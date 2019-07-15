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 Политика Украины
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 На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс

Политик и дипломат Роман Бессмертный, которого указом президента вернули в политическую подгруппу Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, рассказал о дальнейших планах.

Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского ", - написал Безсмертный.

Он добавил, что готов генерировать определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный

Отдельно отметив, что необходимо создать структуру - "координирующий орган", которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов.

На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс 01
На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс 02
На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс 03

Источник: https://censor.net.ua/n3137465
 
 
 Топ комментарии
 
Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, начальник избирательного штаба "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
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беконечных переговоров нужен бессмертный...
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И это только один день! Не то Сатана, не то какой-то злой рок для Украины
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беконечных переговоров нужен бессмертный...
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Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, начальник избирательного штаба "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
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Параноидальная шизофрения. На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс - Цензор.НЕТ 175
Неужели ты веришь в Бога? На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс - Цензор.НЕТ 78
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Волк Ларсен 63ba4b5a - ну в Бога кто верит, кто нет - то такое...

А вот если ты немного хотя бы пожил, то будешь вынужден признать что есть какое то высшее провидение и высшие силы за кругом логических и научных объяснений ...
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Давай что-нибудь про порошенко.
Типа, над домом порошенко засияла звезда на небосклоне!
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да мне плевать на порошенко...
Солдат на его инаугурации упал не зря....
Из за его бездарности погибло много украинских воинов зря..., а доканал его самого армейский скандал свинарчуков...
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И это только один день! Не то Сатана, не то какой-то злой рок для Украины
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Та сатана яку відсторонили ще довго буде маячити над нашими головами...
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Для ватників і для кацяпстану Петро дійсно Сатана, або капець
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У тебя. Понимаю, судя по веселым и разным смайликам, ты веришь в клоуна
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Этот твой пост подтвеждает твою ненормальность.
Ты с кем сейчас говоришь? Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес - Цензор.НЕТ 5026
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Пока Россия не будет признана стороной конфликта и именно так рассматриваться,переговоры обречены на "ходьбу по кругу".от них выигрывают только Путин (смотри-ка,мол,снизошёл до Украины и стал разговаривать...ай.молодецЪ..) и Лукашенко восстанавливает репутацию.Украине НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ.
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Опять появилась эта мерзость безсмертный.Значит скоро снова начнут муссировать тему измененмя количества районов и областей в Украине, чтоб было на что отвлечь вниманм и создать видимость бурной деятельности.Это балабол-пустышка еще ющеновская, тем более нафиг он в минском процессе.
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Мир в Украине возможен при участи в переговорах по прекращению кровопролития , которое рашист заварил совместно с европейскими подельниками только США и Англии...Если "зе" решил ВЗраду распускать за бедеятельность ,то должен видеть , что наработали те,что в Минске ,какие у них "успешные труды" во благо Украины и мира в Украине,,,?
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Полностью согласен с тем что изложено в разделе " Як я ставлюсь до мінського і нормандського форматів" - чіткий майже формульний опис гео-стратегічної ситуацію.. Європі слід би було згадати криваву історію: що передувало Першій і, особливо, другій світовій війні, в розв'язування якої вина більшовизму,-ленінізму - сталінізму, - який породив фашизм... В свою чергу ленінізм - сталінізм - гітлеризм ЗАРАЗИВ цивілізовані демократичні спільноти, зробивши їх слабшими... Історичні аналогії...
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Москалькова едет в Киев на суд к Вышинскому , хорошая картинка для РосТВ для ватников,они больше понимают ,что Сенцова правильно осудили,и всё это благодаря неумелой или прогибочной политики государства Украина
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс
 
 
 
 
 
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