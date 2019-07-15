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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17665) премьер (1448) Европейская Солидарность (67)

 Мы не идем за должностями, но у нас есть кандидатура премьера, которую мы огласим после выборов, - Порошенко

В следующем составе парламента, который будет сформирован после выборов 21 июля, партия "Европейская Солидарность" будет прежде всего отстаивать стратегические интересы украинского народа, защищать европейские и евроатлантические перспективы нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" имеет одного надежного союзника, союз с которым мы точно никогда не нарушим - это украинский народ. Программа, цель, ради которой мы идем в парламент, абсолютно четкая - защитить будущее Украины, защитить перспективы европейской и евроатлантической интеграции. Причем это не просто лозунг, не месседж в социальных сетях - это четкая задача. В 2023 году должны быть представлены заявки на членство в Евросоюзе, план действий по членству в НАТО. В декабре этого года мы должны включить этот вопрос в повестку дня саммита НАТО", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что партия идет в Верховную Раду не ради должностей, а для защиты европейского пути Украины, при этом команда готова взять на себя ответственность на любом сложном направлении государственного управления, в частности, возглавить правительство - заявил Порошенко.

У "Европейской Солидарности" есть кандидатура премьера. Она достойна с моей точки зрения. Это лучшая кандидатура, и мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", - сообщил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реваншисты начали поднимать голову, когда почувствовали, что это можно делать, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3137486
 
   
 Топ комментарии
 
Хряк-мародер рвется в премьеры? Он уже один раз почти не загубил Украину. Не дадим восторжествовать реваншу. ПЕСа и его лидера пора выкинуть на обочину истории.
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Не знаю кто как, лично я буду голосовать за Европейскую Солидарность. Порох конечно не святой, но то, что сейчас пришло к власти- это днище. С такими людьми у руля как сейчас, и теми которые повылазили из подполья и рвутся к власти Украины скоро не станет!
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петин "союзник"("украинский народ") дал ему пару месяцев назад увесистый подсрачник, а он всеравно лезет целоваться)))))))))))))))))))))))))))
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а чем замечателен автор этого высера?
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Хорошо редактируете!( удаляете) Всем ясно что Мертвечук- Поросенко это бизнес связка! Один- патриот, другой- промосковский! Две стороны одной медали. И что их объеденяет???? БИЗНЕС ОБЩИЙ. Это ГТС Украины, как основных акционеров.
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При Порошенко ЗИК не был медведчуковским. Это при Зеленском произошло.
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пеця, тобі посади не потрібні давно, тобі гроші, гроші, гроші потрібні і недоторканність.
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Це Пєця себе так анонсує? Якщо Вовік створить з Пєцею коаліцію, то у Вовіка рейтинг обвалиться. Звісно вибори вже пройдуть, але після цього все, що відбувалось в країні з 2014го будуть пов'язувати вже з Вовіком, а не з Пєтцею. Бо Вовік фактично схвалить все, що робив Пєця, виходить.
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Прикольно наблюдать как кучка проплаченных ********** пытается заспамить в каждой новости об соевом мародере 80 процентов постов, в которых люди высказывают свое мнение об обанкротившемся политическом лузере, вещающем с политической выгребной ямы. Кстати, попытки цензоровских модератораторов-порохоботов гальванизировать политический труп ПОПы выглядят, по крайней мере, забавно
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Имя этого премьера будет начинаться с "П" и заканчиваться на "орошенко", - добавил Хряк.
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Хряк, доведший ,со своей воровской сворой, Украину до дна европейской бедности , о премьерстве бредит? Тут уж явно, психиатрическая помощь требуется... Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2882
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Кокая загадка, кто же это может быть?!
П.С.
Ворюга ты поганая - тот маланский шабаш, который творит сегодня Зебил и его кодла
НА ТВОЕЙ ПОДЛОЙ СОВЕСТИ!!!
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Это новая фишка?
Партия, набравшая 4,9% голосов назначает своего Премьера?
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Все уже поназначали (Ляшко, Смешко, Жопоблок и т.д.), чё, Пороху нельзя?)
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Та кому важливо , що там у вас є, реваншисти шоколадні!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не идем за должностями, но у нас есть кандидатура премьера, которую мы огласим после выборов, - Порошенко
 
 
 
 
 
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