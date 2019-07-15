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 Денисова и Москалькова 15 июля проведут встречу в Киеве

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова проведут встречу в Киеве в понедельник, 15 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Да, (встреча. - Ред.) будет, обязательно", - сказала Денисова.

По ее словам, встреча состоится в полдень.

Вместе с тем Денисова не конкретизировала, какие темы будут обсуждаться на встрече с Москальковой.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", после встречи будет совместное заявление двух омбудсменов для прессы.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщалось, в Подольском районном суде Киева 15 июля состоится заседание по делу Вышинского, подозреваемого в госизмене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3137498
 
 
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Денисову под суд!
Юрий Витальевич, это ж "зрада"!
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Угу и ЗЕ тут прикрутить не куда, т.к. Денисова к нему никакого отношения не имеет. Это человек хряка. Бу-га-га.
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При чем здесь кто чей?
НьюзВан - сепары и предатели!
С врагами могут говорить только люди хряка?
Ну, тогда да, спасибо, что разъяснил.
Какие ж вы тупые, соеголовые.
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"Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского" несомненно ценный кадр.Вначале венедиктов, теперь москалькова к кому еще приезжали на суды представители запоребрика? "Вместе с тем Денисова не конкретизировала, какие темы будут обсуждаться на встрече с Москальковой"скорее есть уже договоренности на обмен- вопрос только в соотношении
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДенисова и Москалькова 15 июля проведут встречу в Киеве
 
 
 
 
 
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