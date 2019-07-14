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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:ВР (23159) депутат (2672) Парубий (1990) кнопкодавство (10)

 Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством

В ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную "сенсорную кнопку", которая не даст возможности народным депутатам голосовать за своих коллег.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда парламент Украины избавится от проблемы кнопкодавства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Парубий отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку.

"И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование", - сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о "кнопкодавах" и определил его как неотложный

Председатель ВР выразил надежду, что "до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено", и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.

Источник: https://censor.net.ua/n3137438
 
 
 Топ комментарии
 
а кто мешал это сделать в течении 5летнего пребывания у власти?рыгов же за это вы давно ругали, аж дым из ушей шел,но правда потом и сами стали этим не брезговать
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спікел Палубій і решта депутан з коаліції не могли , впродовж 5-и років, цього зробити бо тоді Пукінг напав би ... Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 7382
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Мудак,не побоюсь этого слова.А 5 лет ,что мешало.Поэтому под сопли пети,я такой "патриот" его выкинули, скоро и падрубий будет "аппазицией".Получили по заслугам,и каждый раз это подтверждают.
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Це парубійське опудало 5 років не звертало увагу на кнопкодавство, а зараз перейнялося цією проблемою... І сміх, і гріх...
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Це прощальне западло ЗЕсраколизам наступного скликання.
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Не факт. Можливо СН будуть постійно ходити на засідання ВР, на відміну від членів Блоку Панамських Патріотів.
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а шо кнопка робить? отпечаток считує? так підуть собі на 3д принтері надрукують пальчик сусіда ))))
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да как палевно, журналисты же засекут
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так а сейчс они разве не замечают? и толку?
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может это как то позорнее будет выглядеть, не?, надо еще принять закон, о лишении депутатского мандата за неперсональное голосование...хотя в таком случае, и сенсорная кнопка не нужна будет
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Там усе набагато простіше. Кнопку треба тримати натиснутою до самого кінця зворотнього відліку на табло.Тобто, можна проголосувати тільки за себе, і сусіда, бо 2 руки.
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а еще лучше, сделать две кнопки, которые надо нажимать одновременно)))правда, это будет ущемление прав одноруких
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Насправді там все ще простіше! Буде встановлена така система, що після одного натискання кнопки, відбуватиметься автоматичне голосування за всі закони аж до закінчення чергового скликання Верховної Ради . Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 8061 Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 2990
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а кто мешал это сделать в течении 5летнего пребывания у власти?рыгов же за это вы давно ругали, аж дым из ушей шел,но правда потом и сами стали этим не брезговать
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спікел Палубій і решта депутан з коаліції не могли , впродовж 5-и років, цього зробити бо тоді Пукінг напав би ... Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 7382
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Мудак,не побоюсь этого слова.А 5 лет ,что мешало.Поэтому под сопли пети,я такой "патриот" его выкинули, скоро и падрубий будет "аппазицией".Получили по заслугам,и каждый раз это подтверждают.
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а почему до него никто єтого не сделал? все правильно - новьій парламент, новьіе условия. то старье хоть если и ввело бьі кнопку, хрен их переведешь на новьій режим, потому что они имели свободу пользоваться старьім.
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Он еще не сделал.А насчет папередников,спросите у основателя партити рыгов,у леши гончаренко,и т.д и т.п.Там попередников хоть греблю гати.
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ну так при чем тогда парубій? спрашивать, так у всех.
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Да не причем.Он если за справедливость,но через месяц после начала работы рады при нем эти кнопки бы уже стояли,а так просто ни о чем.Кортедж его стоит больше чем эта система.А так ни при чем.
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"Кортедж его стоит больше чем эта система!"...паЛубий тоже с охраной ездил? а я наивный считал,что ОНО на метро добиралось в ВР.
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тут вопрос, почему это не сделали ребята, пришедшие на хайпе из за свержения "злочинной влади", одним из упреков к которой было как раз таки кнопкодавство..и которые пиарились с лозунгом "жити по новому"
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Выборы в следующее воскресенье.Пока формально в зраде колалиция петра ляксеича,о чем вы?
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ну так а я что написал?кто у нас пиарился с "жити по новому"?
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а "злочинной владой" называли рыгов, забыл уже?
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а п'ять років назад це нізя було зробити?
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Парубий знатный троль. И посмотрим как слуги уродов с рыгами будут голосовать в новой ВР)
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Зачем сенсоры? Достаточно тюремных сроков за голосование чужой картой. А видеокамер и журналистов для фиксации всегда было в избытке. Главное политическая воля, а не сенсоры.
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для начала бы неплохо закон об прекращении депутатских полномочий из за кнопкодавства принять
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Я вже навіть не знаю сміятися чи плакати дивлячись на цього , прости Господи, спікера...
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не потрібно плакати - треба просто ВИКИНУТИ всіх цих "депутангів" із влади !
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паЛубию надо такую кнопку в голову поставить.Только рот откроет,так сразу и всрався! Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 8634
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И заметьте, это был лишь подсрачник порохорылым....уже готовы с порохоботов деньги содрать на кнопку, хотя как по мне сажать в чан с дерьмом и возить по городу за кнопкодавство прикольнее!
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в шо? что устаовят? или что все послушно будут слушаться новьіх правил?
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...я надеюсь, что Аппарат найдет...Источник: https://censor.net.ua/n3137438 - надейся !
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достатньо обмежити час на голосування (натискання кнопки) - однієї секунди вистачить шоп свою натиснути, а не оббігти ше десяток
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А что скажут по этому поводу порохоботы?
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а кому цікаво , що вони там напишуть за своїми методичками ? Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 3230
тут цікаво інше - через тиждень , коли їх ПЕСики дружно пролетять мимо ВР , як швидко вони порозбігаються ? От це дійсно цікаво ...
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шуршат методичками. парубок завел их в ступор.
хотя это их обычное состояние.
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они плачут навзрыд щас, не могут поверить что такую патрясающую муйню придумали у Логопеда а не Зеленского....
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Соя в ступоре. Этот дурак с справкой в 2014 заверял, что это практически невозможно.
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Угу...новая система Рада, исключающая, или по крайней мере - значительно усложняющая возможность голосования за другого нардепа ожидает решения Верховной Рады о введению в эксплуатацию уже много лет...было бы желание.
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Я думаю справки у него нет,но это смысла не меняет.Идиот точно.Но ничего в партии кондитера ЕС есть личности со справкой-Танечка Чорновол.
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Этот "комендант Майдана" не служил в армии при совке. А тогда не служили только дураки. Да, и почитай его биографию. Оно психованое в детстве было. И это толь офиц данные
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"Ипатьевский метод" нужно применять, а не пытаться техническими методами (которые все равно не дадут 100% гарантии результата) помешать дупутатам нагло и демонстративно нарушать закон.
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"Вже цієї п'ятниці Володимир Зеленський призначить Олександра Ткаченко главою КМДА.
Також будуть замінені всі заступники, крім двох. в Офісі президента готуються до цього, щоб в Києві створити більш сприятливий грунт для своїх кандидатів під час виборів. Джерело також підтверджує, що це робиться для того, щоб на майбутніх виборах мера Києва послабити адміністративний вплив Віталія Кличка, де його суперником, швидше за все, буде Євген Кошовий
https://www.diamantova-ledi.top/?p=19400&fbclid=IwAR38ETTTakgJZz68VdPlcj8QHHzVAOmaSjU0JQN-uSfm3x2MJDMZD5wwKTU

Кошевой: мне ***** на Украину, они все дебилы!
https://www.youtube.com/watch?v=-K85e1Gc-bA
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так вроди ЗЕ говорил шо теперь по смарфону можно голосовать , нафиг тогда кнопка . сидят депутаты к примеры работают с населением на местах и голосуют по телефону.
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Зебилы жаловались на кнопкодавство. Теперь, когда с этим хотят покончить, зебилы жалуются на то, что с этим хотят покончить. На что еще пожалуетесь, зебилье?
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че у ботов пердаки рвануло как раз понятно. Рыго-зебильное "большинство" заимеет конкретный геморой с голосованием)
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Браслетик на шийку кожному деПутану з
шокером як мінімум!
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Это уже не имеет значения. Набранный в ВР сброд будет "голосовать" так, как ему скажут. В своё время пример этого показал покойный "дирижёр" Чечетов. Сейчас придумают что-то со смартфонами: каждому будет показываться кнопка, которую надо будет нажать. Главное- не набрать в ВР дальтоников. Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 8290
Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 1235
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Это еще раз доказывает,что Петю правильно люди с поста президента турнули.Жаль что целых пять лет ждать пришлось.Надо было еще в 2016-17 годах его менять.Я думаю многовато для Украины пять лет на посту президента.Америке хватает и четырех,а нам и три года с головой.
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Лично я насилу дождалась выборов, потому что боялась, что Украина просто не выдержит петиного "потужного" реформаторства.

Но, слава богу, Украина держится не благодаря, а вопреки.
И, уж как порошенко не старался, Украина выстояла - несмотря ни на хйло, ни на наших очень жадных олигархов, коррупционеров, ни на предателей Украины, которые хотят голосовать за медведчуков-рабиновичей.
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"Все пізнається у порівнянні".Виявляється,на тлі Зелупенського і Парубій,і Кличко - Цицерони.
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а як сенсорна кнопка поможе з кнопкодавством боротись? Тепер це буде кнопкоторканством називатись
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Все правильно...шулеры от слуги урода пролазят в раду....кнопкодавство там будет процветать...нужно делать защиту...
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Раньше надо было работать. А сейчас - Давай! До свидания!(С)
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тра в крєсло вмонтіровать кноку послєдоватєльно з пультом - шоп проголосувати, тра сидіти в кріслі
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Еще можно в назидание кресло нового спикера обшить кожей предыдущег - почти по Геродоту.
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надіюсь, цього дурня в новій Раді не буде. Знайшли ж недоумка в Раду, то недоумок вважає, що це вже навічно.
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Была вполне отчётливая проукраинская политика власти, стала - абстракция в цветах российского триколора.
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вылезайте из зазеркалья порохоботских методичек:
Зеленський прибув на Херсонщину та зробив кадрові призначення.

https://www.youtube.com/watch?v=epZ6wjRCaY8
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Вседобре.
Свинарник понесло в разнос, на фотки потягнуло..
А це означає - сказати нічого.
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Шеф кнопкодавів проснувся. Пять років давил....
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А ты,****, раньше не мог установить? Падаль со справкой. Фу, тварь, аж противно.
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А лично я надеюсь, что мы в новой Раде уже не увидим ни парубия, ни порошенко, ни геращенко - короче, всю эту братию из БПП, НФ и Удара.

Очень жаль, но рыги к власти таки прорвутся. Но всё это благодаря плохому правлению порошенко, который все время работал на разъединение людей и на их обеднение, поэтому некоторая часть несознательных граждан решила голосовать за мразей медведчуков и всяких там аферистов рабиновичей, думая, что те вернут им довоенное благополучие.
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Левитан хренов. Его мычание надо приравнять к пыткам и крутить круглосуточно по радио сепарам. Успех гарантирован.
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Сенсорные кнопки надеюсь будут с памятью отпечатка и больше ни на чье нажатие реагировать не будет.
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И обязательно со считыванием сетчатки глаза .
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что мешало картавому имбицилу за наши деньги за 5 лет поменять систему голования? Мрази вся эта порохосрань.
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Ти ба, як порохоботів заціпило. Приємно зайти на стрічку.
ПаГубій, загонь їх в ступор і надалі))
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Всех заседаний ВР есть видеосъемка.
Отменить все законы, принятые кнопкодавами!
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Ніхто нічого не поверне. Все, що відбувається в Україні, має незворотній характер.
"Риги" влади і не втрачали, просто, їхня влада реалізовувалася через підставних осіб з другого ешелону їхнього резерву. Тому найкращим варіантом їхньої поведінки, після кровопролиття на Майдані, було сором'язливо деякий час мовчати і дивитися як їхній кадр розвішує локшину під звуки канонади на військових арсеналах.
Те, що лохи п'ять років слухали байки одного з засновників партії "ригів", зовсім не означає, що в цих байок був якийсь зв'язок з реальністю.
Основним аргументом, присутність якого в цих байках може трохи виправдовувати слухачів, було те, що якщо їх не слухати то "путін нападе".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством
 
 
 
 
 
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