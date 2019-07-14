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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (925) пропаганда (2283) 112_Украина (31)

 Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Принадлежащий Виктору Медведчуку телеканал "112 Украина" отменил показ ленты пророссийского пропагандиста Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" по рекомендации Международного редакционного совета.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт телеканала.

В сообщении говорится, что некоторые сотрудники получают угрозы в связи с анонсом показа фильма, а ночь на 13 июля здание телеканала обстреляли из неустановленного оружия.

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"Международный редакционный совет рекомендовал руководству телеканала "112 Украина" отказаться от трансляции "Нерассказанной истории Украины". Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство телеканала обратилось с заявлениями в СБУ, ГПУ, МВД, а также в посольства стран G7 и международные организации "с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников".

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Напомним, канал "112 Украина" 12 июля заявил о планах показать фильм пророссийского пропагандиста Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук. Активист Сергей Стерненко призвал пикетировать телеканал с требованием не допустить в эфир пропагандистский фильм

Источник: https://censor.net.ua/n3137441
 
   
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закрыть этот канал нафик. Или национализировать и перепродать
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не в канале дело, закроют этот, мертведчук новый купит, делов-то ему!
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Стоун бы на шею этому стоуну, и в море. Моменто море...
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Надо и по "теле аналу newsone" ******* из гранатомёта,может и те отменят прокацапский срач вести...хотя бы на время)))
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Слава Україні!
Героям Слава!!!
Головне не розслаблятись!
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Представьте, насколько беспринципные и паскудные люди, точнее гниды, т.к. людьми они не являются. работают на таких телеканалах, как 112 и иже с ним.
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Прикол в том, что преподнесут это как " им угрожали"
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Один мирний постріл діє краще сотні мирних акцій протеста.
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Обладатель трех "Оскаров", снявший киноклассику вроде «вьетнамской трилогии», на старости лет поссорился с головой и начал клепать пропагандонскую куйню на радость паРашке.
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Судьба леваков. Все они мечтают о тиранах в душе.
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«Взвод»??? Є набагато кращі.
«Рожденный 4 июля»??? Лайно.
Який ще третій?
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Дааааа..! Такого при Порошенко не было.
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Злякались уроди..
Вони не реакції влади бояться, а обурення людей, які точно пропогандонів спалять.
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а то і коротке замикання можливе... а шо там кортеж зе уляпався у аварію, декілька машин Того... а арізались у бус з дітьми, гонщики срані...
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