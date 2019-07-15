 Парад, в котором наряду с украинскими военными участвуют боевые расчеты партнеров и союзников, мощный внешнеполитический инструмент, - Елисеев

Об этом в своем блоге заявил экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Противоречивым стало решение президента отменить проведение военного парада по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Напомню, за прошедшие годы, кроме чествования наших защитников, президент Порошенко превратил парад, в котором наряду с украинскими военными участвовали боевые расчеты партнеров и союзников, в мощный внешнеполитический инструмент. Очень хорошо читалось в Москве присутствие на трибуне с украинским руководством высоких гостей из стран-союзниц и США, в частности министра обороны Мэттиса или советника по вопросам национальной безопасности Болтона. И если мы говорим о креативном сдерживании российской агрессии, то тем более не стоит сужать имеющийся у нас инструментарий", - пояснил Елисеев.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.