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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1096) суд (22308) Приватбанк (489)

 Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Finbalance".

"Не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация", а "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением", - говорится в решении суда.

Согласно судебным материалам Приватбанк предоставил кредит для ООО "Приватофис". При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО "Тайлон", ООО "Эл Ти Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "зернопоставки-М".

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело по иску Приватбанка в упомянутых компаний, а также ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО "Приватофис" в счет погашения задолженности ООО "Приватофис" на сумму 689 млн грн. Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО "Приватофис" о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму более 500 млн грн.

Однако на данный момент рассмотрение этих споров суды приостановили до вынесения решения по делам, в которых Приватбанк просит судей признать недействительной одностороннюю сделку в форме заявления ООО "Приватофис" о зачете встречных однородных требований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/n3137506
 
   
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Да потому что я знаю как он скупал ваучеры на недвижимость (заводы)на Подоле. Купил ровно 51% остальных людей нах*** послал. Знаю как он в конвертах на Богдане платил, в то же время по телевизору призывая бороться с зарплатами в конвертах. Знаю как на Рошене сливали в канализацию по пол тоны коньяка и фундука, а за две конфеты выгонял людей с работы. Знаю как он на винничине порезал все сах.заводы и оставил только два. Фермеры вынуждены были вести буряк за 150км и сдавать себе в убыток, а Парашенко ни копейки больше не давал мол хотите сдавайте или выбрасывайте буряк на помойку.

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Кожен по собі судить. Сам ніколи не дам, значить і Порох не давав, "врут всьо!"
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вот ненада нам тут приплетать савченок- миллионеров садовых и прочих очкастых змей с квартирами за 300 000$ и домами на кончазаспе за 1 000 000.

Находятся же печатники такой срани -

доморощенные политологи-выпускники ПР агенств имени поплавскаго.

дно.
и тут выложили.
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Ну наш Пещерский суд рехвормированный Петей же самый честный. Значит все по справедливости и по закону.
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от только при барыге суд такие решения не выносил...но то такое мелочи да зеблан? не может же быть чтоб новый ********** разрешил ему такенное решение вынести. ну нече щяз вазелин позвонит в сбу и все отменит ждать не долго Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського - Цензор.НЕТ 3670
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Да что ты звездишь. Или думаешь люди все забыли? Чуть ли не каждый день Пещерский суд при Вальцмане садил патриотов и выпускал сепаров и убийц майдановцев. Или ты уже чучело забыло как все арестованные по делу расстрела Майдана вышли на свободу через Пещерский суд и выехали на Рашку?
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"Надлишкове майно": При Зеленском началась ликвидация действующих военных аэродромов в Украине

Приморский суд Одессы принял решение о ликвидации аэродрома «Школьный», который имеет стратегическое значение и является единственным на Юге страны, находится в состоянии полной боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования «Юг» в Facebook, передает Русский Еврей.

Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського - Цензор.НЕТ 7053

«Воздушное командование «Юг» неоднократно заявляло, что сам факт даже попытки отчуждения территории стратегического военного аэродрома никак не может быть законным в стране, ведущей войну. Но в одесской мэрии (кремлевского агента Труханова, - прим.Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського - Цензор.НЕТ 7564oleg_leusenko) и у заказчиков застройки территории военного аэродрома, судя по всему, совершенно противоположный взгляд на вопрос государственной безопасности страны », - отмечается в сообщении.

Адвокат Михаил Кузаконь отметил, что за полтора года рассмотрения дела в суде, в Одесской мэрии вроде появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Однако это не соответствует действительности.
Руководство воинской части готовит документы для обжалования такого решения, запущен процесс апелляции.

Также в командовании «Юг» подчеркнули, что военный аэродром «Школьный» является на сегодняшний день единственным на юге Украины, находится в полной боевой готовности. В сообщении перечисляются пункты, которые подтверждают важность аэропорта:
На его территории базируются истребители, которые несут боевое дежурство, охраняя южные границы страны;
Аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы Украины, авиация ДСНС и ВМСУ, военный авиационный завод;
Здесь во время проведения международных учений располагается дислокация самолетов стран Североатлантического альянса;
Он регулярно принимает самолеты с ранеными бойцами в зоне проведения ООС.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11847143.html
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Меня вот только интересует вопрос, почему 5 лет при Парашенке Труханова порохоботы называли безальтернативным патриотом и партньором а теперь он вдруг стал егентом кремля? То же самое с Кернесном? Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського - Цензор.НЕТ 5332
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Сылочку на порохоботов сбрось, как они Кернеса и Труху патриотом называют. А то заливаешься тут ЗЕпоносом...
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Порошенко добился своего. Отреформирвал суды, как нужно.
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от только при барыге суд такие решения не выносил...но то такое мелочи да зеблан?
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Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

415 обэгтов???

а где мои обэгты ну хоть бы 5??
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Тому що проект Закону писав партнов . Він же не дурень щоб себе кидати під люстрацію .
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ЗЕторчек кортежем детей давит, коломойский обогащается. Шо происходит?
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Что происходит? Тебе подсунули плохую дурь в шоколадной фольге.
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кража $4млрд несоизмеримо меньше чем 415 объектов недвижимости Коломойского.
те. беня владеет имуществом не менее $30-40млрд?
а в Forbes явно лохи сидят, не то что в печорском райсуде
)))))))))))))))))))))))))))))
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Ти бач.Зеленський, падлєц, за два місяці вже й суддів поміняв. А їх же порохйло так заботліво лєлєяло цілих п'ять років...
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ВККС? не. не слышал. расскажи, как оно - прикидываться идиотом?
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При чём тут Порошенко ? Они ориентируются на власть всегда. Те, кого ещё Кучма ставил, потом угождали Ющенко и Януковичу, кого ставил Янукович - решали потом задачи Порошенко, кого поставил Порошенко, сейчас делают всё для Богдана-Портнова-Коломойского.

Психология у судей такая, что надо всё делать для власти, чтобы не выкинули с должности.

Если бы судьи были за Порошенко, типа "его люди", они бы Зеленскому-Коломойскому шагу сейчас ступить не давали. А тут видите же, стараются даже желания угадывать . . .

И когда этих погонят люди / перевыберут, то будут так само для следующей власти мочить этих, вот увидите. Публика такая, 28 лет селекции . . .
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ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО БЕЗПРЕДЕЛА И БЛИЗКО НЕ БЫЛО.


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Чмо, ты кого в этом пытаешься убедить? )))))
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Зебилы, вы сделали это вместе! поцреот Бабломойский начинает раздевать вас до трусов! Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського - Цензор.НЕТ 4657
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чудова рехформа парашенкі-баригі, всіх реформував і люстрував.
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Ты-животное, Порошенко уже в истории в отличие от сегодняшнего карлика-клоуна
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очередной ******* который оправыдвает Зебила тем что во всем виноват Порошенко,феерическое чмо
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никто так не умеет корчить с себя дуру как зебланы
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Проклятые папередники привели к власти клоуна коломойского и теперь давят на суды.
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объясни зубожилый! бздливый зеленый вафлер кукарекает, что с реХформами все плохо и суды все продажные. а какой из этих не продажный-конституционный, отменил закон про обогащение, подтвердил левые выборы, снял все запреты кало-мойскому. который решил что при гриценки армия не разворована в ноль. который сказал, что тимошенко не имеет отношение контрактам 2009. который снимает аресты с имущества кала. разрешает баллотироваться тем кто проживал на рашке 5 лет.....
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Жити -по новому?
замість букви -Т правильно писати букву -Д
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"Фсё во имя человека! Фсё на благо человека!" -- Мы даже знаем имя этого человека.
(анекдот времен ссср)
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73% черни жили всегда плохо,скоро начнут только существовать...Чернь на то и чернь,чтобы как скот жить
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зебилы - а коломойский к зеле не причем конечно? - правда?)))))))))
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у них бизнес совместный, Коломойский ларьки красит,а Клован в них шаурму продает
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Ну а для чего ж все это затевалось - не для того ж, шоб какие-то сраные учителя 4 штуки баксов получали.

Вот вам, зебилы, струей по всему лицу. С приветом от Бени!!! Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського - Цензор.НЕТ 5049

Вы сделали это вместе!!!
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зеленский хватить своим барыгам коломойшам раздавать Украину - ганьба
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Google оплачував щоденну роботу в Інтернеті від 500 до 1000 долаpрів.і отримав перший місяць $ 22836 і $ 32574 в зарплаті мого минулого місяця від Google, що працює вдома протягом 4 годин робочого дня. легко заробляти $ 150 за годину, а заробіток може бути ще більшим з часом. Це те, що я роблю
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Зе-боты хотят сделать виновным Порошенка, xер вам в рот, в такие сказки даже дебил не поверит.
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А я то думаю откуда такая инициатива переименовать Администрацию президента в офис теперь понятно ООО Приватофис Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського - Цензор.НЕТ 3229
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПечерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
 
 
 
 
 
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