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 За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 этнических украинцев, - Госмиграция

В прошлом году украинское гражданство по территориальному происхождению получили 3388 человек.

Об этом сообщили в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ГМСУ, в частности, количество лиц, которые получили гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек. За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

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Количество лиц, которые получили гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29, тогда как в прошлом году таких было 70, а в 2014 году - 125.

Приняты в гражданство Украины по указу президента Украины в этом году - 652, в прошлом - 983, а в 2014-м - 1339.

Источник: https://censor.net.ua/n3137439
 
 
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Треба взагалі заборонити надавати громадянство України іноземцям. Для іноземців, які бажають жити в Україні є вид на мешкання. А громадянство - це відповідальність за долю країни, це обов'язки перед країною. Іноземець, який має іншу ментальність, культуру, не знає українську історію та нинішню ситуацію не може брати участь в політичному житті та вирішувати долю України.
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А скажите сколько отказалось от гражданства Украины? за этот период для сравнения?
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А как насчёт, сколько граждан Украины получили иностранные гражданства, чем создали законные основания для лишения их украинского гражданства?
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Посмотреть бы на их лица, там наверняка одни не славяне.
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госэмиграцния, у меня пытання - при получении украинского громадянства громадянын его получающий отказываеться от предыдущего гражданства и при вас госэмиграция рвет свой прежний паспорт на мелкие куски чтобы назад не склеить??? или вам это по фигу , вы всякому шманду паспорта Украины даете? особенно айзерам и хачам ,которые потом наших украинцев режут, рашистам, белорусам, молдованам и т.д а есть ли статистика сколько вы гражданства за бабки сделали... ??? вот доходят слухи , что в херсонской области за зеленое бабло крысчане или лугандоновцы могут и украинский паспорт легко получить и закордонный биометрический ! это правда ? а госэмиграция? или сволочи из госдепа наговаривают , а вы на самом деле все офигенно и кристально честные???
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"За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 этнических украинцев", - главное чтобы эти "этнические" не были из мокшании...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 этнических украинцев, - Госмиграция
 
 
 
 
 
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