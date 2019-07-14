 Глава полтавской организации "Слуги народа" Сердюков спровоцировал смертельное ДТП и обещает оплатить лечение пострадавших

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"За рулем автомобиля был я, Елена сидела сзади. Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Дело был в автомобиле, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственности", - написал Сердюков.
Он также заверил, что оплатит лечение пострадавших.
Напомним, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка ВАЗ. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Знаете кто слуга народа?
ЭТО - МЫ.
А Народ-это ЗЕ, БЕНЯ, Богдан Разумков итп
https://www.youtube.com/watch?v=2Y0kZOx8Uv4
Чи ти смакуєш цими висерами?