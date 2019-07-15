 Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах до урегулирования этих вопросов новым парламентом

Об этом пишет Интерфакс Украина.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Как сообщалось, в апреле группа компаний "ТИС" заявила о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах

В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина №367 от 27 марта 2019 года "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

Ранее украинские портовые компании неоднократно информировали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах. В частности, в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.

Однако 9 июля координатор логистического комитета ЕБА Ярина Скороход сообщила, что компании-члены ассоциации почти каждую неделю сообщают о попытках экологических инспекторов наложить на собственников судов штраф за загрязнение акватории морского порта, тогда как постановление Кабинета министров №367 отменило эти полномочия. "Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов", – цитирует пресс-служба ЕБА Ярину Скороход.

ЕБА обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и правительству с просьбой взять под контроль соблюдение законодательства в морских портах.