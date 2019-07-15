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 Спровоцировавший смертельное ДТП на Полтавщине Сердюков не является членом "Слуги народа", - заявление политсилы

В политической партии "Слуга народа" заявили, что Алексей Сердюков не является членом политсилы и, как следствие, главой ее областной организации в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице партии "Слуга народа" в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой организации партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - заявили в политсиле.

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Спровоцировавший смертельное ДТП на Полтавщине Сердюков не является членом Слуги народа, - заявление политсилы 01

Напомним, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка ВАЗ. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.

В свою очередь Алексей Сердюков, которого ряд СМИ и общественных деятелей в своих публикациях назвали главой Полтавской областной организации партии "Слуга народа", на своей странице в соцсети Фейсбук подтвердил факт совершения ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/n3137475
 
 
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Вот такие мрази эта свиноботня. Как сказал Бирюков, свиноботы это те еще врунишки.
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Отмазки по методе ВВХ, это не их кандидат, это отпускник который сам решил пойти в дупутаты
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Тут всего два варианта : " Ша, уже никто никуда не идёт" или "Ложки нашлись, но осадок остался"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпровоцировавший смертельное ДТП на Полтавщине Сердюков не является членом "Слуги народа", - заявление политсилы
 
 
 
 
 
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