EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  5103  134
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5645) Полтавщина (495) смерть (6023) Слуга народа (120)

 Глава полтавской организации "Слуги народа" Сердюков спровоцировал смертельное ДТП и обещает оплатить лечение пострадавших

Глава полтавской организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что стал участником смертельного ДТП в Полтавской области.

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"За рулем автомобиля был я, Елена сидела сзади. Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Дело был в автомобиле, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственности", - написал Сердюков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Он также заверил, что оплатит лечение пострадавших.

Глава полтавской организации Слуги народа Сердюков спровоцировал смертельное ДТП и обещает оплатить лечение пострадавших 01

Напомним, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка ВАЗ. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.

Также смотрите: Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3137448
 
 
 Топ комментарии
 
Бог уже прямым текстом говорит, что Зеленский и его банда - горе для Украины.
 показать весь комментарий
 
В дополнение кортеж Зеленского попал в аварию с детьми и в Запорожской области. Куда девался старый добрый велик? Не просто так его убрали с логотипа зебилов. Вряд ли это совпадение. Хотя, кто знает...
 показать весь комментарий
 
сегодня день дтп зебобиков
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Уж больно много развелось этих слуг народа, не кажется ли вам?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы только слуг народа! Уже и слуги этих слуг народа подключились!
 показать весь комментарий
 
Ну вот,одним слугой у народа меньше. Бедный народ!!!
 показать весь комментарий
 
Большая просьба, повторите эту новость и завтра пару раз.
 показать весь комментарий
 
 
О чем речь? Этот "слуга" должен сесть, показательно и надолго!
 показать весь комментарий
 
 
А серед "Слуг народа" українці є? Євреїв - бачу, рускіх - бачу, а українці там є?
 показать весь комментарий
 
 
по дтп под Запорожьем. реакция зебобиков

Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих - Цензор.НЕТ 1220
 показать весь комментарий
 
 
Зе!Люди - Зе!Боти Це їхня робота!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так а чему удивляться? Вы помните как Узеленского объяснили назначение Богдана? Они сказали, что у них в команде много специалистов по информации, но нужен был тот, кто разбирается в управлении государством (или что-то вроде этого). Если перевести на общедоступный, то они знают ,что говоритьбыдлу, что показывать, но не знают, что делать со страной. Для этого есть Богдан... А у того есть Беня. А Зеля - просто говорящая обезьяна.
 показать весь комментарий
 
Сьогодні "велосипедний" кортеж зебіла потрапив в ДТП з автобусом з дітьми. Слава богу, ніхто не постраждав
Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих - Цензор.НЕТ 6000

 показать весь комментарий
 
 
Только что кортеж президента подрезал автобусы с детьми. Новое дтп.

Знаете кто слуга народа?
ЭТО - МЫ.
А Народ-это ЗЕ, БЕНЯ, Богдан Разумков итп
 показать весь комментарий
 
 
І у 1 сотні "Слуг урода" 76 євреїв, 11 кацапів, та аж 9 українців...
 показать весь комментарий
 
 
Епоха зе вбивць..А шо я зе вбивство аплачу..Я ваівал протіф соєфиххх!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Передача у него провалилась, выйди отсюда черт
 показать весь комментарий
 
 
Так это же двойной обгон, жесть ну и "слухи нарота".
 показать весь комментарий
 
 
нет. двойной обгон это обгон машины которая уже обгоняет.
 показать весь комментарий
 
Это даже не обгон а полёт по встречке. Из-за таких уродов гибнут люди. Он себе таз сломал а людям жизнь всю сломал...
 показать весь комментарий
 
 
Конечно оплатишь. После того как отсидишь за убитых
 показать весь комментарий
 
 
Адмін, закрий коментарі.
Чи ти смакуєш цими висерами?
 показать весь комментарий
 
а пусть не обманывает, наверное уже с адвокатами придумали эту версию с провалом передачи, слава богу у всех сейчас регистраторы
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь рейтинг зели провалится .
 показать весь комментарий
 
 
Как он оплатит? А как же эпоха зубожиння? Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих - Цензор.НЕТ 9968
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава полтавской организации "Слуги народа" Сердюков спровоцировал смертельное ДТП и обещает оплатить лечение пострадавших
 
 
 
 
 
 вверх