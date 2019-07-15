 Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого

Соответствующее решение суд принял на заседании в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация Куницкого кандидатом в депутаты.
Напомним, о двойном гражданстве Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.
6 июля Александр Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. ЦИК снял его с выборов.
Отметим, что по 169 округу также балотируется действующий нардеп от БПП Александр Грановский.
А шестерка мародера с отвратительным таблом грановский - пойдет нах!
Украинцы, Господь предупреждает в последний раз. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас
У них жуткий цейтнот - заканчиваются деньги.
Найдіть для цієї та решти погані інші дерева.
І Дніпро теж не засмічувати.
Портнов - луганский. Это вотчина ГРУ РФ.
Не удержались.
Интересно, какие аргументы были у суда, который принял заведомо незаконное решение, кроме занесенных денег судье за переработку в воскресенье?)
Тебе похрен , что соево-рыгоАналовская мразь придёт к власти , тебе главное гавном забросать кандидата от ЗЕ ?
А зе-лохи повірили у зе-справедливість ...
Нате вам.
А - то ... відмовляться вони від ще одного "богообраного": кагал своїх не кидає. На відміну від продажних і тупих хохлів.
Привіт, одним словом.
У них сейчас реванш полным ходом, и есть полная поддержка РФ.
Евгений Мураев
"NewsOne передан в управление известному юристу и просто хорошему
человеку, с котором мы видим мир одинаково живописно, Андрею Портнову.
Теперь он будет осуществлять всю деятельность по управлению и
регулированию информполитики. Так что извините, Петр Алексеевич, и
товарищи активисты, но теперь прыгать с шинами у входа потому, что вам
не нравится моё мнение, больше не получится. В том числе и потому, что
это уже будет не внутриукраинским, а европейским делом.
Ну, а о новых проектах - немного позже. Будем выдавать новости по одной )) - с Андрей Портнов.
Вот такая команда Зе