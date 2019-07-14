 Фейсбук заблокировал страницы "Книги памяти павших за Украину" и "Стены народной памяти погибших за Украину"

Об этом сообщили волонтеры "Книги памяти" на странице "Стены народной памяти", которую потом тоже заблокировали, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, фейсбук-страницу проекта" Книги памяти павших за Украину www.facebook.com/Memorybook.org.ua сегодня утром окончательно заблокировали, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем.
К сожалению, мы и не имеем особых надежд на то, что кто-то поможет нам выйти из затруднительной ситуации.
Как оказалось, по большому счету "Книга памяти" не нужна ни государству, ни большинству нашего общества...
Спасибо всем нашим друзьям за поддержку, мы продолжаем борьбу.
Сайт работает, память живет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее авторам "Книги памяти" модераторы фейсбука неоднократно направляли предупреждения, что контент страницы не соответствует нормам социальной сети и страница должна временно прекратить деятельность.
Может референдум провести по поводу встречи?
Они пишут что ты тоже виноват.
Нічого, згадають вони його, коли ***** шваркне по Європі, ядерним металлобрухтом...
и буде НЮ-ссср"...
Международная корпорация Facebook официально выбрала общественную активистку, журналистку, политолога Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Назначение состоялось 27 мая, однако Крук отметила это на своей странице в соцсети только сегодня.
"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - написал замминистра Дмитрий Золотухин.
"Известно, что Екатерина Крук родом из Ровно. Закончила Ровенскую государственную гуманитарную гимназию, затем училась во Вроцлаве (Польша) и в Central European University в Будапеште (Венгрия), получила высшее образование по политологии по специальности «Зарубежные службы». Работала в польской команде организаторов «Евро-2012».
В 2013 году вернулась в Украину, проходила практику в Верховной Раде. Принимала активное участие в Революции Достоинства, освещала события Майдана английском языке в Twitter, писала англоязычные материалы для иностранных СМИ, за что была награждена премией Freedom Award от Атлантического совета США за вклад в развитие Майдана."
95 квартал наше фсьо!
ЗАТО БУДУТ УКРАИНУ УВАЖАТЬ