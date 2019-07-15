 Выходцы из Украины на втором месте среди врачей-иностранцев в Чехии

По данным Врачебной палаты Чехии, в настоящее время в стране работает более 3200 врачей, получивших диплом за границей, в основном из Словакии, Украины и России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.
Далее идут Польша и Беларусь. По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей оттуда вызван худшим состоянием медицины в этих странах.
"Мы выгадаем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию", – подчеркнул Сойка в интервью "Чешскому Радио". Как напоминает Минздрав ЧР, при прохождении так называемой апробации врачи-иностранцы должны, помимо прочего, подтвердить свое знание чешского языка.
Спрос на квалифицированных специалистов огромен. "Клубника", "унитазы" и прочее из российских методичек - удел убогих и ленивых.
При и.о. гражданке сша зп врачам поднималась последние 4 года только с поправкой по тарифной сетке исходя из роста минималки.
а такие юмористы как ты,лет через 5-10 сиииильно удивятся. за пределами городов-миллиоников с уходом пенсионеров-врачей не к кому будет за помощью обратиться, и начнем мы набирать таджиков и узбеков
Простейшее, минутное дело вымыть унитаз, но им скрепы не позволяют, очевидно.
В мае мама сломала ногу. Лечили не "в столицах", в райбольнице. На всю травмотолгию - 2 врача - хирург и травмотолог + сестрички. Остальные (рентгенолог, анестезиолог) в отделение типа как приходящие, на всю больницу по одному. Ну ладно.
После операции спрашиваю - когда придет терапевт, реабилитолог, массажист и т.п.? Ответ - все вопросы к Супрун. Она сократила всех.
Операция прошла хорошо. Но после неё ты никому не нужен. Лежи себе, выздоравливай. Как сумеешь.
И это при том, что я прекрасно понимаю, где я живу. Операция обошлась в 35т.
Нашу туда едут потому, что чехи построили свою страну так, что могут больше платить.
Что за 5 лет после папередников у нас сделалось в этом направлении?
Тогда учитесь растираться лопухами!
туда едет в основном обслуга,или те кому не нашлось здесь хлебное место
В Израиле бездна их, -
Гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица! (с)