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Все про:Минобразования (1089) английский язык (61) тест (2)

 С 2023 года владение английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра, - Минобразования

Минобразования Украины разработало и утвердило концепцию развития английского языка в университетах, которая предусматривает необходимость уровня В1 как обязательное условие вступления и преподавания профильных дисциплин на иностранном языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минобразования.

"Документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов, владение английским языком на уровне не менее В1 станет обязательным условием для вступления, В2 – для выпуска, часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний", в частности, ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата", - сказано в сообщении.

В частности, концепция предполагает, что до 2023 году уровень владения английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра.

Отмечается, что это предполагает прохождение обязательного "скринингового" теста по английскому языку всеми абитуриентами (например, внешнее независимое оценивание или стандартизированные иностранные тесты) с целью установления уровня владения языком.

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Если уровень поступающего ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на поступление на высшее образование в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1.

В министерстве подчеркивают, что будет обеспечиваться равный доступ к этому языковому интенсиву для достижения уровня В1 (очный, дистанционный).

"Через стандарты высшей школы будет прописано требование, что обязательно студент бакалавриата, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней – магистры и доктора философии с академическим компонентом – обязательным будет уровень В2", - говорится в сообщении.

Для поощрения университетов к преподаванию и студентов к изучению английского языка во время бакалавриата концепция Минобразования предусматривает увеличение часов и изменения содержания языковых дисциплин. Планируется, что в дальнейшем будут широко использовать экзамены для подтверждения уровня владения английского языка на уровне В2.

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Среди прочего отмечается, что в среднесрочной перспективе (5-7 лет) планируется заменить экзамен выпускной экзамен обязательным стандартизированным единым выходным (квалификационным) экзаменом по английскому языку для всех студентов бакалавриата.

Кроме этого, чтобы создать живые стимулы для университетов и студентов к поддержке уровня английского языка на уровне В2, предлагается у студентов во время магистратуры ввести оценивания английского языка как компонента единого государственного квалификационного экзамена для большинства специальностей, в режиме "сдал/не сдал".

Также для специальностей, для которых не предусмотрен квалификационный экзамен, будут рекомендовать вузам проводить оценку владения английским языком во время аттестации магистров.

Концепция также рекомендует вузам включить оценивания качества преподавания английского языка отдельным пунктом в своей системе внутреннего обеспечения качества образования заведения, а Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования – сделать этот критерий обязательной частью внешней системы обеспечения качества.

Источник: https://censor.net.ua/n3137501
 
 
 Топ комментарии
 
А обучение в школах будет на уровне Б1, дегенераты блять?
Вам чемоданы паковать, неделя осталась...
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Лучше бы B1 стал обязательным для вступления на должность президента, а то печаль-беда.
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могу пєрєводчіком - англійскій я уже знаю - В1: гьорл = чувіха
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А обучение в школах будет на уровне Б1, дегенераты *****?
Вам чемоданы паковать, неделя осталась...
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B1 после школы в нынешних реалиях - это вряд ли. Поступать смогут разве что после дополнительных курсов или репетиторов. А кто-то сможет хорошо заработать.
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в 2023 украина будет провинцей РФ и Минобразования Украины будет упрощено)))
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Кровавый Барыга не даст "детям" к 18 годам выучить 2к английских корней и основы грамматики?
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плохо зебилам будет.. 99,99% из них и А1 не осваивают.
А как демонстрирует вазелин: уровень А1 - недостижим для них в любом языке
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Якщо учні захочуть самі, то й без школи вичать іноземну мову. Можливості інтернету і смартфонів дозволяють це робити. Так що не сотрясай воздух даремно.
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Лучше бы B1 стал обязательным для вступления на должность президента, а то печаль-беда.
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у нас даже справка от психиатора (о том, что на учёте состоит) избранию на должность презЕдента не помеха С 2023 года владение английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5295
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печерский или окружной суд всегда готов предоставить справку что "идиотизм - не помеха для клоунов быть прИзЕдентом"
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могу пєрєводчіком - англійскій я уже знаю - В1: гьорл = чувіха
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При этом знание украинского не обязательно - для пооступающих из ОРДЛО отменяют ЗНО.
Вот такие пироги.
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Гелотська ментальність. Відійшли від змосковлення, але все одно холую десь треба притнутися - найшли англофільство.
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безперечно, у вас ментальність гелота) Бо інакше б знали, що володіння англіською = безумовна необхідність для эджикэйшнмэн.. Це, апріорі - та сама основа розвитку та оволодіння ************ знаннями
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Якщо вам для "розвитку" та для того аби стати "эджикэйшнмэном" обов'язково необхідна ("апріорі") англійська мова, то цим ви тільки підтверджуєте мій попередній допис.
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Похоже этот свинопас даже не понимает, что английский, как ранее латынь, является международным научным языком.
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Английский - это хорошо, но чет планы у них совсем нереальные.
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На первый взгляд оно вроде и правильно... А вот на практике может закончиться тем, что количество людей, не владеющих толком ни одним языком вообще (включая родной), среди бакалавров и Ко станет ещё выше. На кой ляд в украинских вузах преподавать не на государственном? Заробитчан готовим? Ну и, напоследок, чем больше человек занимается языками, тем хуже он будет знать "математику".
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не преподавание на английском, а владение ним - чтобы иметь возможность получать знания в 99% областей в оригинале: от медицины и биологии до программирования и развития ИИ. Тот кто не владеет английским - ждет 3-5 лет пока переведут, и уж тем более - не читает английскую научную литературу в своих областях..
А хорошие знания математики - не влияет плохо на языки. Пример - те же программисты, инженера, разработка ИИ и тп.
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это Вы теоретизируете. на практике же всё...
почитайте новость, там речь идёт именно о преподавании.
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Нет. Там идёт речь о вступлении и преподавании. Всё правильно задумали.
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угу... лектор, хреново знающий язык, будет читать студентам, которые знают его ещё хуже. но "теоретиков" это не смущает... это как совместить занятия хореографией с занятиями гиревым спортом. учить танцевать с гирями, привязанными к...
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знання мов ніяк не впливає на математику, якщо людина від природи лірик--математика для нього ліс. як правило фізики, мову вчать краще.
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Нужное дело!
В некоторых академических институтах 90% английского не знают и соответственно ничего не читают....
Только тут ещё важна оплата подписки на научные журналы!
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Подписка за счет преподавателей? Я не согласен. По-моему, на западе доступ к периодике опалчивают университеты. Мне иногда приходится обращаться к своим знакомым за границей с просьбой выслать статью, которая в Украине недоступна.
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Английский должен быть вторым государственным языком.
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Английский язык потихоньку вытеснит из Украины русский язык.
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Міхо в Грузії щось подібне років 10-12 тому ввів ще...
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А що він робив з викладачами, яким близько 50 років? Мало хто з них спроможний підняти свою англійську до такого рівня, а позбуватися цілого прошарку викладачів, більшість з яких - досвідчені та висококваліфіковані - навряд чи це на користь спарві.
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Старих ніхто не виганяв. Здача іспиту з інглішу - одна з умов підвищення кваліфікації і, відповідно, збільшення зарплати.
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Понимаю, что это правильно, но плюсовать рука не поднялась. Наверное, потому, что я сам уже не смогу вытянуть такой уровень. Моего английского достаточно, чтобы свободно читать материалы по своей тематике, писать статьи (с грамматическими ошибками) и делать доклады на конференциях, а также общаться короткими фразами, но вот с разговорным большие проблемы. Понимания "на слух" (не отдельных коротких фраз, а более-менее среднего монолога) практически нет. Надеюсь, до пенсии доработаю, а там уж молодым "флаг в руки".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 2023 года владение английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра, - Минобразования
 
 
 
 
 
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