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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17665) реванш (19) Европейская Солидарность (67)

 Реваншисты начали поднимать голову, когда почувствовали, что это можно делать, - Порошенко

События последних месяцев свидетельствуют об усилении реваншистского давления на государственные достижения Украины, демонстрируют мощную гибридную атаку "пятой колонны" Кремля, которая после президентских выборов взялась восстанавливать свои позиции внутри нашего государства.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Реваншисты начали поднимать головы, когда они почувствовали, что это можно делать. Посмотрите на переименование улиц в Киеве - это символично. И Бандера является символом - и Москва является символом. Они стремятся затянуть нас в старую систему координат страны-колонии, колонии России. Именно поэтому подаются иски об отмене регистрации Православной церкви Украины. Именно поэтому предлагается сокращение армии во время войны на 100 тысяч. И по закону о языке идут представления в Конституционный суд. Все это называется одним словом - реванш", - убежден Петр Порошенко.

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"Я и вся команда "Европейской Солидарности" - мы твердо настроены на то, чтобы нашим парламентским десантом, нашим политическим "спецназом" этот реванш остановить. И у нас это точно получится", - подчеркнул лидер партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3137443
 
   
 Топ комментарии
 
треба було Петре,не звиздіти 5 років ,а реваншистами ригами та совкодрочерами займатися у всіх гілках влади.а тепер усілякі шуфричі бойки мураєви та рабіновічі рила знову повитикали.А ти навіть штепу довбану-колаборантку в буцигарню не закрив
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Кукушка улетела окончательно. Никакого разнообразия, заклинило.
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пердак подгорает. сидеть ох как не хочется.
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Петя, ты и есть реваншист.
Вместе со всей своей вороватой компанией.
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не ждуть.

Чи ти той самий Портнов, який фейки рощпускає?
Так от, у вівторок-середу Порошенко буде в Страсбурзі, замість твого зебуїна вирішувати важливі справи для України. А саме: про снкції на парашу.
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Пусть порошенко продемонстрировал приказ Зеленского о сокращении Армии.
Но ведь не покажет.
Врет, как всегда.
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Я заметил одну общую черту порохоботов.
Они - большие фантазеры. Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6629
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ні - вони просто звичайні брехуни і провокатори !
А от з фантазією , в них , навпаки - доволі кепсько ... не креативно ..))
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Мне кажется или фсе предыдущие презы просто тихо сваливали после их не выборов ,чёже эта г ни как не успокоится?
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не напружуйся , Пеця - твої ПЕСики все одно до ВР вже не потрапляють ! Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7916.... Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4450
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Пецю скоро будуть бити...ногами по лицю Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4385
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А чего ж ты **** соевая этих реваншистов не посадил ?
У ТЕБЯ ПЯТЬ ЛЕТ БЫЛО ...
Но видать своих кремлевских дружков сдавать не хотелось , партнёры как-никак !
Теперь строит из себя святую целку не при делах. Тьфу ...мразь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеваншисты начали поднимать голову, когда почувствовали, что это можно делать, - Порошенко
 
 
 
 
 
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