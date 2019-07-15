 Сегодня последний день, когда украинцы могут изменить место голосования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центральной избирательной комиссии в Facebook.
Как сообщает ЦИК, временно изменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, для изменения места голосования сегодня последний день.
"Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.
Рассиииия...!!
Малароссиииия!
Услышьте Одессу, Харьков, Днепр и юго-восток....
Нет биндеровцам....!
Жуков и Сталин наше фсе!!!
спрашиваю потому как пропало желание жертвовать выходным
и местись в город и обратно, чтобы проголосовать как 25 мая 2014 года
Оставить только офис уЗеленского...