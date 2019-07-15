 Кабмин определил механизм компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ частное жилье. Предельная сумма - 300 тыс. грн, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ, соответствующее решение принято по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) на заседании Правительства 10 июля 2019 г.

Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию.

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен.

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В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследования жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 г. в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должен быть разработан МинВОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

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Отмечается, что в основу разработанного механизма положены принципы предоставления денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины, с учетом того, что с 26 января 2015 г. в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера.

"Начиная с 2014 года Российская Федерация совершает преступление вооруженной агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории. Следствием этих действий страны-агрессора стало разрушение значительного количества жилья граждан на востоке Украины. Такими действиями нарушено право каждого человека на жилье и поставлено под угрозу обеспечение и соблюдение других фундаментальных прав человека. Правительство Украины делает все возможное для граждан, пострадавших вследствие вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении ведомства.