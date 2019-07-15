 Спецавтобус запустили от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на украинской стороне, - Клименко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина "дороги жизни" - всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", - написал он.

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Вместе с тем Клименко подчеркнул, что вряд ли добрая воля украинской стороны будет положительно воспринята "руководством ЛНР", которое наоборот еще год назад осложнило людям дорогу в Украину.

"Поэтому опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники "молодой республики": случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса.

Поэтому, уважаемые земляки, будьте бдительны и осторожны! Все будет Украина!", - добавил он.

Фото: Клименко/Facebook





