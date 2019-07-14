 Фейсбук заблокировал страницы "Книги памяти павших за Украину" и "Стены народной памяти погибших за Украину"

Об этом сообщили волонтеры "Книги памяти" на странице "Стены народной памяти", которую потом тоже заблокировали, передает Цензор.НЕТ.







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"Друзья, фейсбук-страницу проекта" Книги памяти павших за Украину www.facebook.com/Memorybook.org.ua сегодня утром окончательно заблокировали, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем.

К сожалению, мы и не имеем особых надежд на то, что кто-то поможет нам выйти из затруднительной ситуации.

Как оказалось, по большому счету "Книга памяти" не нужна ни государству, ни большинству нашего общества...

Спасибо всем нашим друзьям за поддержку, мы продолжаем борьбу.

Сайт работает, память живет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее авторам "Книги памяти" модераторы фейсбука неоднократно направляли предупреждения, что контент страницы не соответствует нормам социальной сети и страница должна временно прекратить деятельность.

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