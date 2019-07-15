 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 24 человека, во время пожаров - 31, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели произошли 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погиб 1 человек и пострадали 62 человека.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 16 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 47 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 556 пожаров, спасены на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 353 здания и 29 ед. техники. Во время пожаров погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 2 млн. 569 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей Украине

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 293 выезда, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 957 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 24 человека.