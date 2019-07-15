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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (276) Зеленский (2153) парад (433)

 Парад, в котором наряду с украинскими военными участвуют боевые расчеты партнеров и союзников, мощный внешнеполитический инструмент, - Елисеев

Военный парад - это мощный внешнеполитический инструмент.

Об этом в своем блоге заявил экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Противоречивым стало решение президента отменить проведение военного парада по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Напомню, за прошедшие годы, кроме чествования наших защитников, президент Порошенко превратил парад, в котором наряду с украинскими военными участвовали боевые расчеты партнеров и союзников, в мощный внешнеполитический инструмент. Очень хорошо читалось в Москве присутствие на трибуне с украинским руководством высоких гостей из стран-союзниц и США, в частности министра обороны Мэттиса или советника по вопросам национальной безопасности Болтона. И если мы говорим о креативном сдерживании российской агрессии, то тем более не стоит сужать имеющийся у нас инструментарий", - пояснил Елисеев.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.

Источник: https://censor.net.ua/n3137502
 
   
 Топ комментарии
 
Dana Yarovaya з Даною Яровою.
9 липня о 23:10 ·

Парад это не просто помаршировать. Парад это не помахать ручкой с трибуны.
Парад это не пафос. Парад это не развлечение. Парад это не пережитки прошлого.
Парад это не про войну.

Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад, это самоидентификация.

Парад, это символизм. Парад, это как гимн, как флаг, как язык.
Парад, это дань уважения тем, кого уже нет. Парад, это покалеченные ребята в первых рядах.

Парад, это торжественное вручение флагов бригадам. Парад, это награждение Сумрака, которого под руку вывел Забродский.
Парад, это дань почести матерям погибших. Парад, это дань почести детям погибших.
Парад, это про то, что мы помним.
Парад, это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего.
Парад, это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны. Парад, это восторг в глазах у детей. Парад это гордость за свою страну, за то, какие люди в ней живут.
Парад, это наглядность того, что люди, обычные граждане этой страны, смогли возродить из пепла свою армию и гордиться ею. Парад это не про деньги.
Нельзя откупиться от военных, которые потеряли руки, ноги, здоровье на войне просто выдав им денег. Что они будут делать 24 августа?
Пить возле телевизора под 95 квартал или под «Сватов»? Чем вы решили заменить парад? Концертом, сериалом, кварталом? Да это плевок всем в лицо. Матерям погибших, детям погибших, раненым, добровольцам, волонтерам. Всем тем, кто в 2014-2015 годах тянул на плечах свою армию. Это плевок в лицо. Мы то вытремся, и выйдем на свой парад. Но в эту игру можно играть и вдвоём. Так что не прощаемся.
И я искренне верю, что вам pohuy. На страну, на погибших, на волонтеров, на детей, тех, кто не дождался отцов с войны. Но если бы не все они и мы, не было бы у вас страны в которой вы сейчас президент. Просто не было бы.
Парад, он для этого парня с фотографии, и вы думаете его купить? Глупо, тупо и по жлобски.
И поздравляю избирателей Зе, вы сделали это вместе. Выбрали ohuitelnogo президента.
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Наркоману-гавнокомандующему будет нереально выстоять 4 часа на трибуне под солнцем, его кондратий хватит после кокаиновой ломки...... вот в чем основная причина отмены парада!!!
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и шо толку от вашей люстрации? поэтому и реванш. надо было по настоящему люстрировать, а не имитировать. люстрация убийц это тюрьмы. поэтому греми шепотом и не позорься.
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нє нада парада!!! Отдайте ті гроші мені!!! За ідєю як мона с'економити
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Эти парадики - дешевый понт взятые как пример у ордынского коротышки,ничего они не инструментируют и не показывают,кроме примера идиотской расточительности.
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мокша,скажи се французам,полякам,американцям...
а,зараз, брись чучело мокшанське під лавку
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Не видел ни одного польского и американского парада,если они есть,то это такое же бесполезное карнавальное шоу,как и наш,французов видал в такси,после Наполеона эта нация только позорилась на полях сражений,получали и от немцев и от алжирцев.
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до,чого тупі москшанські створіння
тоді,мокша погугли
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Погугли нормальный переводчик,выглядишь идиотом.
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мокши не только тупорылые существа,но и дыбильные
брысь под лавку, чучело мокшанское
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это таким мокшанским тварям нужны гугл-переводчики
а,нормальные цивилизованные люди общаются на english
stupid and limited moksha you need translators, and civilized people communicate in English
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А оправдашки то у тебя,как у примитивного лоха,не принимаются,придумай новые истории где ты будешь выглядеть крутым и разумным,если сможешь конечно.
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Открой интернет и посмотри.Даже Американцы который последний парад провели после победы над Ираком в 1991 году,проводили в 2019.
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Не манипулируй ботва. Вы для всегда найдете, где есть то, что вы хотите навязать Украине, или нету того, чего вы не хотите, чтобы было в Украине
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Зайди в сознание и постарайся изложить мысли нормально.
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Да там у тебя все как русских щах - подножная трава,листья березы,моча и блевотина,все сварено в отхожем горшке и предлагается хлебать лаптем,прошу прощения,но в этом блюде у вас непонятно всё.
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Да ты бот-поэт, бот-писатель оказывается. Вы для "аргументации" всегда найдете, где есть то, что вы хотите навязать Украине, или нету того, чего вы не хотите, чтобы было в Украине. Короткое предложение, что ты в нем не понял, бот?
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Ты еще, ботва, написалбы "бесполезное шоколадное карнавальное шоу"
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Сразу видно что ты не украинец, бот. А чтобы не походить на мацкву ты лучше мыцца, брицца и зубы чистить перестань. И на машине ездить.
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Парад Победы над фашистами из - за поребрика это счастье. вся страна придет на него.
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Армия это гордость украинцев. Ботва её ненавидит
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прикро усвідомлювати,але смутні часи невігластва і популізму наступають у державі(
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Dana Yarovaya з Даною Яровою.
9 липня о 23:10 ·

Парад это не просто помаршировать. Парад это не помахать ручкой с трибуны.
Парад это не пафос. Парад это не развлечение. Парад это не пережитки прошлого.
Парад это не про войну.

Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад, это самоидентификация.

Парад, это символизм. Парад, это как гимн, как флаг, как язык.
Парад, это дань уважения тем, кого уже нет. Парад, это покалеченные ребята в первых рядах.

Парад, это торжественное вручение флагов бригадам. Парад, это награждение Сумрака, которого под руку вывел Забродский.
Парад, это дань почести матерям погибших. Парад, это дань почести детям погибших.
Парад, это про то, что мы помним.
Парад, это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего.
Парад, это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны. Парад, это восторг в глазах у детей. Парад это гордость за свою страну, за то, какие люди в ней живут.
Парад, это наглядность того, что люди, обычные граждане этой страны, смогли возродить из пепла свою армию и гордиться ею. Парад это не про деньги.
Нельзя откупиться от военных, которые потеряли руки, ноги, здоровье на войне просто выдав им денег. Что они будут делать 24 августа?
Пить возле телевизора под 95 квартал или под «Сватов»? Чем вы решили заменить парад? Концертом, сериалом, кварталом? Да это плевок всем в лицо. Матерям погибших, детям погибших, раненым, добровольцам, волонтерам. Всем тем, кто в 2014-2015 годах тянул на плечах свою армию. Это плевок в лицо. Мы то вытремся, и выйдем на свой парад. Но в эту игру можно играть и вдвоём. Так что не прощаемся.
И я искренне верю, что вам *****. На страну, на погибших, на волонтеров, на детей, тех, кто не дождался отцов с войны. Но если бы не все они и мы, не было бы у вас страны в которой вы сейчас президент. Просто не было бы.
Парад, он для этого парня с фотографии, и вы думаете его купить? Глупо, тупо и по жлобски.
И поздравляю избирателей Зе, вы сделали это вместе. Выбрали *********** президента.
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Вова, тебе небось по ночам снится Анвар Садат, и ты просыпаешься в холодном поту.
Не бойся. Военные тебя не убьют. Тебя свои же подельники придавят подушкой, перед тем как сядут в вертолёт на Ростов. Потому что ты слишком много знаешь.
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Парад НАТО у нас для Х*йла был бы как ножом по сердцу серпом по яйцам.
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Представители стран НАТО были в предыдущие годы и пуйла корчило.

Парад 2018.

Утром 24 августа по Крещатику шагали не только украинские военные, но и делегации армий из 18 стран мира, в том числе и стран НАТО: Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".

https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Зеля хочет уничтожить, то что сделала Украина при Порохе и чем хоть немного можно гордится хоть какието намеки на её силу. Ненавидит Украину и украинское. Малорос
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Наркоману-гавнокомандующему будет нереально выстоять 4 часа на трибуне под солнцем, его кондратий хватит после кокаиновой ломки...... вот в чем основная причина отмены парада!!!
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Скоріш за все вже найшли двійника, тому мабуть і парад дозволили.
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А он там точно будет ?
Хотя, да - фабрика двойников в Москве работает профессионально.
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Ніт не в этом. У него "Слава Украине" руцкоязычная челюсть не откроется сказать. Ненавидит Украину и то, что есть хоть чуть чуть хорошего и сильного в ней.
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да ладно не лицемерьте и не фарисействуйте, в этом случае гарант поступил абсолютно верно ! не йух каждый год проводить эти парады уподобляючись рашистам. ну что это юбилей незалежности или круглая дата??? будет круглая дата тогда надо, а кажлый год это только траты и отрыв личного состава от боевой подготовки. мы не так богаты чтобы этим заниматься!!! лучше солдатам на фронт доппаек и патронов побольше....
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Может ты, ботва, чтобы не уподобляться рашистам умываться, бриться, есть и зубы чистить не будешь? А День Независтимости у тебя поперек горла стоит однозначно, иначе бы маленькими буквами, перекривляя, не писал. И ты день своего рождения тоже только на круглые даты празднуешь?
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ты абсолютно угадал рашист, я свой день рождения пышно только на круглые даты праздную. ты латентный , видимо в армии ни разу не служил и не знаешь что такое подготовка к параду ! ты видишь только конечный результат и красивую картинку , а сколько на это пота, крови ,нервов и денег уходит - тебе конечно по йух! спороси у любого военнослужащего учавствующего ранее в параде, нужен ли нам ежегодное пышное представление? я уже зараннее представляю как он тебя на йух с твоими парадами пошлет! поэтому и соглашаюсь что в данном случае зеесосы абсолютно правы - только на круглые даты! и не надо мне Днем Незалежности сынок в харю тыкать!
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У тебя манипуляции и неуважение к украинскому на харе (ты сам сказал) написаны бот, так что изменение регистра буковок ничего не исправит. Ты бы еще обосновал, что спортсменам не нужна Олимпиада, и рассказал, как это тяжело и потому ненужно, и куда тебя пошлет спортсмен если ты ему предложишь туда поехать, и как нелюбят спортсмены когда на их выступления смотрят, ага-ага. И с чего бы это ты меня "рашистом" обозвал, а, бот?
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Обычный пиар исторической власти Порошенко и ко.-Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев- из уст которого прозвучала еще одна фраза - "Мы открываем пространство для новой команды" ..
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Вотжеж вы Украину ненавидите, боты. Есть парад, вроде должны гордится, как армию из пепла подняли, так нет. Желчью брызжите "Пиар Порошенко!!!!" "Пиар Порошенко!!!!".
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Пройти колонной по Крещатике- ни кто не запрещал. Военный парад- это совсем другое. Как пример - Вас послать на городские (не берем выше) соревнования по гимнастике под полный зал обьективов со всего мира
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в АМЕРИЦІ! вперше за 27 років відбувся парад. А тепер подумайте--де Україна, а де Америка?
чому там сержант головний і немає Героів, а унас брати Литвини, так потрібні Україні, я маю на увазі генералів. ( іх ріст в геометричній прогресії)
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О да, вот увидит агрессор на трибуне пару западных политиков и десяток другой солдат НАТО на параде и сразу обосрется и отдаст Крым и Донбасс.
Это же так и было все предыдущие годы после парада, никак иначе.
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Парад проводится, в первую очередь, для того, чтобы ПУБЛИЧНО, ТОРЖЕСТВЕННО среди многих рутинных, будничных дней отдать дать уважения украинским воинам, воспитать подрастающее поколение и продемонстрировать солидарность цивилизованного мира с Украиной совместным маршем наших военных.
пуйло в этой истории № 8.
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Что вам мешает отдавать дань уважения военным не раз в году на показухе, а все остальные 364 дня в году, хоть на выбор? Вам что, обязательно по команде сверху нужно давать дань уважения?

Нельзя ли отдавать дань уважения как-нибудь без расточительной возни туда-сюда военной техики, портящей дорожное покрытие?

И в чем собственно эта дань заключается? Прийти и позырить? Ну очень хорошая дань, как же без нее-то обошлись бы только.
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Тем, с кем я знакома лично, я говорю слова благодарности, но это не сравнимо с атмосферой на параде.
Технику для парада "переобувают".
Где конкретно было испорчено дорожное покрытие?
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Если вы так остро ощущаете эту атмосферу и так в ней нуждаетесь - то давайте тогда вы и будете за нее расчитываться? Логично же?

Вот здесь, например. https://www.rbc.ua/rus/news/********-tehnika-hode-repetitsii-parada-kieve-1471634225.html
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И ЧТО там сильно поврежденного военной техникой нашло прокацапленное РБК ( РосБизнесКонсалтинг)?
Есть легкие следы, а МЕЖДУ ними явно более старые участки поврежденного асфальта.
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парады каждый год проводят только в мацкве у них на это денег до фига... а у нас можно на круглые даты проводить, будет и экономно и правильно. не так мы богаты чтобы ежегодные шру устраивать!!!
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Если бы американцы соглашались с "парады каждый год проводят только в мацкве", то не присылали бы к нам на парад своих военных.
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Нарики больше определенного времени без дозы не могут,а парад это дело долгое !! Надо стоять ,связано говорить,награждать.После этого прием ,и все это на виду. Так ,что не уговорите.Уже один раз в Ужгороде ,увидели истинное лицо??Бурят Львовский ,богдан ,как мог публику веселил ,что бы удивленные взгляды присутствующих от лица зели отвлекать! Кто не видел посмотрите!!
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От і визнали, що єдина мета параду була потролити кацапів. Саме потролити, бо окрім спільного параду, ті вояки НАТО воювати за нас як відомо не збираються.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарад, в котором наряду с украинскими военными участвуют боевые расчеты партнеров и союзников, мощный внешнеполитический инструмент, - Елисеев
 
 
 
 
 
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