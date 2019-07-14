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 В Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль

В Белой Церкви (Киевская область) у наряда патрульной полиции угнали служебный автомобиль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Белой Церкви в Фейсбук.

Сегодня около 7 часов утра патрульные вместе с работником Белоцерковского отдела полиции прибыли для отработки вызова "Кража". При обследовании прилегающей территории, полицейские никого не обнаружили. Когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон - подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, мешал служебному автомобилю тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона.

Гражданин на замечание не реагировал, полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина незаметно подошел к машине, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 700 служебных автомобилей, разбитых в первые годы работы патрульной полиции, ждут ремонта, - Жуков

Через 10 минут служебный автомобиль нашли, без повреждений, вещи или документы не исчезли. Личность преступника установили, сейчас похититель задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и находится в отделении полиции.

Следователем внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Управлением патрульной полиции инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

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В Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137440
 
   
 Топ комментарии
 
О новом царе плохие новости писать незя. Ща найдут тысячу нарушений у водителя автобуса. Тогда и напишут как преЗедент героический спасал детей из автобуса который врезался в кортеж
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"Я ждала его, так ждала, он был мечтою моею хрустальною.
Угнала я его, угнала, ну и что же тут кроме-анального"... У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 6567


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при петре все кушали тортики и ниче не воровали)))
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это просто писец какой

ща выкуп потребуют
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Скоріше всього в багажник каках наклали на день рибака.
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Билл Гей(тсс) за 10 минут заработал 5 тысяч. Вася из БЦ за 10 минут заработал 5 лет В Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 6436
Только сегодня кто-то написал шо полиции оружие лучше не выдавать, а я дописал - шо и машины тоже нуивонах))
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Це Зеленський винуватий...пакостить негідник
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в ленте наччитал пять новостей про аварии за сегодня но ни пол слова что кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусом, перевозившим детей
В Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 1835
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Это же секретная инфа.
Чтобы зебилы не плакали и наводнения не случилось!
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а че им плакать, - очевидно ж что детишки сами виноваты.
Президент купаться ехали а они путаются под ногами...
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Они про майбутне торбуються!
За преза переживают))))
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О новом царе плохие новости писать незя. Ща найдут тысячу нарушений у водителя автобуса. Тогда и напишут как преЗедент героический спасал детей из автобуса который врезался в кортеж
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Вот. А ездил бы, как голобородько, на велике, уже гнойсман был бы исполняющим обязанности.. У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 8041
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Парубий, так парубий. какая разница?
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Если выпускать портреты Гроси для кабинетов чиновников, то расходы в два раза больше. У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 7000
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Автобус з дітьми. Чудом всі лишились живі...

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Надо этот эпизод в следующую часть "Слуги народа" включить. А то зеботы о жизни в Украине только оттуда инфу черпают.
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Звони Бутусову, пусть выложит эту новость...
Только не тяни, звони прямо сейчас...
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Щоб сайт прикрили?- Все. Демократія скінчилася. Тепер у нас власне *****.
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это просто писец какой

ща выкуп потребуют
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К отработке " кража " надо наверно вернуться .
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Так задержанного доставили в участок, или он по тихому свалил в наручниках?
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Який злочинець. викрадач! Людина вказала вам. довбойобам аваковським .що ви просто звичайні нікчеми!
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та не надо им охрану выделить ,ну так на всякий случай
и создать еще одну службу- опс
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Знаю історію як (за часів совка) музиканти на весіллі у провінції сіли грати в карти з гостями - місцевими ментами, які приїхали на службовій Ниві. Менти програлися вщент і попросили відігратися. Поставили на кон мигалки з Ниви (цінна річ для дискотеки). Програли мигалки і були вимушені власноруч їх зняти.
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.....кража УКРАЛА кражу )))))) всю эту ХРЕНЬ , что на ленте цензора Я ждал ВЧЕРА т.к. 13 было ВЧЕРА !!! а сегодня моё любимое ЧИСЛО , а столько оно людям ПРИНЕСЛО горя ((((( и я ДВА пальца своих покромсал ((((
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Какие то , зебилы ,, не иначе . Нормальным людям такое в голову не взбредёт . У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 9200 .
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А що ти скажеш,якщо стане відомо,що викрав петякантроп.Канєшно будеш в захваті пищати і так тим мусорам треба,аваков до чого докерувавсь
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.Да ничего не скажу ... Тогда будешь говорить ты . Или такие как ты . У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 6857 .
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Оце так сміття - не знають що робити, коли в них машину женуть! І таких мінімум підлога поліції! А якби зловмисник ще й видобув гармату з кишені? І на який рис їм взагалі бойові стовбури дають?!
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Нет. Премия за раскрытие тяжкого преступления!
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Уволить нах и высчитать деньги с них за угнанный автомобиль!
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Автомобиль сразу же нашли, читайте не только заголовок.
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Оце хіба що іграшкові авто їм давати. Хоча ні - такі в них діти вкрадуть.
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У ЗЕленых мразей одни неприятности за другими.Глава полтавского отделения "Слуги народа" Алексей Сердюков признался, что был за рулем во время смертельного ДТПУ Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 1736
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Тобі б, зебіл, водички випити та заспокоїтись.
Тема, де ти сереш, не про політику.
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Признал вину. Что он еще сделать должен? Застрелиться?
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oleg1966-- Ты часом не зедебил ? Только полный мудак будет горю радоваться У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 6737
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Шось нагадало російський блокбастер 90 х - Бумер . У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 8260
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Рехвормирована паллюция Сабакова в реальности У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 936 У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 936 У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 936
Хорошо что еще оружие в машине не нашел и не перестрелял дегенератов мусорских.
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Угонщику нужно было еще документы из машины взять а потом заставить мусоров выкупить за $500 У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 5232
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У Запорізькій області колона автобусів з дітьми, які поверталися з курортів, потрапила в ДТП.
За попередньою інформацією причина події - обгін колони легковими авто.
Як видно на фото легковики сильно побиті, а один з автобусів потрапив в кювет. На щастя пасажири автобусів, в тому числі діти, за попередньою інформацією запорізької поліції, не постраждали.
Обганяли колону два Volkswagen Touareg з кортежу Зеленського і бус служби безпеки "президента". Вони поверталися до Києва, в той час як Зеленський полетів до столиці на літаку.
"В УДО через постійні люстрації зараз плутанина і бардак: з 30 водіїв у штаті зараз працює половина. Через брак кадрів і щільний графік водії не сплять цілодобово. Звідси - і ДТП", - додало джерело.

У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 2477
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Кстати, интересно:
- у них жопы не болят?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль
 
 
 
 
 
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