 На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс

Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского ", - написал Безсмертный.
Он добавил, что готов генерировать определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины.
Отдельно отметив, что необходимо создать структуру - "координирующий орган", которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
Неужели ты веришь в Бога?
А вот если ты немного хотя бы пожил, то будешь вынужден признать что есть какое то высшее провидение и высшие силы за кругом логических и научных объяснений ...
Типа, над домом порошенко засияла звезда на небосклоне!
Солдат на его инаугурации упал не зря....
Из за его бездарности погибло много украинских воинов зря..., а доканал его самого армейский скандал свинарчуков...
Ты с кем сейчас говоришь?