 Спасатели ищут возможных пострадавших в результате оползня на пляже в Одессе

"14 июля в 17 час. 28 мин. поступила информация о том, что в Киевском районе г. Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. По состоянию на 19 ч. 15 мин. на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.
По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.
На відео це добре видно https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=pRhOcvH2FLg
Лихо якесь, а не презедент...
... или наоборот?
... запутался что-то ...или перепутал.
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2. На берегу Одессы строят дома , пренебрегая оползневыми зонами
Кортеж президента Владимира Зеленского в Запорожской области спровоцировал аварию с автобусами, в которых ехали дети
Об этом сообщает «Страна».
Так, по предварительной информации, причиной происшествия стал обгон колонны легковыми машинами.
«Легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали», - говорится в сообщении.
Не верю.