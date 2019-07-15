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 Политика Украины
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 Сегодня последний день, когда украинцы могут изменить место голосования

Сегодня, 15 июля, последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Как сообщает ЦИК, временно изменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, для изменения места голосования сегодня последний день.

"Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137478
 
 
 Топ комментарии
 
Наверное он имеет ввиду с коррурпцией.
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Главное чтобы СН победила на выборах и будет все ок!)
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Наверное он имеет ввиду с коррурпцией.
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Ну якщо збирати з бізнесу відсоток це боротьба з корупцією....
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Тобто нема різниці між шмаклею і баригою?
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Барыга всю жизнь барыжит. А Зеленский в воровстве не уличен. Поэтому разница огромная.
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Откуда инфа? Почему нет заявленя в Прокуратуру? Сегодня это было бы в самый раз.
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Знайомих викликали, прокурор порадив платити, в яку ще прокуратуру заявити?
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Наиши здесь имена и фаты. Этого будет достаточно. Бутсов поддержит.
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Все теж саме, зелешмарклі вже витягнули на гора схеми Яника і почали потрохи викликати бізнесменів в АП на дойку.
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Через неделю судьба наша решается.Больше выборов и референдумов.Надо приучать народ к участию в управлении Украиной.Срок годности всех сократить до 2х лет!И Выборы!
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ре-фе-рен-дум....!!

Рассиииия...!!
Малароссиииия!
Услышьте Одессу, Харьков, Днепр и юго-восток....
Нет биндеровцам....!
Жуков и Сталин наше фсе!!!
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Кликушество ни к чему.Не доверять народу-путь в ад!
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интересно кому из партий будет в лапу низкая явка избирателей?
спрашиваю потому как пропало желание жертвовать выходным
и местись в город и обратно, чтобы проголосовать как 25 мая 2014 года
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Тем, у кого электорат на пахате. Крестьянам вообще летом не выгодно.
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Чому, ви хоч огірок виростили в житті, в кінці липня нема ніяких особливих справ на городі.
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И троговать ничем не нужно, гуляй себе весь год.
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счас не пахота, счас уборка зерновіх Сьогодні останній день, коли українці можуть змінити місце голосування - Цензор.НЕТ 4649
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еще б сократили этих оглоедов до 150 штук....
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вообще убрать всех..
Оставить только офис уЗеленского...
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Українському Парламенту потрібен Саакашвілі
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