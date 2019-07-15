EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3006  89
Все про:пропаганда (2284) суд (22308) Сарган (365) Вышинский (119)

 Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган

Подольский районный суд Киева сегодня, 15 июля, рассмотрит дело пропагандиста, руководителя информагентства "РИА-новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства "РИА-новости" Кирилла Вышинского", - написала она.

По ее словам ожидается, что "этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу".

Сарган отметила, что Вышинского могут отпустить из-под стражи благодаря "решению Конституционного суда, которое "заботится" о террористах и ​​госизменщиках", а также "привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту".

"Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.

Сарган считает, что Вышинский важен для Путина.

"Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять

- на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на свободу проигнорировано Путиным),

- на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным),

- на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным) ...

На всех вместе! Одного Вышинского!", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский журналист Венедиктов заявил, что ему разрешили встретиться с арестованным в Украине пропагандистом Вышинским

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3137483
 
 
 Топ комментарии
 
Как круто падаем вниз. А ещё даже выборов нет. Что после них будет, крутое пике 😞
 показать весь комментарий
 
І ні одна медіашлондра не верещіть: ЗРАДА!
Бо Бєня грошей більше не дає!
 показать весь комментарий
 
Страна невыученных уроков

Пройдет несколько месяцев, и будет бунт. Быстрый, спонтанный, неудержимый. У них просто не хватит ума понять, когда они пересекут черту, пьяные от незаслуженной, случайной власти.

И когда рейдеры Коломойского попробуют задавить его лояльными СМИ, судами, СБУ, ментами и титушками-нацдружинами, будет кровь. И оружие на Майдане.

И в тот момент, когда они побегут, все, кто сотрудничал с ними станут коллаборационистами. И им прийдется прятаться так же, как прятались после Майдана гаишники и беркута.

А Гепа, Медведчук и Бойко будут приветствовать русских миротворцев в Харькове, Одессе и Мариуполе и рассказывать про фашистов, свергнувших легитимного. И у нас будет снова 2014 и снова все на волоске.

Стоит оно того?! Нас не спрашивают. Невыученные уроки приходится проходить повторно.
Снова и снова.
Эльдар Нагорный

Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7501
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І ні одна медіашлондра не верещіть: ЗРАДА!
Бо Бєня грошей більше не дає!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А где 25% ? Если бы из них на улицы вышло даже треть то мало бы не показалось. А знаешь почему никто никогда не видел на улицах ети 25%? Потому что ето порохоботы, чиновники, мусора и прочая падаль которая сидит у кормушки и никогда не оторвет жопу от кресла или клавиатуры.
 показать весь комментарий
 
 
А ещё это активисты, добровольцы, волонтёры, благодаря которым твоя дупа сидит в комфорте и пускает пузыри в Цензоре. Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7669
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты за волонтеров, активистов и добровольцев не примазывайся свинорыл. Ето все кого Парашенко 5 лет уничтожал. и походу своего достиг. Петя и без них бы *выиграл войну*, помните? Теперь посмотрим что вы свинорылые со своими мусорами, судьями, плокулолами, а так же вашими Кернесами, трухановыми, бойками, безальтернативными переговорщиками Кучмой и Мертвечуком будете делать с Украиной.
 показать весь комментарий
 
гребанные порошенковские суды и продажные судьи.
 показать весь комментарий
 
 
Кабан, ти ще скільки Пороха будеш у всьому винуватити?Поки Зелю в Ростов не поженуть? Суд може відпустити з-під варти пропагандиста Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 6269
 показать весь комментарий
 
Гребаные боровские суды портнова , кидалова, лукаш!!!!
 показать весь комментарий
 
Перепис зрадників складають, готуйтесь йуди!
 показать весь комментарий
 
Ты хочешь сказать что бы 25% разгребали то что натворили 73%?
 показать весь комментарий
 
 
Читав інфу в інеті, злив інсайда, до середи не гоніть, що зрада, в середу кацапи повинні когось з наших відпустити, це домовленість. Так було написано
 показать весь комментарий
 
 
все ровно наоборот 73% разгребают все это говно,которое нагадили 25% за 5 лет правления мародера.
 показать весь комментарий
 
Сегодня суд может все, законов больше нет И в чем новость то, этого уже ждали и обсуждали,
 показать весь комментарий
 
 
Как круто падаем вниз. А ещё даже выборов нет. Что после них будет, крутое пике 😞
 показать весь комментарий
 
 
И всем пох в етой стране? Даже родственники военнопленных не выходят с протестами и не понимают что ето последний человек которого еще можно обменять на своих.
 показать весь комментарий
 
 
протест состоялся 21 апреля. Кто угодно, только не порошенко....
 показать весь комментарий
 
 
Вы все презеденты - вся ответственность на вас, действуй(те).
 показать весь комментарий
 
 
А шо Белецкий? Стерпит?
Значит военнопленных ***** не отдает , а ЗЕ Вышинского В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ОТПУСКАЕТ????
СУДЕЙ на гиляку!
 показать весь комментарий
 
 
Проснулась. Нац.жены в форме беркутни на прикорме у Авакова (Коломойши). И тупой до ужаса вопрос: - "А шо Белецкий? Стерпит?". А ему шо, кто то заплатил за "лишние телодвижения"?
Люблю тупой нарид, с дерьмом вместо мозга.
 показать весь комментарий
 
 
напомню, кто забыл))
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Все судьи, до одного, в Украине только от кидалова, портнова, лукаш. Президент их не рожает и даже не воспитывает. Использует такими, как их представляет высшая рада юстиции
 показать весь комментарий
 
ЗЕ и судьи ПРОСТО ХЕРЯТ РАБОТУ СБУ И ГРУ . Не пора ли СБУ И ГРУ серьезно занятся разоблачением судей, которые пляшут под дудку хремля??? И пересадить половину
 показать весь комментарий
 
 
А общественности пора посмотри еть внимательно на имущество судей - ВЕДЬ ЗА РЕШЕНИЯ СУДА ПЛАТЯТ НЕМАЛО .
Коррупция в судах процветает. РЕШАЛЫ типа Богдан ( отец его влиял на назначение судей), Портнов , мертветчук- ИЗУРОДОВАЛИ СУДЕЙСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ
 показать весь комментарий
 
 
СБУ- организация КОТОРУЮ СОДЕРЖИТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК УКРАИНЫ.

А ведь народ Украины модет и перестать платить налоги такой власти и НИКТО НЕ ЗАСТАВИТ
 показать весь комментарий
 
Страна невыученных уроков

Пройдет несколько месяцев, и будет бунт. Быстрый, спонтанный, неудержимый. У них просто не хватит ума понять, когда они пересекут черту, пьяные от незаслуженной, случайной власти.

И когда рейдеры Коломойского попробуют задавить его лояльными СМИ, судами, СБУ, ментами и титушками-нацдружинами, будет кровь. И оружие на Майдане.

И в тот момент, когда они побегут, все, кто сотрудничал с ними станут коллаборационистами. И им прийдется прятаться так же, как прятались после Майдана гаишники и беркута.

А Гепа, Медведчук и Бойко будут приветствовать русских миротворцев в Харькове, Одессе и Мариуполе и рассказывать про фашистов, свергнувших легитимного. И у нас будет снова 2014 и снова все на волоске.

Стоит оно того?! Нас не спрашивают. Невыученные уроки приходится проходить повторно.
Снова и снова.
Эльдар Нагорный

Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7501
 показать весь комментарий
 
 
БОСЯКИ ОПЬЯНЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ?
Или просто ТРОЯНСКИЙ КОНЬ " слуга народу" , в котором собралась проруцкая и руцкая нечисть для реванша И ПОКОРЕНИЯ УКРАИНЫ?
 показать весь комментарий
 
 
Глупые люди выбрали глупого презедента- СВОЕГО 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Может. Народ захотел ЭТО. Они сделали это вместе.
 показать весь комментарий
 
 
А то Вы не знаете ответов на эти вопросы...
 показать весь комментарий
 
 
Какой пессимистический сценарий ты начертал... а вот он мой: все будут сидеть на жопе ровно и не отсвечивать, потому что своя хата с краю, а рубашка - к телу... я бунтовал в 13-14м. Зауоечилось сплошеым разочарованием и апатией... просто вас, зеленых долбойобов, оказальсь трижды больше...и теперь я живу без президента, потому что принять за президента это мелкое ничтожество - порождение рускава мира, антепризы и народно-всеядной тупости для меня неприемлемо, т.к. ниже моего достоинства в висячем положении... а поскольку я тоже презиент, я принимаю решение слать вашего подзаборого президета на "ты", т.е., ***********
 показать весь комментарий
 
 
То не мой прогноз, у него есть свой автор - Эльдар Нагорный.
Я больше склоняюсь к Вашему прогнозу -- Майдана не будет. И отношение к действующему гаранту у меня аналогично Вашему -- ни капли уважения.
50 днів Зеленського в досягненнях
 показать весь комментарий
 
 
тогда миль пардон... меняю "вас зеленых" на "их, зеленых"... еще раз пардон шер ами...
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то прислів'я спочатку звучало так - «Моя хата скраю - першим ворога зустрічаю»
 показать весь комментарий
 
 
Отчасти правда, учитывая мою харьковскую локацию... другое дело, как встретить...в Харькове процентов 25 наберется тех, кто уйдет в партизаны... остальные останутся, как парижские проститутки, обслуживать кизячков и ысякую рускую шваль
 показать весь комментарий
 
 
еа, бунта нє будєт - нарот устал. Началась Епоха цинізма, дєпрєсії та окультізма
 показать весь комментарий
 
 
у нас Проституционый суд поощряет подрывную деятельность против Украины..
 показать весь комментарий
 
 
ВЫШИНСКИЙ ВЕЛ ПРОПАГАНДУ ПРОТИВ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ- почему молчит ГРУ? СМИ? Националисты?
 показать весь комментарий
 
 
Тому що ніякі вони не націоналісти, всі на зарплаті в Бенціона!
 показать весь комментарий
 
 
Я бы не сказал... но мой национализм приходит в недоумение, когда семидесяти трем из ста приводят очевидные вещи, а они отлетают от их ума, как овечий помет от полкового барабана... так что не песди больше про меня, беню и зарплату, зеер гут? ферштанден?
 показать весь комментарий
 
 
Читав інфу в інеті, злив інсайда, до середи не гоніть, що зрада, в середу кацапи повинні когось з наших відпустити, це домовленість. Так було написано
 показать весь комментарий
 
Патріоти которые голосовали за Зе (думаю их около трети в его лохторате), а вы в курсе что вата над вами тихо ржет "******** хохлы сами себя опустили"? Живите с этим, лох не мамонт, лох не вымрет, но тот лох который взувает самя себя, это краснокнижный лох, это они про вас.
 показать весь комментарий
 
 
Многолетний опыт Бени сработал - лох не мамонт , лох не вымрет. Простой инженер стал миллиардером на жтом принципе
 показать весь комментарий
 
 
о, нормально! и в Раду его сразу от Слуги Нарида.
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 2938-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показать весь комментарий
 
 
Что-то даже не сомневаюсь, что выпустят.
 показать весь комментарий
 
 
...а моряков наших пленных не отпустят.
 показать весь комментарий
 
Маразм! Агента агресора відпускають під час війни?! Може суді це агенти Пу і їх пора СБУ арештувати? Арештувати треба судів КСУ які прийняли злочинне рішення відпускати терористів, зрадників, агентів під час війни. Чи для них війни немає? Та ми з такими правоохоронцями ніколи не відстоїмо незалежність держави ! ГНАТИ ЇХ ВСІХ .
 показать весь комментарий
 
Устами Лариски Сарган вещает ее "грозный" шеф. (Как там с рыбалкой, Юраша? Поймал чего покрупнее? Или только пескарики?)
 показать весь комментарий
 
Наступного треба не затримувати, а вішати.
 показать весь комментарий
 
 
Читав інфу в інеті, злив інсайда, до середи не гоніть, що зрада, в середу кацапи повинні когось з наших відпустити, це домовленість. Так було написано
 показать весь комментарий
 
слухі нарота уже мєсяц прі власті, а вишінскі йєстьчьо в застєнках кровавой хунти?!?!?!
 показать весь комментарий
 
Кирилл Вышинский - это российский диверсант, один из самых ценных агентов фсб. Награжден кацапами несколькими медалями за свою самоотверженную "службу", в том числе медалью "за возвращение Крыма".
Матерый пропагандист, учитывая свою должность (главред издания РИА-Новости) представляет большую опасность для граждан Украины.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЄля готов на фсьо - він Україну здасть, аби мораків повернути. до виборів
 показать весь комментарий
 
 
порохобот скажи ,тебе важен сепар Вишинский в тюряге или наши моряки на Родине?
 показать весь комментарий
 
чума на оба ваших дома!!! шо зєлєйобікі, шо потрохойоби!!!

а шо? договорєно про абмєн? ніхєрашечкі!!! ***** сказав - випускайте усєх, а ми йєстьчьо пасмотрім
 показать весь комментарий
 
для тих, хто ще не зрозумів-України вже нема, ми живемо в російській провінції.
 показать весь комментарий
 
 
так це було понятно вже давно - як німецька германія підтримала сп-2, а напослєдок на г-20 трампапам повністю віддав нас *******
 показать весь комментарий
 
73 выбрали малоросию. так что не удивляйтесь
 показать весь комментарий
 
После драки Мосийчука с Ляшком, Мосийчук ушел из партии Радикальных аналов). Так шо на данный момент любые заявления Мосийчука не имеют никакого отношения к РП.
 показать весь комментарий
 
Игорь, а ты его (извесного блогера шария, как ты пишешь) не читай и будет онтнеизвесный блогер... я вот не читаю и он для меня неизвесный т.е. никто и не авторитет. впрочем как и остальные фейгины!
 показать весь комментарий
 
я тоже иногда русскую весну смотрю чтобы над сказками эдика басурина посмеяться , но никогда шария известным и знаменитым не называл, чести много.....
 показать весь комментарий
 
"Следователи из ФСБ ходатайствуют о продлении ареста задержанных в Керченском проливе украинских моряков еще на три месяца.", - РИА "Новости". Это просто для сравнения, кого зебилы привели к власти, и что происходит в реальности.
 показать весь комментарий
 
 
у него (вышинского) же вроде как огнестрельное оружие незарегестрированное нашли и ордена рашистские.... это что панове наши журанлисты типа сущенко шаройко сенцов значит пусть сидят на рашистской киче за шпионаж а рашистского шпиона мы отпускаем? как то несправедливо получаеться? или это все из за того что вышинский этнический еврей? сейчас конечно крики начнуться что я антисемит жидобандеровец и т.д. а что мне прикажете думать? наш президент со своими посипаками евреи, в подольском суде тоже самое, их солидарность существует и т.п. короче х у й ло рулит нашей Неней!!!
 показать весь комментарий
 
 
потроха нет, но дело его живо, прямо по ульянову.
 показать весь комментарий
 
обратите внимание, как хитро действует Пуйло. Прислал в Киев своего решалу Венедиктова, которого почему то многие до сих пор считают либеральным журналистом. На самом деле это кремлевский пропагандон а можети и агент высокого уровня.
Жаль что его до сих пор пускаю в Украину, хотя он постоянно повторяет фейки Кремля

Замечу, что когда в США решался вопрос о новых санкциях для США-- Венедиктов активно выезжал туда....
 показать весь комментарий
 
 
Кремль часто использует "либеральных журанлистов" для разных поручений. Например , когда 2х захваченых "отпускников" в Киеве посетил российский журналист из Новой газеты, те сразу сменили свои показания,а еще через некоторое время уехали домой....
Неужели сбу, которые дают разрешение на такие контакты, этого не понимают ?
 показать весь комментарий
 
опечатка, должно быть: "в США решался вопрос о новых санкциях для рф"
 показать весь комментарий
 
Пуйло действует еще хитрее, чем вы описали. Еще пять лет назад он прислал в Украину главного газпромовского пропагандиста Ганапольского, устроил его работать на пропагандистский канал президента Порошенко, дал ему украинское гражданство и с помощью этого пропагандиста пытался убедить украинцев, что Порошенко - лучший выбор для Украины.
 показать весь комментарий
 
На мой взгляд, Президент Порошенко определенно лучше, чем нынешнее недоразумение Зе....
 показать весь комментарий
 
1. Президент Порошенко - это война, нищета и попытка разделить украинский народ по языку, территории, отношению к истории, культуре, религии,
2. Президент Зеленский - это ничегонеделание, пустая болтовня о всем хорошем против всего плохого, попытка угодить и нашим, и вашим.
Пока меньше зла Украине принес президент Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, что там сделал этот Вышинеский, но в этих спичах Сарган есть все признаки сепаратизма и подрыва украинской государственности.
1. Неуважение к Конституционному суду. Непризнание его нормативных актов.
2. Неуважение к районному суду и всей системе судопроизводства в Украине. Она критикует решение, которое еще даже не вынесли.
3. Саботаж процесса обмена пленными (заложниками). Даже если Вышинского отпустят по приказу сверху, то наверняка это будет сделано в рамках такого обмена.
4. Попытка влияния на судебное решение за счет радикально настроенных граждан.
5. Дестабилизация ситуации в Украине, попытка срыва всех мирных инициатив президента Зеленского.
 показать весь комментарий
 
Шо взагалі відбувається? Ми ще Україна, чи вже малоросія? Суди ще українські?..
 показать весь комментарий
 
Це все багатоходовочка *****, яку плєбс хаває аж за вухами трищить. Все робиться для "великої перемоги". Насправді кацяпстан просто віконає рішення міжнародного суду і віддасть полоненніх моряків на вибори. А ми віддамо ворогів України!
 показать весь комментарий
 
Google оплачував щоденну роботу в Інтернеті від 500 до 1000 доларів.і отримав перший місяць $ 22836 і $ 32574 в зарплаті мого минулого місяця від Google, що працює вдома протягом 4 годин робочого дня. легко заробляти $ 150 за годину, а заробіток може бути ще більшим з часом. Це те, що я роблю
...... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган
 
 
 
 
 
 вверх