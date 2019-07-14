 Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков

Такое мнение высказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "Фактам недели" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, решение о переименовании городов, сел или улиц "должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет" - то есть через местный референдум.
"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – отметил Разумков.
Напомним, в Харькове 2 июня протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).
В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста. 11 июля он сообщил о восстановлении памятника.
19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, измененного в рамках декоммунизации. Украинский институт национальной памяти обратился в ГПУ в связи с возвращением проспекту в Харькове имени советского маршала Жукова.
18:26, сегодня
В Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Это Запорожье".
По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.
Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
Этот малец завзятый ещё наворочает.Голосуем за Слуг народа!
референдум в Донецке 06 05 2014 (ненормативна лексика)
И Ленин такой молодой...
я його просто зневажаю.
Скорее всего креатив ФСБ...
Кем по национальности был Ленин?
ответ: Ленин был чукча - шибко умный...
Так краще ?
Я взагалі не розумію, чому ви не реагуєте на відверту проросійщину з вуст цієї істоти ?