 Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович

Об этом в эфире "Прямого" заявил директор Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Заявления господина Разумкова о местных референдумах по поводу декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства. (Новые. - Ред.) названия в рамках декоммунизации предлагались именно местными громадами", - заявил он.

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Декоммунизацию, подчеркнул директор УИНП, "в целом можно считать эффективной реформой". Вятрович не видит причин для ревизии, не верит в то, что это возможно, и полагает, что "какие-либо попытки закончатся поражением".

Прецедент с рекоммунизацией в Харькове историк-чиновник считает "попытками реванша".

"Мы пока говорим о попытках реванша. Мы их стараемся остановить юридическим путем", - добавил он.

Если юридический метод не поможет, отметил Вятрович, возможны гражданские протесты.

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"Один из главных тезисов против декоммунизации, который я слышал в течение пяти лет, это то, что она неважна и потому не нужна, отвлекает внимание и ресурсы от действительно необходимых реформ, что людям безразличны коммунистические символы. Но теперь, после фактического завершения декоммунизации и смены власти, она стала крайне актуальной для наших оппонентов. Возвращать коммунистические названия улицам стало важнее, чем ремонтировать дороги, а восстановление памятников жуковым должно компенсировать низкие пенсии", - сыронизировал Вятрович.

Ранее Д.Разумков заявил, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.