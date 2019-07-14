 В Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Белой Церкви в Фейсбук.
Сегодня около 7 часов утра патрульные вместе с работником Белоцерковского отдела полиции прибыли для отработки вызова "Кража". При обследовании прилегающей территории, полицейские никого не обнаружили. Когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон - подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, мешал служебному автомобилю тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона.
Гражданин на замечание не реагировал, полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина незаметно подошел к машине, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.
Через 10 минут служебный автомобиль нашли, без повреждений, вещи или документы не исчезли. Личность преступника установили, сейчас похититель задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и находится в отделении полиции.
Следователем внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.
Управлением патрульной полиции инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.
Угнала я его, угнала, ну и что же тут кроме-анального"...
ща выкуп потребуют
Только сегодня кто-то написал шо полиции оружие лучше не выдавать, а я дописал - шо и машины тоже нуивонах))
Чтобы зебилы не плакали и наводнения не случилось!
Президент купаться ехали а они путаются под ногами...
За преза переживают))))
Только не тяни, звони прямо сейчас...
ща выкуп потребуют
и создать еще одну службу- опс
Тема, де ти сереш, не про політику.
Хорошо что еще оружие в машине не нашел и не перестрелял дегенератов мусорских.
За попередньою інформацією причина події - обгін колони легковими авто.
Як видно на фото легковики сильно побиті, а один з автобусів потрапив в кювет. На щастя пасажири автобусів, в тому числі діти, за попередньою інформацією запорізької поліції, не постраждали.
Обганяли колону два Volkswagen Touareg з кортежу Зеленського і бус служби безпеки "президента". Вони поверталися до Києва, в той час як Зеленський полетів до столиці на літаку.
"В УДО через постійні люстрації зараз плутанина і бардак: з 30 водіїв у штаті зараз працює половина. Через брак кадрів і щільний графік водії не сплять цілодобово. Звідси - і ДТП", - додало джерело.
- у них жопы не болят?