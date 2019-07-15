 Мы не идем за должностями, но у нас есть кандидатура премьера, которую мы огласим после выборов, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" имеет одного надежного союзника, союз с которым мы точно никогда не нарушим - это украинский народ. Программа, цель, ради которой мы идем в парламент, абсолютно четкая - защитить будущее Украины, защитить перспективы европейской и евроатлантической интеграции. Причем это не просто лозунг, не месседж в социальных сетях - это четкая задача. В 2023 году должны быть представлены заявки на членство в Евросоюзе, план действий по членству в НАТО. В декабре этого года мы должны включить этот вопрос в повестку дня саммита НАТО", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что партия идет в Верховную Раду не ради должностей, а для защиты европейского пути Украины, при этом команда готова взять на себя ответственность на любом сложном направлении государственного управления, в частности, возглавить правительство - заявил Порошенко.

У "Европейской Солидарности" есть кандидатура премьера. Она достойна с моей точки зрения. Это лучшая кандидатура, и мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", - сообщил Порошенко.

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