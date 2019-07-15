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 Происшествия
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Все про:смерть (6023) туризм (1128) Турция (2104) Хоменко (6)

 С начала туристического сезона в Анталии умерли 13 украинцев. В основном - пожилые люди, - консул Хоменко

В период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии "Укринформу" сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко.

"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин – сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", - рассказал дипломат.

По его словам, большинство проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, которые приезжают на отдых, - это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление с купанием в море – несовместимые вещи.

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"Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил Хоменко.

Как известно, турецкая Анталия – одно из основных направлений летнего отдыха туристов из Украины. Пока точных данных относительно количества украинцев, посетивших Турцию в качестве туристов в этом году, нет. Они будут обнародованы позже. За четыре месяца 2019 года туристический поток из Украины в Турцию вырос на 13,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Несколько лет подряд количество туристов из Украины в Турции растет. В прошлом году это число составило 1,35 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3137459
 
 
 Топ комментарии
 
І оце варто було пхатись туди щоб там померти?
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Мама Коболєва навіть у Америку поїхала,на пенсію Українську там живе.
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І оце варто було пхатись туди щоб там померти?
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никто не знает, где найдет, а где потеряет.
А так хоть удовольствие получили от солнца и моря.
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Тре на Мальдіви їздити,там навіть самі хворі не здихають,після літри горілки))
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а ти щуряка паршивий назад в нору лізь
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Підарсен, і як тобі живеться в смітнику, хоча чому питаю, це твоє середовище існування.
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Певно саме тому Зеленський надав наказ негайно облаштувати пп на кордоні з окупованим Кримом?
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дивна логіка. Вас там в Анталії вже чекають. Білі тапки прилагаються.
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От проклятий барига! Це через нього пенсіонери так зубожіли, що у Анталію поперлися!
А ще він винен у заторах на дорогах! Якби не його "мегакорупція", то українці літали б на гелікоптерах, а так змушені пересуватися на автомобілях!
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Мама Коболєва навіть у Америку поїхала,на пенсію Українську там живе.
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як вас назвати--чоловіче,чи хлопче?Невже ви такі недолугі?Да,є,можливо,50% які взмозі і поїхати в Анталію і купити собі машину.Але є ще інші 50% які ледь зводять кінці з кінцями.Тому не потрібно писати таку дурь.У мене машина--копійка і на іншу не накопичу.А багато людей питають,чи не продаю,бо дорожчої вони не куплять,а в селі машина потрібна не для розваг.В цьому році в нашому селищі городи ніякі.Нічого не вродило.Навіть не знаю,як переживуть зиму ті,хто завжди має надію на свій врожай.
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Та ну? Ельміра? А відколи це євреї у селах живуть? Від початку туристичного сезону в Анталії померли 13 українців. Переважно - літні люди, - консул Хоменко - Цензор.НЕТ 9145
Я плакаль...
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В якій це області нічого не вродило?
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Та...на геликоптерах тоже коррупция... этому - коридор, а этому - свинной хрящик... не втовписся
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Анталия отстой, Эгейское побережье - великолепно. Но дороже
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Егейське узберіжжя чого? Тиждень як з Греції, набагато дешевше ніж Турція.
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Тоже выбирали между Грецией и Турцией. И выбрали Турцию. При той-же цене греческие отели - никакие
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Це да, Греція не має таких отелів, але природа, можливість екскурсій, православна країна, вже 10 років їду в Грецію. Для прикладу цього року отель на перший лінії обійшовся на трьох(дитині 11 років), в 640 євро з дворазовим харчуванням, дорога своя на машині.
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Главное климат по-приятней. Анталия для меня ад с ее дикой влажностью. Бывал несколько раз и в Греции, на островах правда, природа хуже, чем в турецкой Кушадасы и Бодруме
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Ну придивіться до Пієрії, або Халкідики, я зазвичай кручусь біля г Олімп.
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1.35млн. прогревателей пуза. - Эрдогану как раз на С-400 хватит.)
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А Хто винен що Затока дорожче Турції, Болгарії, Греції? Клятий Ердоган підняв ціни в Одесі.
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да там еще и море скоро будет совсем кака, шмаркля разрешила гадить.
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а в Затоке никто не умирает??Везде мрут как мухи..реформы пЭци в действии!Там хоть смерть комфортная,не на койке в смердючем интернате!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала туристического сезона в Анталии умерли 13 украинцев. В основном - пожилые люди, - консул Хоменко
 
 
 
 
 
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