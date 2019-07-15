 Иностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали в Запорожье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который скрывался от уголовного преследования за разбойное нападение в составе группы и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего, прибыл на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.

Правоохранители задержали злоумышленника в городе Энергодар Запорожской области.

Сейчас к задержанному применено экстрадиционный арест и решается вопрос о регистрации уголовного производства в отношении использования поддельных официальных документов.

Напомним, ранее иностранца, подозреваемого в убийстве и разыскиваемого Интерполом, арестовали в Киеве. Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участия в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение.

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