился предложением легализовать проституцию. До начала этих событий он был никому не известным жителем буковинского села, который ездил на заработки в Россию, разводил свиней и задолжал банку кредит на сумму 11 тысяч долларов.
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ясное дело - ждут результатов выборов и объедения слуг бени и пр(об) - тогда и его оправдают и вернут как многих - портнов и К - пример - жах
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Думбас кричить слава зебілам. "...и в воздух чепчики бросали"(С)
Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 7359
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Та чего уж там. ******* отмажет и Ялынковича.
Люстрироваться же срочно надо только проукраинских политиков.
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Ну правильно, куди поспішати, от ботва ваЗЕлінова підтянеться в Раду то можна й апеляцію винести з компенсацією відразу.
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Головне- це те, що наш самий гуманний суд в світі вияснив, януковощ не має судимості,має вищу освіту,нестоїть на обліку у нарколога,та має позитивну характеристику,яку дала йому профура анька герман... пи#дець повний...
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На жаль, сволоти у кожній партії хватає, це питання.
А партії в складі яких вмключно сволота--дві. Це потрошенка і його філії--мертвечука
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Боже... Коли вже пройдуть ті кляті вибори і ідіоти Eispickel, мирко саблич, які ціленаправлено працюють на розкол суспільства України, залишаться без роботи?
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Суспільство було розколоте ще з 91 року.
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Самое забавное, что про тарифы, велосипеды и и войну ноют те, кого точно такая же ситуация абсолютно устраивала предыдущие 5 лет.
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а тарифи зараз влаштовують тих, кого вони не влаштовували попередні 5 років. Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 5570
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Ну що тут сказати... Все зрозуміло.
Якщо зараз його виправдати - це їм (процитую з колекції військових афоризмів) "чревато боком". Буде як з Портнякою, тільки по хардкору.
А на осінь планують такі "покращання", щоб люди могли хіба що на кухні, озираючись, висловити незадоволення.
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У меня только один вопрос: Януховича из Ростова на платформе будет встречать сам Зеля или Богдана с Разумковым пошлёт?
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Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко
конечно это ожидаемое решение
вот,реваншисты наберут большинство в з-раде и подчистят законы,а там и леХетимный вернётся(
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Портнов вернет в Украину Януковича, с которым бежал вместе пять лет назад, уже к новому году
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко
 
 
 
 
 
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