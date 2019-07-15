 Парад, в котором наряду с украинскими военными участвуют боевые расчеты партнеров и союзников, мощный внешнеполитический инструмент, - Елисеев

Об этом в своем блоге заявил экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Противоречивым стало решение президента отменить проведение военного парада по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Напомню, за прошедшие годы, кроме чествования наших защитников, президент Порошенко превратил парад, в котором наряду с украинскими военными участвовали боевые расчеты партнеров и союзников, в мощный внешнеполитический инструмент. Очень хорошо читалось в Москве присутствие на трибуне с украинским руководством высоких гостей из стран-союзниц и США, в частности министра обороны Мэттиса или советника по вопросам национальной безопасности Болтона. И если мы говорим о креативном сдерживании российской агрессии, то тем более не стоит сужать имеющийся у нас инструментарий", - пояснил Елисеев.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.
а,зараз, брись чучело мокшанське під лавку
тоді,мокша погугли
брысь под лавку, чучело мокшанское
а,нормальные цивилизованные люди общаются на english
stupid and limited moksha you need translators, and civilized people communicate in English
9 липня о 23:10 ·
Парад это не просто помаршировать. Парад это не помахать ручкой с трибуны.
Парад это не пафос. Парад это не развлечение. Парад это не пережитки прошлого.
Парад это не про войну.
Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад, это самоидентификация.
Парад, это символизм. Парад, это как гимн, как флаг, как язык.
Парад, это дань уважения тем, кого уже нет. Парад, это покалеченные ребята в первых рядах.
Парад, это торжественное вручение флагов бригадам. Парад, это награждение Сумрака, которого под руку вывел Забродский.
Парад, это дань почести матерям погибших. Парад, это дань почести детям погибших.
Парад, это про то, что мы помним.
Парад, это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего.
Парад, это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны. Парад, это восторг в глазах у детей. Парад это гордость за свою страну, за то, какие люди в ней живут.
Парад, это наглядность того, что люди, обычные граждане этой страны, смогли возродить из пепла свою армию и гордиться ею. Парад это не про деньги.
Нельзя откупиться от военных, которые потеряли руки, ноги, здоровье на войне просто выдав им денег. Что они будут делать 24 августа?
Пить возле телевизора под 95 квартал или под «Сватов»? Чем вы решили заменить парад? Концертом, сериалом, кварталом? Да это плевок всем в лицо. Матерям погибших, детям погибших, раненым, добровольцам, волонтерам. Всем тем, кто в 2014-2015 годах тянул на плечах свою армию. Это плевок в лицо. Мы то вытремся, и выйдем на свой парад. Но в эту игру можно играть и вдвоём. Так что не прощаемся.
И я искренне верю, что вам *****. На страну, на погибших, на волонтеров, на детей, тех, кто не дождался отцов с войны. Но если бы не все они и мы, не было бы у вас страны в которой вы сейчас президент. Просто не было бы.
Парад, он для этого парня с фотографии, и вы думаете его купить? Глупо, тупо и по жлобски.
И поздравляю избирателей Зе, вы сделали это вместе. Выбрали *********** президента.
Не бойся. Военные тебя не убьют. Тебя свои же подельники придавят подушкой, перед тем как сядут в вертолёт на Ростов. Потому что ты слишком много знаешь.
ножом по сердцусерпом по яйцам.
Парад 2018.
Утром 24 августа по Крещатику шагали не только украинские военные, но и делегации армий из 18 стран мира, в том числе и стран НАТО: Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Хотя, да - фабрика двойников в Москве работает профессионально.
чому там сержант головний і немає Героів, а унас брати Литвини, так потрібні Україні, я маю на увазі генералів. ( іх ріст в геометричній прогресії)
Это же так и было все предыдущие годы после парада, никак иначе.
пуйло в этой истории № 8.
Нельзя ли отдавать дань уважения как-нибудь без расточительной возни туда-сюда военной техики, портящей дорожное покрытие?
И в чем собственно эта дань заключается? Прийти и позырить? Ну очень хорошая дань, как же без нее-то обошлись бы только.
Технику для парада "переобувают".
Где конкретно было испорчено дорожное покрытие?
Вот здесь, например. https://www.rbc.ua/rus/news/********-tehnika-hode-repetitsii-parada-kieve-1471634225.html
Есть легкие следы, а МЕЖДУ ними явно более старые участки поврежденного асфальта.