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 СБУ объявила в розыск следователя ФСБ Карпенюка, причастного к аресту украинца Гриба

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело арестованного в РФ украинца Павла Гриба.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, карточка Карпенюка появилась в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Указано, что Карпенюк объявлен в розыск украинскими правоохранителями 12 июня текущего года. Ему заочно предъявлено подозрение по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

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Напомним, по данным СМИ, старший следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю Карпенюк причастен к похищению в Беларуси, задержанию и аресту украинца Гриба.

Гриба похитили в Гомеле 24 августа 2017 года. 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы по обвинению в содействии терроризму.

Источник: https://censor.net.ua/n3137497
 
 
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Проснулись? Уничтожение врага на территории РФ на месте будет законно? Или украинская власть выдаст героя окупантам? Зачем его екстрадировать если врага можно уничтожить на месте в его же доме.
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Мне до сей поры не понятно , как кгб бульбостана отбрехалось нам за Гриба . Умом то я понимаю что послали , но должна же быть и официальная версия .
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Данный розыск действителен только на территории Украины. Какой смысл от этого "объявления", если следователю ФСБ, как сотруднику силовых структур РФ, запрещено приезжать в Украину?
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