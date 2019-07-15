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 Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, украинская автокефалия ничем не отличается от многих других автокефалий поместных церквей. Они лишь помогают, как церковь-мать.

Об этом он рассказал в своем интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", - отметил Вселенский патриарх.

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Фактически, патриарх Варфоломей лично подтвердил, что украинская церковь, как и другие поместные церкви - самостоятельные.

Также Святейший Варфоломей выразил сожаление относительно действий Филарета, сказав, что тот "должен был бы стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

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После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3137473
 
   
 Топ комментарии
 
Как говорят ватные сепары ЗЕбилы - веру на хлеб не намажешь!
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Дякую за вашу мужність і підтримку. Вчимося. Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 5504 По милості Божій, все буде добре Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 4051
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да и мать с отцом тоже...
Зе-животные Сэр... Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 1031
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Хор зелебобиков, суперхит "Мы попали в подчинение к стамбульскому попу" запевай, раз-два! Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 5783
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Ежегодно на празднование Пасхи по юлианскому календарю в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит зажжение благодатного огня. В 2020 г. мы увидим- будут ли представители ПЦУ в составе делегированных на церемонии Благодатного Огня, или как в этом году- постояли в сторонке, и привезли Благодатный Огонь в Украину..
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Огник от зажигалки марки "благодатная"? Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 8944
Забавно наблюдать за беснующимся стадом, прогревающим рожи и руки от свечечек. Некоторые даже бороды поджигают Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 6718
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Молодец, лахта! Хочешь, докажу, что ты лахта? Это просто. Есть 2 одинаковых слова, одно в русском, другое в украинском. Звучат и пишутся одинаково, но значения разные. Интерлингвистические омонимы это называется по-научному. Обозначим это слово ХХХХ. Если русский прочтёт "ХХХХ Верховної Ради", он впадёт в лёгкое (или не очень) недоумение. Что за слово? Украинец ответит. А ты? Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 9301
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Можна подумати що в 1400 -1800 роках московські попи щороку були в Єрусалимі, вони тоді сатанисти?
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Їх десь 130 років , ніхто не визнавав , навіть ВП . І визнали їх потім , при відомих обставинах .
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Как говорят ватные сепары ЗЕбилы - веру на хлеб не намажешь!
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да и мать с отцом тоже...
Зе-животные Сэр... Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 1031
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А ты бы так похихикал в 32-33-х годах. Порассказывал бы голодающим о Боке и о "вере", которая кормит Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 2661
Знаешь что бы с тобой сделали? Не хочу говорить - слишком цинично получится. А вот Невзоров бы сказал что бы сделали.
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Взагалі то віряни з іншого берегу Дністра намагались передати продукти, але їх зустріли кулеметами.
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Ну так взагалі то ти сам сказав шо продукти.
А не молитовники з ладаном і свічечки з іконками. В взагалі не розумію - біснуються на "славу" чужлго боба і сильно дивуються коли ця істота не допомагає. На другий день - те ж саме. Памагііііі, ой-ой, ето нам за грєхііііі. молитвозаври краще би газували назад на дерева і в печери. Соромно перед Європою за ці шабаші. Ідуть, стадо біснувальників, як в Параші, по "дорозі", яка в Європі вважається бездоріжжям, попи всі розшиті золотом, на Мерсах - ну цирк просто.
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Вот такие безбожники и устроили голодомор. А ты их последователь .
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Любитель референдумов Разумков предложит провести его по церковному вопросу, чтобы вата дружно завыла "хотим обратно под рпц мп!"
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Вообще-то переход приходов из одной церкви в другую так и происходит - на собраниях общин, то есть на мини-референдумах. Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 2848
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По поводу получения Томоса, автокефалии и образования ПЦУ тоже прводили референдум? Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 2012
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А зачем? Стаду же сказано - Вся власть от Бока. То есть если режут - молчи, если стригут - говори спасибо.
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По поводу томоса, автокефалии и тд референдум, т.е. - собор - провели среди церковных иерархов. А уже люди общинами проводят у себя референдумы по поводу перехода в новообразованную автокефальную церковь.
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Об этом и речь. Референдум - народное волеизъявление. На соборе решение по стратегическим вопросам принимают руководители.
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Речь о том, что создание новой церкви не касается всех людей вне зависимости от того, называется эта церковь ПЦУ или "церковь макаронного монстра".
А вот ВСТУПЛЕНИЕ в эту церковь - исключительно народное волеизъявление.
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В таком референдуме я обязательно приму участие.
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Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Источник: https://censor.net.ua/n3137473\\\\\\\\\\

Ой, да вам тяжело было, да, не спорю(торговаться с нашими "нариками" шоп себе выбить побольше ништяков за кусок сухого пергамента с непонятными закорлючками)
У вас, попы, даже "брагодатный огонь" - смехотворный фейк. Обосрались и с умным видом строят лоно рожу кирпичом. Дурачат верунов 2тыс. лет почти уже. А заработали за это время столько что даже Путин бы позавидовал. Ну, как заработали - со стада стрясли Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 3689
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Дякую за вашу мужність і підтримку. Вчимося. Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 5504 По милості Божій, все буде добре Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 4051
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ
 
 
 
 
 
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