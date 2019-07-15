 Денисова и Москалькова 15 июля проведут встречу в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Да, (встреча. - Ред.) будет, обязательно", - сказала Денисова.

По ее словам, встреча состоится в полдень.

Вместе с тем Денисова не конкретизировала, какие темы будут обсуждаться на встрече с Москальковой.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", после встречи будет совместное заявление двух омбудсменов для прессы.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщалось, в Подольском районном суде Киева 15 июля состоится заседание по делу Вышинского, подозреваемого в госизмене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова