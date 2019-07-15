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Все про:жилье (626) компенсации (266) Министерство по вопросам оккупированных территорий (394)

 Кабмин определил механизм компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ частное жилье. Предельная сумма - 300 тыс. грн, - МинВОТ

Кабмин установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины частное жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ, соответствующее решение принято по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) на заседании Правительства 10 июля 2019 г.

Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию.

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен.

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В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследования жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 г. в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должен быть разработан МинВОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

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Отмечается, что в основу разработанного механизма положены принципы предоставления денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины, с учетом того, что с 26 января 2015 г. в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера.

"Начиная с 2014 года Российская Федерация совершает преступление вооруженной агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории. Следствием этих действий страны-агрессора стало разрушение значительного количества жилья граждан на востоке Украины. Такими действиями нарушено право каждого человека на жилье и поставлено под угрозу обеспечение и соблюдение других фундаментальных прав человека. Правительство Украины делает все возможное для граждан, пострадавших вследствие вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3137507
 
   
 Топ комментарии
 
замечательно. Путен ввел, а деньги выводят из кармана украинских налогоплательщиков.
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Из той же кучи, откуда Кобелев себе премию отхватил?
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а что на Донбассе жили граждане РФ? Хернь сказал ты
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А что, репарации обычно платят своим гражданам? Это ты хрень ляпнул, надеюсь по ошибке, а не для того, чтобы мордор отмазать. За все разрушения должен платить тот, кто их устроил, а не плательщики налогов страны, на которую совершено нападение.
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замечательно. Путен ввел, а деньги выводят из кармана украинских налогоплательщиков.
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73% не при делах...
- С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести....

- Хорошенькое дело, за что это такое...
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Шикарно. Еще и за это платить будем. Грося , может ну его нафиг. Все равно в Раду не просунешься.
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уже багато років ідуть дебати про восстановленіє домбаса. тока зачем прибивать третью ногу к двуногому столу?
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Зараз у депутатів з'являться розвалені будинки в ОРДЛО і не по одному.
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Ах*еть. Что скажите порхосвиньи? Ето перемога или ЗЕ виноватый? Тоесть еще мы будем за свои же деньги сепарам платить репарации-компенсации? Чем ета власть лучше самих окупантов? А че нормально. Сепары получили льготы в наших ВУЗах, получают бесплатно нашу воду, газ, електроенергию... Может проведем референдум, хотят ли украинцы выплачивать сепарам репарации?Кабмін визначив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ приватне житло. Гранична сума - 300 тис. грн, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 9609
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Що там з мостом в односторонньому порядку?
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Ты все 5 лет будешь по поводу папередников скулить или только до выборов? Вы как-то определитесь, а то у вас при порохе он один за все косяки отвечал, а при зеленском видите ли не его полномочия. Его полномочия - прекратить стрелять в ответ.
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справки от сепаров об обстреле не потребуется?
зашевелились на 5 году....
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Я не зрозумів. Ми вже програли війну? РФ нас окупувала і обклала податком?
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начинается вявканье псевдо патриотов из пиар агенств
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Это пипец товарищи . Почему украинцы должны это компенсировать со своего кармана , то что сделала Россия , не граждане России ? Почему не подавать на это в международные суды , и что бы это все компенсировала Россия ?
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стесняюсь спросить-за чей счет шикарный банкет.а не пошли бы лесом они шобы им из моего кармана по 300к гривен плотить
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Нужно загодя государству заготовить модульные дома с пристройками полной готовности,на несколько спален в зависимосьти от состава семьи,по типу немецких и давать гражданам не деньги,а готовое жильё.Подготовил.сети ,фундамент,привёз,с собрал комнаты в комплекс-заходи живи.А не развозить это на десятки лет.А человек потом будет обживать строиться.Это касается и Пожаров,наводнений и.тдКатаклизьмы у нас всегда есть.А государство для того и создано,чтобы в трудную минуту выручать.Если страховка есть,то проблема решена,страховки нет- придётся выплачивать стоимость десятилетиями.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКабмин определил механизм компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ частное жилье. Предельная сумма - 300 тыс. грн, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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