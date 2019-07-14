 Спасатели ищут возможных пострадавших в результате оползня на пляже в Одессе

"14 июля в 17 час. 28 мин. поступила информация о том, что в Киевском районе г. Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. По состоянию на 19 ч. 15 мин. на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

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