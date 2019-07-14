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Все про:Facebook (281) блокирование (229) Ян Осока (720)

 Фейсбук заблокировал страницы "Книги памяти павших за Украину" и "Стены народной памяти погибших за Украину"

Утром 14 июля социальная сеть "Фейсбук" полностью заблокировала деятельность страниц "Книга памяти павших за Украину" и "Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2018 гг."

Об этом сообщили волонтеры "Книги памяти" на странице "Стены народной памяти", которую потом тоже заблокировали, передает Цензор.НЕТ.

Фейсбук заблокировал страницы Книги памяти павших за Украину и Стены народной памяти погибших за Украину 01

Фейсбук заблокировал страницы Книги памяти павших за Украину и Стены народной памяти погибших за Украину 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ

"Друзья, фейсбук-страницу проекта" Книги памяти павших за Украину www.facebook.com/Memorybook.org.ua сегодня утром окончательно заблокировали, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем.

К сожалению, мы и не имеем особых надежд на то, что кто-то поможет нам выйти из затруднительной ситуации.

Как оказалось, по большому счету "Книга памяти" не нужна ни государству, ни большинству нашего общества...

Спасибо всем нашим друзьям за поддержку, мы продолжаем борьбу.

Сайт работает, память живет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее авторам "Книги памяти" модераторы фейсбука неоднократно направляли предупреждения, что контент страницы не соответствует нормам социальной сети и страница должна временно прекратить деятельность.

Также читайте: Facebook за полгода удалил 3,4 млрд аккаунтов, распространявших спам и фейковые новости

Источник: https://censor.net.ua/n3137449
 
 
 Топ комментарии
 
ну шо сказать.."фейсбук" продався або пидиграе пуйлу...як и ПАСЕ...
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Нафтобабло «Газпрома»...
Нічого, згадають вони його, коли хуйло шваркне по Європі, ядерним металлобрухтом...
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Як виявилося, за великим рахунком "Книга пам'яті" не потрібна ані державі ані більшості нашого суспільства....

95 квартал наше фсьо!
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ну шо сказать.."фейсбук" продався або пидиграе пуйлу...як и ПАСЕ...
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Агов! Йэто всьо из-за Зеленьського! Точнее изь-за Кольомойського!
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Та шо ж такое. Теперь видимо в знак протеста во Вконтакте будут возвращаться? Фейсбук заблокировал страницы "Книги памяти павших за Украину" и "Стены народной памяти погибших за Украину" - Цензор.НЕТ 8270
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та разберёмся...просто наши хакеры положат ФБ на сутки...и норм...
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Шо,шо? Пейс Пук забив болт на Україну з таким президентом.
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Та да, ведь Пеця своими жирными телесами удерживал в том числе и Пейсбук. Кремень просто!
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А ты думал, что можно болт на дипломатическую работу положить как на рояль, а все будут за Украину сражаться?
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Неуж-то великий дупломат Поросенко и в фейсбуке дупломатил? Небось лично с Цукерманом? Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 1027
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Твой Зелемойский уже встречался с лидерами стран проукраинской коалиции в ПАСЕ?
Может референдум провести по поводу встречи?
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Ну так Зеленский взял пример с великого дупломата Параши, встречавшегося с проукраинской коалицией против строительства СП-2.
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Ну что поздравляю. В слудующем году начнется масштабная Европейская война. То что было в 2014 году это были цветочки. Теперь это коснется и восточной Европы. Венгрия, ну что готовы, чтобы вас бомбили авиабомбами. Счёт идёт на месяцы
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Нахрєна їх бомбами? Кацапи їх на історічєскую родіну відправлять, уралмаш поднімать.
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Для пацанів, що нині так рвуться до влади "Книга пам'яті" - це блокноти з борговими розписками. Тими, за якими вони Коломойському винні.
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"по большому счету "Книга памяти" не нужна ни государству, ни большинству нашего общества..."

Они пишут что ты тоже виноват.
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Помиляєшся, я не "большинство, я, якраз, "мєньшеньство", 23 відсотки.
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в однокласниках или в контакте можно открыть
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Бабки не пахнут. За бабло цукенберг и маму продаст
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маму не продасть, а от «Книгу пам'яті...» заблокує....
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Нафтобабло «Газпрома»...
Нічого, згадають вони його, коли ***** шваркне по Європі, ядерним металлобрухтом...
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не-ламать вин не буде-вин йих тихенько як в 40-х планували "захопить"...вони й не пикнуть...
и буде НЮ-ссср"... Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 3805
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А фейсбук что-то должен национальной памяти? Там у них другая национальная память. ВКонтакте-2
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никогда не регистрировался в соц. сетях и не собираюсь, ловушка для спецслужб, у меня в сердце такие вещи, а это ховно маланское до лампочки, клал я на ваш fb
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Фейсбук в контролюється кацапами,бо Україна не має свого сигменту,нас відносять до кацапстану.
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Да хватит уже этот бред постоянно повторять. Украинский фейсбук модерируется в Варшаве.
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І тому Поляки блокують за слово КАЦАП?
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Ну вот и спроси у них. Особенно эту активистку Крук.

Международная корпорация Facebook официально выбрала общественную активистку, журналистку, политолога Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Назначение состоялось 27 мая, однако Крук отметила это на своей странице в соцсети только сегодня.
"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - написал замминистра Дмитрий Золотухин.
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А за "пшек" чомусь не блокують. Якісь кацапозалежні поляки, непатріотичні.
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Если Фейсбук контролируют кацапы почему Порошенко его тоже не запретил?
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Смотри, она даже премию получила от США "за вклад в развитие Майдана".

"Известно, что Екатерина Крук родом из Ровно. Закончила Ровенскую государственную гуманитарную гимназию, затем училась во Вроцлаве (Польша) и в Central European University в Будапеште (Венгрия), получила высшее образование по политологии по специальности «Зарубежные службы». Работала в польской команде организаторов «Евро-2012».

В 2013 году вернулась в Украину, проходила практику в Верховной Раде. Принимала активное участие в Революции Достоинства, освещала события Майдана английском языке в Twitter, писала англоязычные материалы для иностранных СМИ, за что была награждена премией Freedom Award от Атлантического совета США за вклад в развитие Майдана."
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А вообще грустно. Она помайданила и уехала обратно в Европу. Майдан очень помог ее карьере.. в Европе.
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Як виявилося, за великим рахунком "Книга пам'яті" не потрібна ані державі ані більшості нашого суспільства....

95 квартал наше фсьо!
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Зачем рассчитывать на соцсети ? Не проще сделать сайт с этой информацией? Просто все эти бесплатные сервисы а ля фб и ли вк или инстаграм не надежны. И если ты выкладываешь туда информацию будь готов к тому что она уже немного и не твоя. И что админы соцсети просто распорядятся ей как захотят. Хоть копии сделали?
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Правильно, все равно в ФБ одни пенсионеры и чиновники.
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Фейсбук и правда разбушевался в последние дни. Я бы на месте создателей проекта обождал. Это репрессии, которые пройдут.
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фб либералистская помойка. одни боты фейки блокировки и пропаганда лгбт. вот украинскую соцсеть нашел ukropen.net
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"фейсбук" по нашому це "пико-книга"... За якою стирчить огидна, продажна пика власника цього інтернет-лайна. Якщо б наша 40-мільйонна країна раптом відмовилась від користування цим ресурсом, тоді, будьте впевнені, одразу поновляться усі "раптом зниклі" проукраїнські теми. Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 790
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Вот вам и свобода слова в мировом масштабе. А мы еще должны оправдываться перед всякими гнидами о декомунизации и ущемлении рузького языга. Всех нужно посылать нах. и делать то что сделает Украину сильной. И хватит уже по Киеву водить армию пи***ров. Етим мы только показываем какие мы ничтожные.
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то "демакратия"...европейська...а так справди-мы маемо бути сами соби хазяйи... Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 3589
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Мене сьогодні заблокували на фейсбуці на 30днів,я там кацапів перевиховувала,ну що ж хай вони від мене відпочинуть,а я від них.
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Не могу понять, на фига вообще нужен тот пейсбук. Я им не пользуюсь и как-то не страдаю. На нём свет клином сошёлся?
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Так Порошенко же все остальное запретил. Конечно сошелся.
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Почему МИД молчит? Заблокировать фб на пару дней в Украине - пусть фб понесет миллионные убытки.
ЗАТО БУДУТ УКРАИНУ УВАЖАТЬ
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і це початок вже неприхованої здачі держави з "дозволу" Зєлєбєні, точніше олігархату , що в зєкамадні...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФейсбук заблокировал страницы "Книги памяти павших за Украину" и "Стены народной памяти погибших за Украину"
 
 
 
 
 
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