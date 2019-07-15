 Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович

Об этом в эфире "Прямого" заявил директор Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.
"Заявления господина Разумкова о местных референдумах по поводу декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства. (Новые. - Ред.) названия в рамках декоммунизации предлагались именно местными громадами", - заявил он.
Декоммунизацию, подчеркнул директор УИНП, "в целом можно считать эффективной реформой". Вятрович не видит причин для ревизии, не верит в то, что это возможно, и полагает, что "какие-либо попытки закончатся поражением".
Прецедент с рекоммунизацией в Харькове историк-чиновник считает "попытками реванша".
"Мы пока говорим о попытках реванша. Мы их стараемся остановить юридическим путем", - добавил он.
Если юридический метод не поможет, отметил Вятрович, возможны гражданские протесты.
"Один из главных тезисов против декоммунизации, который я слышал в течение пяти лет, это то, что она неважна и потому не нужна, отвлекает внимание и ресурсы от действительно необходимых реформ, что людям безразличны коммунистические символы. Но теперь, после фактического завершения декоммунизации и смены власти, она стала крайне актуальной для наших оппонентов. Возвращать коммунистические названия улицам стало важнее, чем ремонтировать дороги, а восстановление памятников жуковым должно компенсировать низкие пенсии", - сыронизировал Вятрович.
Ранее Д.Разумков заявил, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.
Это какой то ТРЕШНЯК Когда ЛИДЕР Слуги Народа Из ушей которого торчит вата МЕРЗКО И ОТВРАТИТЕЛЬНО Говорит и будет разговаривать на росийском языке Против декоммунизации Ничего не видит плохого в куме Медведчука И Грося ему приглянулся Хотя чему удивляться Рыг остается рыгом！
весёленький будет парламент. цирки и зоопарки нервно подсчитывают будущие убытки...
всё этот разумков знает
просто, готовит почву и мониторит ситуацию
а,на законы им наплевать
Видимо память национальную отшибло...
Вопрос - Лучше жить стали???
Закон о референдуме нужен только для его организации (выделении денег организацию комиссий.....). На местном уровне - это решается довольно просто. Так что все не так уж радужно и безопасно!
Легализация Афёры под соусом референдума - на что это похоже?
Як сказав мені вчора один журналіст. В Україні нема практично ні одного політика, кому щиро ,з відкритим серцем ,можна було б подати руку.
Давайте разреши на местном уровне решать ставить памятники Гитлеру или нет
Просто рашизд реваншист допався до влади.
1. Запрещены все символы советскости, при этом полностью игнорируется факт, что де-юре Украина является правопреемницей УССР (одного из независимых государств- основателей СССР). Людям пытаются навязать мысль, что мы всю жизнь были кем-то оккупированы.
2. Запрещены символы, которые ассоциируются с победой украинского народа над самым страшным злом в истории человечества - нацизмом.
3. Формально запрещены и символы нацизма, но де-факто они широко используются радикальными организациями. И за это никто не привлекается к ответственности.
2. Які символи є "символами перемоги" над нацизмом? Серп і молот? Чи "георгіївська стрічка", яка не має відношення до срср, і є символом руского міра та окупації Криму та Донбасу?
3. Які символи нацизму використовуються радикальними організаціями?