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Все про:мусор (431) ТОП (169) экология (1139)

 Украина попала в ТОП-10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 т на человека

Украина оказалась среди 10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом пишет USA Today.

Чтобы определить крупнейших производителей отходов, агентство рассчитало произведенные каждой страной специальные отходы и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, используя данные глобальной базы данных Всемирного банка, которую обновляли в сентябре 2018 года.

Больше всего мусора на одного жителя приходится в Канаде - около 36 тонн. За 2017 страна произвела 1,3 миллиарда тонн мусора, большинство из которого - промышленные отходы от переработки нефти, химического производства и обработки металла.

На втором месте Болгария - 26,7 тонны на человека, а замыкают тройку стран-лидеров США - 26 тонн на человека.

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Остальные топ-10 стран с наибольшим количеством мусора выглядит так:

  • Эстония - 23,5 тонны мусора на человека;
  • Финляндия - 16,6 тонны на человека;
  • Армения - 16,3 тонны на человека;
  • Швеция - 16,2 тонны на человека;
  • Люксембург - 11,8 тонн на человека;
  • Украина - 10,6 тонны на человека;
  • Сербия - 8,9 тонны на человека.

В Украине за 2017 произвели более 474 миллионов тонн мусора, из них 448 тонн - опасные отходы. По данным исследования, это всего среди 105 стран, которые предоставляют данные об опасных отходах. В то же время в 2017 году в Украине переработали 3,2% мусора, а в Канаде - 20,6%.

По данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет. Так, из-за роста численности населения и увеличения городских территорий ожидается рост объемов производства мусора в мире - по некоторым оценкам, на 70% между 2016 и 2050 годами.

От 30% до 35% общего количества образованных отходов в большинстве развитых стран связаны с деятельностью строительного сектора: строительством, реконструкцией и процессами сноса, согласно официальным статистическим данным ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137472
 
 
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Ну так одна металлургия и угледобывающая пр-сть дают 95% того мусора. Шлаки, пустая порода и тп. А вот процент переработки бытовых отходов надо увеличивать. Швеция 98% перерабатывает.
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Люксембург попереду України - там також металургія та вугілля?
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Фигня это все, больше всего мусоров: 100 на 1 человека - это в Раске-*********!
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Хз, наче і непогана компанія зібралась. Цікаво, як вони порахували млн бочок, що вкривають узберіжжя московії на півночі.
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От до чего соевый негодяй довёл Украину !!! Україна потрапила в десятку країн з найбільшим обсягом сміття на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 тонн на людину - Цензор.НЕТ 9082
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Вот - вот. Именно из-за него мы лишь на восьмом месте. Даже Люксембург нас обогнал. Зрада!!!!!!!!!111111адын
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Бред в квадрате. Четверть номинального самого трудоспособного населения вообще не проживают в стране. Страна деиндустриализована, производства нет, оставшееся трудоспособное население условно занято переливанием из пустого в порожнее, проституцией и тунеядством. В рейтинге нет Китая, главной фабрики на планете. Для каких целей фальсифицируются эти рейтинги - вот в чем вопрос. Надо понимать для ускорения сокращения населения дегенеративными мероприятиятиями.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина попала в ТОП-10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 т на человека
 
 
 
 
 
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