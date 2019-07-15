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Все про:иностранец (276) Интерпол (452) СБУ (13599)

 Иностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали в Запорожье

Сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который скрывался от уголовного преследования за разбойное нападение в составе группы и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего, прибыл на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.

Правоохранители задержали злоумышленника в городе Энергодар Запорожской области.

Сейчас к задержанному применено экстрадиционный арест и решается вопрос о регистрации уголовного производства в отношении использования поддельных официальных документов.

Напомним, ранее иностранца, подозреваемого в убийстве и разыскиваемого Интерполом, арестовали в Киеве. Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участия в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137490
 
 
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прибыл на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.....бардак.
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Как он перелез через Сенину стену? Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6558 я другой такой страны не знаю....
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при мародере прибыл, на таможне был сплошной бардак
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А до чого тут митниця, чи він у вантажі пришльопав?
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не інакше як на шестиметрових ходулях швидко-щвидко перебіг.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали в Запорожье
 
 
 
 
 
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