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 Политика Украины
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Все про:суд (22308) ЦИК (3194) Куницкий Александр (2)

 Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии Украины о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

Соответствующее решение суд принял на заседании в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация Куницкого кандидатом в депутаты.

Напомним, о двойном гражданстве Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я восстановлюсь через суд", - снятый ЦИК кандидат от "Слуги народа" Куницкий

6 июля Александр Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. ЦИК снял его с выборов.

Отметим, что по 169 округу также балотируется действующий нардеп от БПП Александр Грановский.

Источник: https://censor.net.ua/n3137454
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов трудится в поте лица, ценные кадры для папы Бени отстаивает.
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Ура!
А шестерка мародера с отвратительным таблом грановский - пойдет нах!
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Ура!
А шестерка мародера с отвратительным таблом грановский - пойдет нах!
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Враг моего врага - типа друг, не смотря, что каллированное дерьмо.
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Еще одного друга лови:

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 4047
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Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, начальник избирательного штаба "Слуги народа" в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рудем была женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги.
Украинцы, Господь предупреждает в последний раз. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас
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Портнов трудится в поте лица, ценные кадры для папы Бени отстаивает.
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Кто такой Портнов? Почему Петя его за 5 лет не посадил? Не хватило времени? Или он тоже безалтернативный Петин партньор как и Мертвечук и Ахметов и другие рыги?
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Портнов сбежал вместе с Яныком и сидел за границей сначала в Москве, а потом в Вене, до прихода к власти Зели. Вернулся в Украину через день после возвращения Бени. Портнов многолетний друг Бени, Богдана и Трубы. Двое последних были его подчиненными, когда Портнов был замом главы АП Яныка. Так-же Портнов по просьбе рашенских властей в 2014 году написал переходную конституцию Крыма для аннексии его Рашей.
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А еще именно Портнов сделал Януковича диктатором. Так что он спец.
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Еще и какой! Кроме "работы" с конституционным судом вместе с Лавриновичем Портнов отметился и разработкой знаменитых законов 16 января. Во-общем очень ценный кадр в "новой" команде.
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Многолетний друг Богдана предатель родины Портнов собирается после выборов устраивать массовые облавы на украинцев, о чем гордо заявляет в фейсбуке. То что у главы Офиса преЗедента такие "друзья" говорит о многом

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 459
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Он мог бы и не писать всё это; их схема понятна. Они полные банкроты. Им нужно установить абсолютную диктатуру до момента когда посыпется гривна, потому что если они не успеют этого сделать, Портнов сам повиснет на киевском каштане.
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ИМХО, всё движется к кровавой бане.
У них жуткий цейтнот - заканчиваются деньги.
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Прошу каштани не чіпать.
Найдіть для цієї та решти погані інші дерева.

І Дніпро теж не засмічувати.
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Ну, фонари есть. Не знаю как оно обернётся. Портнову бежать некуда - его больше не пустят ни в Вену, ни в Москву.
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Обратите внимание: терминология опущенных блатарей: "помножить на ноль".
Портнов - луганский. Это вотчина ГРУ РФ.
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У них и методы такие-же: Обрати внимание на второй абзац. 2013-2014 не напоминает?

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 2441
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Безусловно. Даже на "гербе ЛНР" поместили блатной знак различия: восьмиконечную звёзду.
Не удержались.
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Суды по воскресеньям нужные решения клепают, во внеурочное время.
Интересно, какие аргументы были у суда, который принял заведомо незаконное решение, кроме занесенных денег судье за переработку в воскресенье?)
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Ну, Портнов же пояснил: все кто с ним несогласны, получат десять лет расстрела.
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18 й - А ты тут трудишься в поте лица для граНовского ?
Тебе похрен , что соево-рыгоАналовская мразь придёт к власти , тебе главное гавном забросать кандидата от ЗЕ ?
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Повторюсь для упоротых. Ну да, а снять обоих религия не позволяет? Так там еще есть кандидаты и от Голоса, и от националистов, и другие. Выбрать кого-то из них вам Петро запретил?
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Отметим, что по 169 округу также балотируется действующий нардеп от БПП Александр Грановский. С действующим Венгерским и Румынским паспортами.
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А обоих снять - религия не позволяет?
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Суды давно легли под зекоМанду, но Зеле всё ещё не хватает полномочий😁
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Петины рехвормированы суды которыми он хвалился как самой потужной рехвормой, легли под ЗЕ. Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 335
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чем руководствовался суд? какая мотивация такого решения?
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Тем что судьи хотят работать и дальше, а ещё кеш.
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так вроде ж сейчас коррупцию бороть собрались новые лица
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Вот и борются вовсю по-своему, засыпают баблом.
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Что значит собрались, уже побороли. Коррупция это ж когда берут у всех подряд, а когда берут только у пахана то це заохочення а не криминал, что не понятно.
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Бабло папы Бени для них самая лучшая мотивация. Почитайте какую истерику вчера устроил представитель Зели в ЦИК из-за этого клиента.
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Тем, что в команде у Зели есть "решалы". Ну а судьи еще не зыбыли, как можно решать вопросы.
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Ну так вони в курсі,шо в нинішньої ВР по три паспорти і так можна було
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Петя же за 5 лет не внес законопроект о уголовном наказании за двойное-тройное гражданство. 5 лет не хватило или желания не было? Вот просю теперь кушайте что Петя наварил за 5 лет. Не обрыгайтесь.
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Ну да, это Петро не дает снять обоих - и Куницкого и Грановского с выборов. Это же гад Порох взял в состав Слуги кума Медведчука Холодова и навязал туда рашиста украинофоба Макса Бужанского и другую нечисть. Вот гад, правда?
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Ну так шо зелебобіки,довибиралися.Тепер вам харчів в набор по списку ніхто не дасть.Порох вернись!
Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 6367
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Та пашол ты на***8 со своим Порохном. Нужно было его удавить еще когда он на бульдозер лез. Сейчас бы небыло етого пиз***ца.
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Не нервуй,то я прикалуюсь,хіба ж може бути гарним життя,коли навіть харчі в борг беруть.А тупі сосняві лайкають
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Так Петя же нас в Европу вел-вел и привел. Там ведь тоже дают еду в долг? Или нет? Или только наш лес и електроенергия в Европу поехали вслед за гастарбайтерами по безвизу?Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 4098
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Даже йух его знает какая тварь хуже. Грановский который кстати наверное тоже имеет несколько гражданств и етот слуга нарота. Спасибо тебе Петя что выбора не дал. То же самое по другим округам, где от БПП идут одни мрази в том числе Кононенко. Вместо выборов лучше взять ети списки и расстрелять всех в яру. Лично я не вижу перспектив у Украины с такими кандидатами.
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Так там еще есть кандидаты и от Голоса, и от националистов, и другие. Выбрать кого-то из них религия не позволяет или Петро запретил?
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Пока не начнут гореть дома таких ,,судей,, ничего не поменяется
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Воно є громадянином Ізраїлю. Яка ще тут потрібна мотивація?
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Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 2931

А зе-лохи повірили у зе-справедливість ... Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 2931
Нате вам.
А - то ... відмовляться вони від ще одного "богообраного": кагал своїх не кидає. На відміну від продажних і тупих хохлів.

Привіт, одним словом.
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Ведана, Вы неправы. Им наплевать чьё у него там гражданство, и кто он по национальности. Речь идёт о сохранении власти мафией, которую создал Кучма, и которую начал шатать Порошенко (не дошатал - решил играть по правилам, а зря).
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Потому что Порошенко менял институции, а не людей. Вот и пытаются теперь вернуть институции в стойло под лживым лозунгом "новых лиц". Выглядит очень смешно, когда реформаторы против реформ.
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Он не мог менять олигархическую верхушку, потому как Украина просто распалась бы на массу "народных республик". Возможны были только договорняки.
У них сейчас реванш полным ходом, и есть полная поддержка РФ.
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И такой текст в придачу:
Евгений Мураев
"NewsOne передан в управление известному юристу и просто хорошему
человеку, с котором мы видим мир одинаково живописно, Андрею Портнову.
Теперь он будет осуществлять всю деятельность по управлению и
регулированию информполитики. Так что извините, Петр Алексеевич, и
товарищи активисты, но теперь прыгать с шинами у входа потому, что вам
не нравится моё мнение, больше не получится. В том числе и потому, что
это уже будет не внутриукраинским, а европейским делом.
Ну, а о новых проектах - немного позже. Будем выдавать новости по одной )) - с Андрей Портнов.

Вот такая команда Зе

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 5537
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Я спать пошел. А всем прахоботам такой трехдневной диареи(согласно заветам Андрея Полтавы), чтобы до компа добежать не успевали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого
 
 
 
 
 
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