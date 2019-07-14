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 Политика Украины
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Все про:декоммунизация (449) Разумков Дмитрий (94) Слуга народа (120)

 Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков

Решение о переименовании населенных пунктов или улиц нужно принимать на местных референдумах, а не в стенах парламента.

Такое мнение высказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "Фактам недели" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о переименовании городов, сел или улиц "должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет" - то есть через местный референдум.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – отметил Разумков.

Напомним, в Харькове 2 июня протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста. 11 июля он сообщил о восстановлении памятника

19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, измененного в рамках декоммунизации. Украинский институт национальной памяти обратился в ГПУ в связи с возвращением проспекту в Харькове имени советского маршала Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Источник: https://censor.net.ua/n3137446
 
 
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он дурачок генетический, есть закон причём тут референдум нет такого понятия в юриспрюденции Украины
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Три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети
18:26, сегодня
В Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Это Запорожье".
По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.
Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.

Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах, - Разумков - Цензор.НЕТ 3623
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Нє. Це вже не реванш. Це вже шабаш розпочався.
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Вот и ******* тявкнул!Голосок рыговский прорезался.
Этот малец завзятый ещё наворочает.Голосуем за Слуг народа!
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а кто был его папочка... отвественный сотрудник ЦК ВЛКСМУ.. так что гены клытые гены.. природа всегда отдыхает на детках... в меня такое впечатление что все зелемойские какие то ну не знаю нет не дебилы нет не дураки.... а все равно напоминают тех придурков коми висит табличка не влезать высоое напряжение а они лезхут по 27 тысяч напряжение на крышу вагона сэльфануться превращаясь в кучку пепла... Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5261
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если говорить о папочках, то лучше порохоботу помолчать. папа луценка - секретарь обкома партии, папа жены пороха - замминистра урср, яценюку помог подняться папа его друга - секретарь обкома партии. в порошенковском окружении 2/3 из семей партэлиты ссср
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эта подстилка разумков доведет население до майдана
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Откровенный призыв к федериализации, т.е. у изменению конституционного строя Украины. Ей СБУ, вы где? Это уже ваша сфера ответственности.
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Якже ЗЄків заключило референдумах... Після 2014го вже б не згадували слово « референдум», а вони хочуть це зробити як панацею від всіх проблем. І на себе не хочуть брати відповідальність щоб на них потім «шишки» не летіли.
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Да здравствует ....
И Ленин такой молодой...
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Либерально, логично, демократично. Я за. Вятровича уволить нахрен.
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так давай вернёмся сразу в "хведерацию"...а чё дёргацца...да...?! и газ по 90 будя и салу сбыт... Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5344
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Возвращайся. Поезд на Масквабад каждый день ходит. Референдум и без тебя состоится.
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да конечно...но сначала нужно понаехалов кацапских повыселять...ну,шоб совсем демократично было
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Уже открытым текстом - пусть юго-восток, заселенный сибирскими переселенцами\подселенцами и зомбированными русским телевидением (малороссы) решает на референдумах как им жить (узнаете крымский референдум?) и в итоге две трети Украины отделится в Россию.
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Я вот читаю и делаю вывод что именно порохоботы делят Украину по Днепру.
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а ты не делишь на порохоботов и других
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а ты не думай--у тебя это плохо получается
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это ты к чему написал ? Хочешь сказать шо Крым "сам ушёл", а вовсе не оккупирован ?
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я в ШОКЕ!!! Разумков-вроде умный чел-но ляпнуть ТАКОЕ...!!! примера ОРДЛО вам дуракам МАЛО...?!!!
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он выполняет волю кремля - все по технологии референдум- федерализация - отделение - присоединение
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разумков то кацап.
я його просто зневажаю.
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Разумкову главное сохранить раскол страны.
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Разумков латентный сепар, такой же как и Зезидент А чему удивляться, ведь их родители бывшие коммуняки вот такое воспитание они и получили.
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Открытый сепар - как и все слуги русского народа
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не латентный, а активный сепар...
Скорее всего креатив ФСБ...
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что про тебя сволоч можна сказать-хитрожопая рыговская гнида,в одной лодке с мертвечуком и бойко, ватник ,малорос,украинофоб, довыбирались-дальше будет только интересней
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Кацапня даунбасса,а тем более срыма.должна вернуться в родную говень,но Украинская власть,должна это менять на Ес. и Нато.
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А если на местах сепарские морды типа кернеса и труханова? Розумков ПНХ
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разумков сделал сегодняшний вечер...хер я за Зе галасавать теперь буду... Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков - Цензор.НЕТ 1977
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Эй-эй, шо это вас так ломать начало - внезапно?
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Вопрос к армянскому радио:
Кем по национальности был Ленин?
ответ: Ленин был чукча - шибко умный... Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков - Цензор.НЕТ 4126
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У декоммунізаторів так і не вистачило духу повернути звання Героя України ,Степану Андрійовичу Бандері, відібранного донецьким судом..Бо путін нападе.Гріш ціна отим заявам всіляким вятровича,та смолоскипним ходам,лакмусом би було саме повернення звання.
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А разумков тепер дозволить відбудувати пам'ятники членіну.
Так краще ?
Я взагалі не розумію, чому ви не реагуєте на відверту проросійщину з вуст цієї істоти ?
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Ага, на референдумах типа крымского и донецкого... 😕
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Разумков, вообще потерялся в современних реалиях. Он маюили не умний или деньги сильно любит, и власть. Но думаю скоро его утилизируют, как использований кондом.
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Зато люстрация у нас не на местных референдумах продвигается. Как хотят, так и вертят.
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Ну что не реванш ЗЕбилы? Значит если ватка на местах хочет, то пусть будет как хочет ватка... пипец стране...разделят ещё больше ЗЕбилы сепарские..
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Зебені все роблять за кацапським сценарієм. Федералізація
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Если эта тема раскалывает, то ее или отложить, или действительно отдать на россуд жителей городов.
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SOS ! Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами - СМИ
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Плавненько так подводят под федерализацию.Референдумы решают всё.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков
 
 
 
 
 
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