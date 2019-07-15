 Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства "РИА-новости" Кирилла Вышинского", - написала она.

По ее словам ожидается, что "этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу".

Сарган отметила, что Вышинского могут отпустить из-под стражи благодаря "решению Конституционного суда, которое "заботится" о террористах и ​​госизменщиках", а также "привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту".

"Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.

Сарган считает, что Вышинский важен для Путина.

"Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять

- на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на свободу проигнорировано Путиным),

- на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным),

- на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным) ...

На всех вместе! Одного Вышинского!", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.