 Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Finbalance".
"Не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация", а "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением", - говорится в решении суда.
Согласно судебным материалам Приватбанк предоставил кредит для ООО "Приватофис". При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО "Тайлон", ООО "Эл Ти Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "зернопоставки-М".
Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело по иску Приватбанка в упомянутых компаний, а также ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО "Приватофис" в счет погашения задолженности ООО "Приватофис" на сумму 689 млн грн. Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО "Приватофис" о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму более 500 млн грн.
Однако на данный момент рассмотрение этих споров суды приостановили до вынесения решения по делам, в которых Приватбанк просит судей признать недействительной одностороннюю сделку в форме заявления ООО "Приватофис" о зачете встречных однородных требований.
Находятся же печатники такой срани -
доморощенные политологи-выпускники ПР агенств имени поплавскаго.
дно.
и тут выложили.
Приморский суд Одессы принял решение о ликвидации аэродрома «Школьный», который имеет стратегическое значение и является единственным на Юге страны, находится в состоянии полной боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования «Юг» в Facebook, передает Русский Еврей.
«Воздушное командование «Юг» неоднократно заявляло, что сам факт даже попытки отчуждения территории стратегического военного аэродрома никак не может быть законным в стране, ведущей войну. Но в одесской мэрии (кремлевского агента Труханова, - прим.oleg_leusenko) и у заказчиков застройки территории военного аэродрома, судя по всему, совершенно противоположный взгляд на вопрос государственной безопасности страны », - отмечается в сообщении.
Адвокат Михаил Кузаконь отметил, что за полтора года рассмотрения дела в суде, в Одесской мэрии вроде появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Однако это не соответствует действительности.
Руководство воинской части готовит документы для обжалования такого решения, запущен процесс апелляции.
Также в командовании «Юг» подчеркнули, что военный аэродром «Школьный» является на сегодняшний день единственным на юге Украины, находится в полной боевой готовности. В сообщении перечисляются пункты, которые подтверждают важность аэропорта:
На его территории базируются истребители, которые несут боевое дежурство, охраняя южные границы страны;
Аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы Украины, авиация ДСНС и ВМСУ, военный авиационный завод;
Здесь во время проведения международных учений располагается дислокация самолетов стран Североатлантического альянса;
Он регулярно принимает самолеты с ранеными бойцами в зоне проведения ООС.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11847143.html
415 обэгтов???
а где мои обэгты ну хоть бы 5??
те. беня владеет имуществом не менее $30-40млрд?
а в Forbes явно лохи сидят, не то что в печорском райсуде
)))))))))))))))))))))))))))))
Психология у судей такая, что надо всё делать для власти, чтобы не выкинули с должности.
Если бы судьи были за Порошенко, типа "его люди", они бы Зеленскому-Коломойскому шагу сейчас ступить не давали. А тут видите же, стараются даже желания угадывать . . .
И когда этих погонят люди / перевыберут, то будут так само для следующей власти мочить этих, вот увидите. Публика такая, 28 лет селекции . . .
замість букви -Т правильно писати букву -Д
(анекдот времен ссср)
Вот вам, зебилы, струей по всему лицу. С приветом от Бени!!!
Вы сделали это вместе!!!
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