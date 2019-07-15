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 КПВВ "Майорское" закрыли из-за сообщения о минировании

В понедельник утром, 15 июля, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, в 05:45 от неизвестного лица в службу "102" Национальной полиции Украины поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что гражданских лиц, ожидавших начала работы перед контрольным пунктом, и весь персонал, который осуществляет контрольно-проверочные операции, эвакуировали в безопасное место. Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности.

Остальные КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнего графика работы и функционируют в штатном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137488
 
 
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Рів з крокодилами і роботизовані кулемети з мінними полями, дуже допомагають стабілізувати ситуацію!
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Щас жди зеленых...набегут и поднимут шум насчет крокодилов... нормальных зеленых, не пидапасов...
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З іншої сторони ватного чобота щаслива пригода
В Крыму 12 июля сдуло ветром три туристических домика в кемпинге «‎Оленевка Village», который в апреле открыл глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.



КПВВ "Майорське" закрили через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 4335

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А как же тамженашилюди приедут голосовать? Срочно организуйте автобусы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКПВВ "Майорское" закрыли из-за сообщения о минировании
 
 
 
 
 
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