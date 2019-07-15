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 Политика Украины
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 Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович

Заявления первого номера в списке партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова по декоммунизации свидетельствуют о том, что он не знает законодательства Украины.

Об этом в эфире "Прямого" заявил директор Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Заявления господина Разумкова о местных референдумах по поводу декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства. (Новые. - Ред.) названия в рамках декоммунизации предлагались именно местными громадами", - заявил он.

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Декоммунизацию, подчеркнул директор УИНП, "в целом можно считать эффективной реформой". Вятрович не видит причин для ревизии, не верит в то, что это возможно, и полагает, что "какие-либо попытки закончатся поражением".

Прецедент с рекоммунизацией в Харькове историк-чиновник считает "попытками реванша".

"Мы пока говорим о попытках реванша. Мы их стараемся остановить юридическим путем", - добавил он. 

Если юридический метод не поможет, отметил Вятрович, возможны гражданские протесты.

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"Один из главных тезисов против декоммунизации, который я слышал в течение пяти лет, это то, что она неважна и потому не нужна, отвлекает внимание и ресурсы от действительно необходимых реформ, что людям безразличны коммунистические символы. Но теперь, после фактического завершения декоммунизации и смены власти, она стала крайне актуальной для наших оппонентов. Возвращать коммунистические названия улицам стало важнее, чем ремонтировать дороги, а восстановление памятников жуковым должно компенсировать низкие пенсии", - сыронизировал Вятрович.

Ранее Д.Разумков заявил, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.

Источник: https://censor.net.ua/n3137509
 
   
 Топ комментарии
 
Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович
всё этот разумков знает
просто, готовит почву и мониторит ситуацию
а,на законы им наплевать
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Это какой то ТРЕШНЯК Когда ЛИДЕР Слуги Народа Из ушей которого торчит вата МЕРЗКО И ОТВРАТИТЕЛЬНО Говорит и будет разговаривать на росийском языке Против декоммунизации Ничего не видит плохого в куме Медведчука И Грося ему приглянулся Хотя чему удивляться Рыг остается рыгом！
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лицо, не обезображенное интеллектом...
весёленький будет парламент. цирки и зоопарки нервно подсчитывают будущие убытки...
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То що ця зелена пліснява не знає законів то спочатку було ясно. А зараз ясно що вини під себе хочуть їх змінити.
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а що ж це за таке законодавство? вора зносять, завта відроджують, ну чисто про стулья.
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Да не дурак этот Разумков. Вкинуть Зебилам наживку глядишь и проглотят.Затем следующую.
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Вони просто змінять законодавство. Для цього їм і потрібна конституційна більшість. І далі будуть змінювати Конституцію. Найперше - введуть другу державну - русскій ізиґ, щоб Разумкову настрій не псувати, потім Зєлю зроблять пуциним. Тому через 20 років лише 62 буде, тому рекорд пуцина поб'є. А тоді - федералізація і малорассєйская губєрнія. От, щоб залишити люстрованого Богдана смотряшим при Зєлєнскому, вони Адміністрацію перейменували в Офіс. Такого навіть у США нема. Та й у кацапів теж. І у тих, і у інших є Адміністрація президента.
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Мечта кацапа: "Держим в банко миллино и плеванто на законо" (с)
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У них для цього Богдан є. До речі, у Богдана вже є пакет законопроектів для полегшення фінансових махінацій із борговими зобов'язаннями.
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Ну молодые и неопытные нужно помогать им во время войны ,деньги 74% могут собрать ,да и Московии нравится то, что Украину дёргает с одной стороны в другую Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2203
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Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович
всё этот разумков знает
просто, готовит почву и мониторит ситуацию
а,на законы им наплевать
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Зачем ему знать законодательство,если через несколько дней - он сам закон,что захочет,то и напишет,как мрази из бпп - что хотели,то и писали,только этот хоть наперёд объявляет какие законы и о чем будут написаны.
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привіт, лахто! я погода? комарів багато?
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В питере погода нормалёк,сидим в башне с порошенковскими сватами,пьем кофе и выбираем для пети нового кандидата в премьер министры,предыдущий торговец трусами с купленным дипломом был ошибкой,украинцы не схавали,комаров нет.
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*** - это провал,меня разоблачили,как теперь жить и писать на великолепном ЦН?
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Кто такой, этот идиот? Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8388
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НИКТО ИЗ ПРОКРЕМЛЕВСКИХ СИЛ К НЕМУ СЕРЬЕЗНО НЕ ОТНОСИТСЯ. Рыгам и Кремлю сейчас главное взять большинство в парламенте ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Потом Разумкова из обоймы выкинут и булут править Портнов и мертветчук.
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Какой-то он задолбаный. Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович - Цензор.НЕТ 291
Видимо память национальную отшибло...
Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3871
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не, ну а че…, суды линча тоже можно рассматривать, как местные референдумы..., поэтому, правильной дорогой идем, товарищи...
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Так все одно и тоже, вместо того чтоб укреплять экономику, строить дороги и т.д. проводили декоммунизация, переименовывали улицы.
Вопрос - Лучше жить стали???
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а раньше, когда в каждом селе стоял болванчик с кепкой - жили лучше? или ты тогда просто молодой был... Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3768
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А сколько этот Вятрович построил и открыл для начала памятников историческим людям Украины, может мемориалов и т .д , кроме как пиара на декоммунизации???
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Да вы оба долбо@ба. Разница лишь в языке, на котором этот долбо@бизм вылазит из вас наружу.
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"Патріот" Вятрович,чому за 5 років не повернув звання Героя України,Степану Андрійовичу Бандері.Ото і весь патріотизм,а основна робота цього прокремлівського прихвостня заключається в тому,щоб посварити нас то з поляками то з угорцями
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Звання Героя України може вернути ЛИШЕ президент
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Ага,суд позбавив,а президент повернув.Хоча тоді вже питання конєшно до патріота порошенко
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Закону про референдум не існує. Все інше туфта, яку вкидають для меркантильної вигоди певних осіб.
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Несуществование подобного закона - отговорки политиков. На самом деле, для проведения референдума и признания его результатов более чем достаточно его упоминания в Конституции.....
Закон о референдуме нужен только для его организации (выделении денег организацию комиссий.....). На местном уровне - это решается довольно просто. Так что все не так уж радужно и безопасно!
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Розумков хоче зробити реверанс харківській ваткє перед виборами і не більше. Потім всі ці рішення харківської міськради будуть скасовані у Конституційному суді, як такі, що порушують закон про декомунізацію.
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Да у разумкова такая фишка про референдумы. Он считает,что запудрит лохторату таким образом мозги. Это одна технология наподобие-"Кожен з нас-президент".
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Как в свое время "Украинский вибор" предлагал єлектронное всенародное голосование...
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наследие 5-ти летнего правления парашенко
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Коммунизьм - это в базе утопическая адея. Это значит, что все его "почитатели" либо сознательные обманщики, либо жертвы обмана.
Легализация Афёры под соусом референдума - на что это похоже?
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Колян.‏ @koIIlian_37

Як сказав мені вчора один журналіст. В Україні нема практично ні одного політика, кому щиро ,з відкритим серцем ,можна було б подати руку.
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Это свидетельствует о катастрофическом непрофессионализме, непонимании принципов государственной политики и диком желании заработать дополнительные проценты перед выборами.
Давайте разреши на местном уровне решать ставить памятники Гитлеру или нет
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Це потрібно давно зробити, народ мудріший за любу партію. Чому така недовіра людям?!
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Народ мудріший? Ріалі? Той народ, що стерню щороку палить? Чи той, що передачі про екстрасенсів дивиться і вважає, що ячмінь на оці лікується дулею?? Чи той, що сміття не сортує або лишає після своїх пікніків гори сміття? Чи той народ, що заглушки для ремнів безпеки купує?
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Все воно добре знає. - Воно просто свідомо руйнує Україну.
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А чому б не порадитися зі своїм народом. Ураїна ще не скотилася до диктатури...
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Для економії: ул.Ленина тра перейменувати на вул.Ленона
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Разумков правий на всі 100%.По перше це другорядне питання,а по друге,якщо він такий законник,якого хрена кернес одноосібно вирішує встановлювати памятники жукову.Адже це багатьом харківьянам теж не до вподоби,але у них ніхто не питав
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Все воно знає і розуміє.
Просто рашизд реваншист допався до влади.
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Оксано,що ж ти фейкомьотчиком зробилась.На тебе б і не подумав,мабуть все таки правда,з ким поведешься,того наберешься
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А що неправда, що Разумков рашизд? Та й вся Зе-команда - скільки в ній справжніх свідомих українськомовних українців???
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Проблема України в тому що, не тільки Розумков, а і Порошенко, Рабіновіч чи Вакарчук не знають законодавства. Та й взагалі всім чиновникам на нього чихати. У них є бажання і візія і це вони рахують головним. За жодної влади в Україні виконували Конституцію, а про закони годі й говорити.
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В самой декомунизации нет ничего плохого. Преступления сталинского режима очевидны. Но наши реалии таковы, что ситуацию с декомунизацией местные шариковы (типа Вятровича) довели до абсурда:
1. Запрещены все символы советскости, при этом полностью игнорируется факт, что де-юре Украина является правопреемницей УССР (одного из независимых государств- основателей СССР). Людям пытаются навязать мысль, что мы всю жизнь были кем-то оккупированы.
2. Запрещены символы, которые ассоциируются с победой украинского народа над самым страшным злом в истории человечества - нацизмом.
3. Формально запрещены и символы нацизма, но де-факто они широко используются радикальными организациями. И за это никто не привлекается к ответственности.
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1. Банди Муравйова у 1918р окупували Україну. Щось не так?
2. Які символи є "символами перемоги" над нацизмом? Серп і молот? Чи "георгіївська стрічка", яка не має відношення до срср, і є символом руского міра та окупації Криму та Донбасу?
3. Які символи нацизму використовуються радикальними організаціями?
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Розумкова ніщо не зупинить,доки не контрольований процес виверження його думок про різні боки життя не вичерпається.
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Когда уже этого Педровича в психиатрическую лечебницу положат, там походу мания национализма в шизофренической форме видна не вооружённым глазом........
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В первую очередь такие заявления говорят о глупости и следовательно слабости, сделавшего подобное заявление. Удовлетворить каждого не получится. Заниматься проституцией на государственном уровне - это печально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович
 
 
 
 
 
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