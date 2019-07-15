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 Во двор частного дома в Ривном бросили гранату. ФОТОрепортаж

Неизвестный бросил гранату "РГД-5" во двор частного дома предпринимателя в Ривном. Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва гранаты.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел сегодня ночью, около 2:40, во дворе дома по ул. Ботаническая.

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По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил гранату "РГД-5". Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу.

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В результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные ролетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

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На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137504
 
 
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ну шо ж ви такі тупі, кидатєлі? мертвечук зовсім не там живе.
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