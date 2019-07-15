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Все про:Германия (3367) ракеты (791) Россия (73320) ядерное оружие (603) Столтенберг (673)

 РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг

Россия должна сделать все, чтобы "сохранить жизнеспособность" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, уверенность в этом высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его комментарий разместила на своем сайте в воскресенье, 14 июля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности", - подчеркнул глава НАТО.

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, добавил он.

"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - указал Йенс Столтенберг.

Генсек предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности

"Это - передвижная ракетная система, ее легко скрыть" от систем слежения, уверен Столтенберг. "Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости", - подчеркнул он.

За три недели до предполагаемого прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз также настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 14 июля распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности, - разведка США

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3137457
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Європа сама створила собі небезпеку.
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Все правильно. Касаби їм газ з нафтою, а європейці їм за це бабло на ракети.
Бізнес по-європейські. РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4567
Тепер потрібно європейцям бабло на бомбосховища і на свої ракети
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.. От страха за свое положение, царь выпустил манифест. Ну там.., он обещал райскую жизнь...
- А точнее?
- .. Ну.., свободы всякие... Слово... Собрания... Не, а че говорить-то! Все равно ведь, он что обещал - не сделал! Что ж вранье-то пересказывать?!..
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немедленно ,*глубокую обеспокоенность * и всё.проблеме конец.вы ж по другому не умеете
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Эта война, споры между США и РФ негативно сказывается на других , менее развитых военно и экономически странах
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ну, теперь европейские птицы небесные с червями земными успокоятся - европе никак не отказаться от сибирского газа
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А до столицы павианов, славного города Павиа, долетит?
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А вы им Северный-2. В знак благодарности
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Вот и хорошо, пусть бюргеры под прицелом неадекватного пуйла живут, не такая уж и большая плата за дешевый газ, да фрау Анхела?
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Зачем им новая ракета ? У низ и старые доставали
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теперь российские ракеты делаются на экране

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ТОВАРЕСЧИ, будьте астарожны! ТакЪ называемый "МиротворецЪ" - энто панастаяшчиму террористичиский, КАРАТЕЛЬСКИЙ сайтЪ!
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Какой ракетой мордор бы не пугал-противоядие найдется.А вот для Украины ядерная ракета для барыг и АЭС для народа пока только в стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=M2nAPq9TpOk
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Вы и дальше продолжайте ***** в жпу целовать, она и до рима с лиссабоном долетит
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європа, ау. Як що самі не можете аналізувати - послухайте Штати. Скоро Вова вас покарає за розумову відсталість ....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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