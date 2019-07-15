 КПВВ "Майорское" закрыли из-за сообщения о минировании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданских лиц, ожидавших начала работы перед контрольным пунктом, и весь персонал, который осуществляет контрольно-проверочные операции, эвакуировали в безопасное место. Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности.
Остальные КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнего графика работы и функционируют в штатном режиме.
В Крыму 12 июля сдуло ветром три туристических домика в кемпинге «Оленевка Village», который в апреле открыл глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.