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 Задержан 28-летний педофил, совершивший развратные действия в отношении 11-летнего мальчика прямо в ТЦ Киева, - прокуратура

В столице Киевской местной прокуратурой №2 сообщено о подозрении 28-летнему мужчине, который в одном из развлекательных торговых центров столицы совершил развратные действия в отношении 11-летнего мальчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева.

Злоумышленник, под предлогом оплаты услуг малолетнего ребенка по раздаче листовок, заманил последнего в подсобное помещение, где совершил в отношении ребенка развратные действия, удовлетворяя при этом свою половую страсть.

В пятницу, 12.07.2019, после того, как он рассказал родителям о случившемся, работниками полиции путем проведения неотложных следственных (розыскных) действий злоумышленник был задержан.

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По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В содеянном молодой человек сознался.

13.07.2019 по ходатайству Киевской местной прокуратуры №2 отношении подозреваемого Дарницким районным судом. Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3137517
 
 
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З приходом Зеленського в Україні з'явилося педофілів просто як в РФ.
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так ,странно - это шо просмотр г+г - на них так действует?
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В тебе зельонка є.Помаж лоба,щоб тобі скрізь Зеленський не ввижався.Педофіли були завжди,просто ці теми не були такі популярні.Тут же перед виборами треба закон про педофілів прийняти та попіаритись,а про наслідки цього закону ніхто не думав
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Прям волна педофилии захлестнула наш город....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан 28-летний педофил, совершивший развратные действия в отношении 11-летнего мальчика прямо в ТЦ Киева, - прокуратура
 
 
 
 
 
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