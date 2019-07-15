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 Спецавтобус запустили от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на украинской стороне, - Клименко. ФОТО

В Станице Луганской запустили специализированный автобус от моста через Северский Донец до первого пункта пропуска на украинской стороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал  замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина "дороги жизни" - всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", - написал он.

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Вместе с тем Клименко подчеркнул, что вряд ли добрая воля украинской стороны будет положительно воспринята "руководством ЛНР", которое наоборот еще год назад осложнило людям дорогу в Украину.

"Поэтому опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники "молодой республики": случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса.

Поэтому, уважаемые земляки, будьте бдительны и осторожны! Все будет Украина!", - добавил он.

Спецавтобус запустили от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на украинской стороне, - Клименко 01

Фото: Клименко/Facebook

Спецавтобус запустили от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на украинской стороне, - Клименко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137512
 
 
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Кормильцам удобнее станет к хохлам и фошистам за пенсиями кататься
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а чому не "еталон"? У нас всюди тільки такі тєлєги катят, а тут илітний "нєоплан"
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Мелкие провокации... Смотри что бы из РПГ не шмальнули.
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Минное поле необходимо там установить в 3 ряда ,и построить ЖБ укрытия ,что бы наши воины не гибли.А эти ,если хотят пусть через нормальную границу едут ,через Белгород.А впускают после штрафа за незаконное пересечение нашей границы ,на не подконтрольных териториях. И так каждый заезд.Я вас уверяю стрелять орки будут реже!!!
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Урра!!! Это шаг к миру, а бурят - он любит тишину, и что бы в него не стреляли. А то взяли моду, с оккупантами воевать, это ж не наш метод.
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"Мы сделали еще один шаг к миру"

К мЬІру, блін. Як би думбасюри хотіли його, то не волали б *********.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецавтобус запустили от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на украинской стороне, - Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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