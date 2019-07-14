 В Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Белой Церкви в Фейсбук.

Сегодня около 7 часов утра патрульные вместе с работником Белоцерковского отдела полиции прибыли для отработки вызова "Кража". При обследовании прилегающей территории, полицейские никого не обнаружили. Когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон - подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, мешал служебному автомобилю тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона.

Гражданин на замечание не реагировал, полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина незаметно подошел к машине, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

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Через 10 минут служебный автомобиль нашли, без повреждений, вещи или документы не исчезли. Личность преступника установили, сейчас похититель задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и находится в отделении полиции.

Следователем внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Управлением патрульной полиции инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

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