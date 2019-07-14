 Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда парламент Украины избавится от проблемы кнопкодавства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Парубий отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку.
"И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование", - сказал Парубий.
Председатель ВР выразил надежду, что "до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено", и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.
почему-то
тут цікаво інше - через тиждень , коли їх ПЕСики дружно пролетять мимо ВР , як швидко вони порозбігаються ? От це дійсно цікаво ...
хотя это их обычное состояние.
Також будуть замінені всі заступники, крім двох. в Офісі президента готуються до цього, щоб в Києві створити більш сприятливий грунт для своїх кандидатів під час виборів. Джерело також підтверджує, що це робиться для того, щоб на майбутніх виборах мера Києва послабити адміністративний вплив Віталія Кличка, де його суперником, швидше за все, буде Євген Кошовий
https://www.diamantova-ledi.top/?p=19400&fbclid=IwAR38ETTTakgJZz68VdPlcj8QHHzVAOmaSjU0JQN-uSfm3x2MJDMZD5wwKTU
Кошевой: мне ***** на Украину, они все дебилы!
https://www.youtube.com/watch?v=-K85e1Gc-bA
шокером як мінімум!
Но, слава богу, Украина держится не благодаря, а вопреки.
И, уж как порошенко не старался, Украина выстояла - несмотря ни на хйло, ни на наших очень жадных олигархов, коррупционеров, ни на предателей Украины, которые хотят голосовать за медведчуков-рабиновичей.
Зеленський прибув на Херсонщину та зробив кадрові призначення.
https://www.youtube.com/watch?v=epZ6wjRCaY8
Свинарник понесло в разнос, на фотки потягнуло..
А це означає - сказати нічого.
Очень жаль, но рыги к власти таки прорвутся. Но всё это благодаря плохому правлению порошенко, который все время работал на разъединение людей и на их обеднение, поэтому некоторая часть несознательных граждан решила голосовать за мразей медведчуков и всяких там аферистов рабиновичей, думая, что те вернут им довоенное благополучие.
ПаГубій, загонь їх в ступор і надалі))
Отменить все законы, принятые кнопкодавами!
"Риги" влади і не втрачали, просто, їхня влада реалізовувалася через підставних осіб з другого ешелону їхнього резерву. Тому найкращим варіантом їхньої поведінки, після кровопролиття на Майдані, було сором'язливо деякий час мовчати і дивитися як їхній кадр розвішує локшину під звуки канонади на військових арсеналах.
Те, що лохи п'ять років слухали байки одного з засновників партії "ригів", зовсім не означає, що в цих байок був якийсь зв'язок з реальністю.
Основним аргументом, присутність якого в цих байках може трохи виправдовувати слухачів, було те, що якщо їх не слухати то "путін нападе".