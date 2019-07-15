 Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства "РИА-новости" Кирилла Вышинского", - написала она.
По ее словам ожидается, что "этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу".
Сарган отметила, что Вышинского могут отпустить из-под стражи благодаря "решению Конституционного суда, которое "заботится" о террористах и госизменщиках", а также "привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту".
"Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.
Сарган считает, что Вышинский важен для Путина.
"Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять
- на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на свободу проигнорировано Путиным),
- на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным),
- на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным) ...
На всех вместе! Одного Вышинского!", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.
Бо Бєня грошей більше не дає!
Значит военнопленных ***** не отдает , а ЗЕ Вышинского В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ОТПУСКАЕТ????
СУДЕЙ на гиляку!
Люблю тупой нарид, с дерьмом вместо мозга.
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.
Коррупция в судах процветает. РЕШАЛЫ типа Богдан ( отец его влиял на назначение судей), Портнов , мертветчук- ИЗУРОДОВАЛИ СУДЕЙСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ
А ведь народ Украины модет и перестать платить налоги такой власти и НИКТО НЕ ЗАСТАВИТ
Пройдет несколько месяцев, и будет бунт. Быстрый, спонтанный, неудержимый. У них просто не хватит ума понять, когда они пересекут черту, пьяные от незаслуженной, случайной власти.
И когда рейдеры Коломойского попробуют задавить его лояльными СМИ, судами, СБУ, ментами и титушками-нацдружинами, будет кровь. И оружие на Майдане.
И в тот момент, когда они побегут, все, кто сотрудничал с ними станут коллаборационистами. И им прийдется прятаться так же, как прятались после Майдана гаишники и беркута.
А Гепа, Медведчук и Бойко будут приветствовать русских миротворцев в Харькове, Одессе и Мариуполе и рассказывать про фашистов, свергнувших легитимного. И у нас будет снова 2014 и снова все на волоске.
Стоит оно того?! Нас не спрашивают. Невыученные уроки приходится проходить повторно.
Снова и снова.
Эльдар Нагорный
Или просто ТРОЯНСКИЙ КОНЬ " слуга народу" , в котором собралась проруцкая и руцкая нечисть для реванша И ПОКОРЕНИЯ УКРАИНЫ?
Я больше склоняюсь к Вашему прогнозу -- Майдана не будет. И отношение к действующему гаранту у меня аналогично Вашему -- ни капли уважения.
50 днів Зеленського в досягненнях
Матерый пропагандист, учитывая свою должность (главред издания РИА-Новости) представляет большую опасность для граждан Украины.
а шо? договорєно про абмєн? ніхєрашечкі!!! ***** сказав - випускайте усєх, а ми йєстьчьо пасмотрім
Жаль что его до сих пор пускаю в Украину, хотя он постоянно повторяет фейки Кремля
Замечу, что когда в США решался вопрос о новых санкциях для США-- Венедиктов активно выезжал туда....
Неужели сбу, которые дают разрешение на такие контакты, этого не понимают ?
2. Президент Зеленский - это ничегонеделание, пустая болтовня о всем хорошем против всего плохого, попытка угодить и нашим, и вашим.
Пока меньше зла Украине принес президент Зеленский.
1. Неуважение к Конституционному суду. Непризнание его нормативных актов.
2. Неуважение к районному суду и всей системе судопроизводства в Украине. Она критикует решение, которое еще даже не вынесли.
3. Саботаж процесса обмена пленными (заложниками). Даже если Вышинского отпустят по приказу сверху, то наверняка это будет сделано в рамках такого обмена.
4. Попытка влияния на судебное решение за счет радикально настроенных граждан.
5. Дестабилизация ситуации в Украине, попытка срыва всех мирных инициатив президента Зеленского.
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