 Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах до урегулирования этих вопросов новым парламентом

Об этом пишет Интерфакс Украина.
"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.
Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".
Как сообщалось, в апреле группа компаний "ТИС" заявила о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах
В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина №367 от 27 марта 2019 года "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.
Ранее украинские портовые компании неоднократно информировали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах. В частности, в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.
Однако 9 июля координатор логистического комитета ЕБА Ярина Скороход сообщила, что компании-члены ассоциации почти каждую неделю сообщают о попытках экологических инспекторов наложить на собственников судов штраф за загрязнение акватории морского порта, тогда как постановление Кабинета министров №367 отменило эти полномочия. "Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов", – цитирует пресс-служба ЕБА Ярину Скороход.
ЕБА обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и правительству с просьбой взять под контроль соблюдение законодательства в морских портах.
А вчорашню аварію ЗМІ якось не помітили..
Раз уже загажено, что его его беречь?
Можно ГАДИТЬ ДАЛЬШЕ!
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
8) Медведчук безнаказанно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.Хуже не будет!СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО, ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ...
https://www.youtube.com/watch?v=j5dEks_g9_o
Вже скільки нашої землі загарбано рашистами.
Хоч не з'їсть, то надкушує.
А дехто цього на бачить.
Гаваріть надо- пропонують.
Та не ,,гаваріть'' треба, а гнати мітлою Агеєвої конюшні.
Інакшого шляху нема.
https://www.youtube.com/watch?v=j5dEks_g9_o
І ніхто з одеситів йому про те не сказав, праааатівниє!
Есть город, который свихнулся на ЗЕ,
Слугою на днях посещённый,
Где море давно превращает в клозет
Мер города неугомонный,
Мер города неугомонный
У Чёрного моря...
Есть море, где с Богданом плыл не тонул -
Такое не тонет, к несчастью,
А после фекальный указ подмахнул -
Чтоб мог одессит надышаться,
Чтоб вдоволь ты смог надышаться
У Чёрного моря...
Смотри, не забудь, одессит дорогой
Ту встречу с ЗЕлёной соплёю.
"Их сделаем вместе!" - твой лозунг простой,
И сделай свой город отстоем,
И сделай свой город отстоем
У Чёрного моря...
https://www.youtube.com/watch?v=oVA873xQ3GI
Стас Домбровский. Одесса
Правда нигде в мире нельзя, но то такое, для ЗекоМанды нет ничего невозможного!
Обрали дружно Віслюка царем,
хоч в кандидатах - Лев, Сова, Ведмідь ...
Мораль? А ви на вибори ідіть!
Ось урна жде - елекції вівтар.
Які ви є - такий ваш буде цар!